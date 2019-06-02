الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬الانترنت‭ ‬ليس‭ ‬سحراً

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

بدأت‭ ‬الهواتف‭ ‬الحديثة‭ ‬الداعمة‭ ‬لاتصال‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬5G‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تغطية‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬محدودة‭ ‬نسبياً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬ولن‭ ‬تقدم‭ ‬حلولا‭ ‬سحرية‭ ‬سريعة‭ .. ‬

وفي‭ ‬الكويت‭ ‬تتوفر‭ ‬شبكة‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬عبر‭ ‬شركات‭ ‬زين‭ ‬وأوريدو‭ ‬وفيفا‭ ‬بمناطق‭ ‬تغطية‭ ‬مختلفة‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬يتوفر‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬عبر‭ ‬شركة‭ ‬اتصالات‭ ‬الإماراتية‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬خدمتها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ZTE‭ ‬الصينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هاتف‭ ‬ZTE‭ ‬Axon‭ ‬10‭ ‬Pro‭ ‬5G‭. ‬وقالت‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬امس‭ ‬ان‭ ‬المستخدمين‭ ‬قد‭ ‬يرجعون‭ ‬الى‭ ‬الجيل‭ ‬الرابع‭ ‬احيانا‭ ‬لمعالجة‭ ‬الضغط‭ ‬وعدم‭ ‬كفاية‭ ‬التحميل‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬،‭ ‬لعدم‭ ‬توافر‭ ‬الحزم‭ ‬الضوئية‭ ‬الكافية‭ . ‬وشركة‭ ‬دو‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الخدمة‭ ‬بشكل‭ ‬محدود‭ ‬لمجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬زبائنها،‭ ‬وأيضاً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هاتف‭ ‬ZTE‭ ‬Axon‭ ‬10‭ ‬Pro‭ ‬5G‭.‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬الهواتف‭ ‬الحديثة‭ ‬الداعمة‭ ‬لشبكات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس:

OPPO‭ ‬Reno‭ ‬5G

أول‭ ‬هاتف‭ ‬يدعم‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬يتم‭ ‬طرحه‭ ‬تجارياً‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وستقوم‭ ‬الشركة‭ ‬ببيعه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬السويسرية‭ ‬Swisscom‭.‬

Samsung‭ ‬Galaxy‭ ‬S10‭ ‬5G

بنفس‭ ‬مواصفات‭ ‬+Galaxy‭ ‬S10‭ ‬مع‭ ‬فارق‭ ‬أنه‭ ‬يدعم‭ ‬ترددات‭ ‬شبكة‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬فوارق‭ ‬في‭ ‬الشاشة‭ ‬والبطارية‭ ‬والكاميرات‭. ‬الهاتف‭ ‬متاح‭ ‬حالياً‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬سريعاً‭ ‬إلى‭ ‬بقية‭ ‬أجزاء‭ ‬العالم‭.‬

ZTE‭ ‬Axon‭ ‬10‭ ‬Pro‭ ‬5G

يعتبر‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬هواتف‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬رسمياً‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عبر‭ ‬شركتي‭ ‬«اتصالات»‭ ‬و»دو»‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭.‬

OnePlus‭ ‬7

متوفر‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬كأول‭ ‬هاتف‭ ‬جيل‭ ‬خامس‭ ‬هناك،‭ ‬مع‭ ‬التوقع‭ ‬بتوفره‭ ‬عالمياً‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭.‬

LG‭ ‬V50‭ ‬ThingQ‭ ‬5G

الهاتف‭ ‬متوفر‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وسيتوفر‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬ثم‭ ‬سيتبع‭ ‬ذلك‭ ‬توفر‭ ‬الهاتف‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬العالم‭ ‬الأخرى‭. ‬

Huawei‭ ‬Mate‭ ‬X‭ ‬و‭ ‬Mate‭ ‬20X

سيتوفر‭ ‬الهاتفان‭ ‬للبيع‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬بسعر‭ ‬يُعادل‭ ‬حوالي‭ ‬2600‭ ‬دولار‭ ‬لـ‭ ‬Mate‭ ‬X‭ ‬وحوالي‭ ‬1250‭ ‬دولاراً‭ ‬لـ‭ ‬Mate‭ ‬20X‭.‬

Xiaomi‭ ‬Mi‭ ‬Mix‭ ‬3‭ ‬5G

من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يتوفر‭ ‬الجهاز‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتوفر‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الأخرى‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬قريبة‭.‬

إن‭ ‬كنت‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬آيفون‭ ‬فقد‭ ‬يتوجب‭ ‬عليك‭ ‬الانتظار‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالجيل‭ ‬الخامس‭. ‬بالنسبة‭ ‬لآبل‭ ‬فالأمور‭ ‬غير‭ ‬واضحة‭ ‬بعد‭. ‬وفقاً‭ ‬لبعض‭ ‬التقارير‭ ‬فإن‭ ‬آبل‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تطرح‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬هواتفها‭ ‬قبل‭ ‬2025‭ ‬والسبب‭ ‬هو‭ ‬إيقاف‭ ‬الشركة‭ ‬تعاملها‭ ‬مع‭ ‬كوالكوم‭ ‬(الرائدة‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬شرائح‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس)‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬الشركتين‭. ‬كما‭ ‬فقدت‭ ‬آبل‭ ‬شريكها‭ ‬المُحتمل‭ ‬الآخر‭ ‬(إنتل)‭ ‬لأن‭ ‬الأخيرة‭ ‬قررت‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬تصنيع‭ ‬شرائح‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬فإن‭ ‬آبل‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تصنيع‭ ‬مُعالجاتها‭ ‬الخاصة‭ ‬لكنها‭ ‬قد‭ ‬تتأخر‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬شرائح‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭.‬