3 أرقام قياسية في إختتام بطولة الأندية بألعاب القوى

الجيش يتوّج بلقب الرجال ونادي آشور يعتلي منصة النساء

بغداد-رافد البدري

توج نادي الجيش بلقب بطولة اندية العراق للرجال بعد ان جمع 277 نقطة، وحل نادي الشرطة بالمركز الثاني برصيد 254نقطة، فيما احرز نادي الحشد المركز الثالث جامعا 212نقطة، وفي منافسات النساء احتل نادي اشور المركز الاول 212 نقطة وحل البيشمركة ثانيا 183نقطة واهلي ميسان ثالثا 44 نقطة، وتمكن نادي الحلة من الفوز بمنافسات الشباب جامعا 248نقطة وحل نادي عفك ثانيا 140نقطة ونينوى ثالثا 138 نقطة، وفي منافسات الشابات تمكن نفط الشمال من احراز المركز الاول 214 نقطة وفتاة نينوى ثانيا برصيد 160 نقطة وحل نادي نفط ميسان ثالثا 100نقطة، واحرز لقب الناشئين نادي الحلة جامعة 228 نقطة وحل مصافي الشمال ثانيا 202 نقطة فيما احرز المركز الثالث نادي القرنة جامعا 51 نقطة، واحرزت ناشئات غاز الشمال المركز الاول برصيد 202 نقطة وجاء نادي السلام ثانيا جامعا 198 نقطة وحل نادي الانبار ثالثا جامعا132 نقطة، وقال المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة زيدون جواد شهدت بطولة الاندية منافسات قوية جدا بين الاندية المشاركة والتي وصل عددها الى 74 ناديا واكثر من 400 لاعب ولاعبة، مضيفا ان المنافسات استمرت على مدى 3 ايام وتم تحطيم 3 ارقام قياسية عراقية، حيث تمكن مصطفى محسن حزام من نادي الجيش من تسجيل رقمين قياسيين جديدين الاول في سباق 3000 متر موانع قدره 9،19،16 دقيقة ، وفي حالة نادرة فان هذا العداء الناشيء شارك في سباقات الرجال وسجل الرقم القياسي الجديد، وتمكن نفس المتسابق من تحطيم الرقم العراقي في سباق 1500 متر للناشئين ايضا، لذلك فان مستقبلا زهرا ينتظره في عروس الالعاب، وتمكن العداء مصطفى زين العابدين من تحطيم الرقم القياسي للناشئين بسباق 5000 متر، مؤكداً انان هذه البطولة تعتبر الأولى لهذا العام 2023 والتي على ضوء نتائجها سيتم اختيار المنتخبات الوطنية التي ستشارك في بطولة العرب وبطولتي اسيا للشباب والناشئين ومحطة أولى لاختيار لاعبي المنتخب الذي سيشارك في بطولة اسيا للمتقدمين ودورة الألعاب الاسيوية التي ستقام في الصين شهر أيلول المقبل، واشرف على بورد الإحصاء زيدون جواد يساعده أحلام شغاتي و صباح حسن وبكر كريم وكريم حسين محل.

منافسات الرجال

وفي سباق 100 متر تمكن لاعب نادي الحشد حسين علي ناهي من الفوز بالمركز الأول مسجلاً 10,43 ثانية، وجاء لاعب نادي الشرطة مرتضى ازهر ثانياً برقم 10,55 ثانية، وحل لاعب نادي الجيش ثالثاً مسجلاً 10,63 ثانية، وفي سباق التتابع 4*100 حصد نادي الشرطة المركز الأول (40,91) ثانية ، وحل الحشد ثانياً (41,5) ثانية ، وجاء نادي الجيش بالمركز الثالث مسجلاً (41,66) ثانية ، وتمكن نادي الشرطة من الفوز بسباق 400 متر حيث جاء العداء ياسر علي بالمركز الأول مسجلاً 47,29 ث، وجاء زميله طه حسين من الشرطة ايضاً ثانياً مسجلاً 47,52 ثانية، وحل نادي الحشد بالمركز الثالث عن طريق محمد عبد الرضا الذي سجل 47,88 ثانية، وفي سباق 110 متر حواجز تمكن فريق الشرطة من الفوز بالمركز الأول عن طريق العداء صالح كاظم وجاء لاعب نادي الحشد محمد سعد ثانياً فيما حل نادي الجيش ثالثاً عن طريق لاعبه حسين علي، وفي سباق 400 متر حواجز حقق نادي الشرطة المركز الأول عن طريق احمد جمال فيما احتل نادي الجيش المركز الثاني عن طريق لاعبه ليث حسن، وجاء بالمركز الثالث العداء حسام محمد من نادي الجيش ايضاً، وفي سباق 110 متر موانع حقق العداء صالح كاظم من نادي الشرطة المركز الأول مسجلاً 14,05 ث، وجاء لاعب نادي الحشد محمد سعد ثانياً مسجلاً 14,06 ث ، فيما حل نادي الجيش بالمركز الثالث عن طريق حسين علي برقم 14,56 ث، وفي سباق 800 متر تمكن نادي الجيش من حصد المركز الأول عن طريق نور الدين عادل وحل ثانياً لاعب الحشد علي مصطفى فيما احرز المركز الثالث عقيل جبار من نادي الجيش، وفي الوثب العالي احرز بطل العراق حسين فلاح من نادي الحشد المركز الأول مسجلاً 2,05 متر وجاء عباس خليل من الشرطة ثانياً مسجلاً 2,0 متر، وفي المركز الثالث جاء لاعب نادي الشرطة ايضاً سنان عدنان مسجلاً 2,0 متر.

منافسات النساء

وفي منافسات النساء بسباق 100 متر حقق لاعبة نادي اشور دييه نزار المركز الأول بزمن قدره 12,68 ث، وجاءت رقية جميل من البيشمركة بالمركز الثاني برقم 12,82 ث، وفي المركز الثالث حلت المتسابقة ميس مهدي من البيشمركة ايضاً بزمن قدره 12,96 ث، وفي منافسات 100 متر حواجز احرز نادي اشور المركز الأول عن طريق بانوا طه بزمن 14,55 ث، وحلت المتسابقة كردستان بمو من نادي اشور ثانياً بزمن 14,58 ث، وأحرزت المركز الثالث زينب سلام من ديالى بزمن 20,92 ث، وفي سباق 400 متر حل نادي البيشمركة اولاً عن طريق افين سعيد وجاء نادي اشور ثانياً عبر المتسابقة براء ممدوح، اما المركز الثالث فكان من حصة لاعبة اشور ايضاً زيلان صلاح، وفي سباق 800 متر احرز نادي البيشمركة المركز الأول عن طريق افين سعيد وحلت لاعبة البيشمركة امل خضير بالمركز الثاني فيما أحرزت مناء حمزة من اشور بالمركز الثالث.