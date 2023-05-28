الجيش السوداني يطلب استبدال المبعوث الأممي ويسعى لتعزيز صفوفه

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬

اتهم‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخاص‭ ‬فولكر‭ ‬بيرتيس‭ ‬بالمساهمة‭ ‬بسلوكه‭ ‬‮«‬المنحاز‮»‬‭ ‬وأسلوبه‭ ‬‮«‬المضلل‮»‬‭ ‬في‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬الدامي‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬حلقة‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬تحركات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭. ‬وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬صُدم‮»‬‭ ‬برسالة‭ ‬من‭ ‬البرهان‭ ‬طلب‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬ترشيح‭ ‬بديل‮»‬‭ ‬لبيرتيس‭ ‬واتهمه‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬تزوير‭ ‬وتضليل‮»‬‭ ‬أثناء‭ ‬قيادته‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‭ ‬تحولت‭ ‬حربا‭ ‬مدمرة‭.‬

في‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬فيه‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬البرهان‭ ‬وقائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬لإجراء‭ ‬مفاوضات‭ ‬بتسهيل‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وكان‭ ‬الهدف‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬ينهي‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬2021،‭ ‬عندما‭ ‬استولى‭ ‬البرهان‭ ‬ودقلو‭ ‬معا‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬انقلاب‭ ‬على‭ ‬شركاء‭ ‬الحكم‭ ‬المدنيين‭.‬‮ ‬

مع‭ ‬تفاقم‭ ‬الخلاف‭ ‬بينهما،‭ ‬ناشد‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الجنرالين‭ ‬المتعنّتين‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬دمج‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬الجيش‭.‬

وكان‭ ‬فولكر‭ ‬بيرتيس‭ ‬عبّر‭ ‬مرارا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تفاؤله‮»‬‭ ‬بالوصول‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬فوجئ‮»‬‭ ‬بالحرب‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬منذ‭ ‬بدئها‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬حوالى‭ ‬1800‭ ‬شخص‭ ‬ونزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬سوداني‭.‬

لكن‭ ‬البرهان‭ ‬قال،‭ ‬بحسب‭ ‬نص‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬إن‭ ‬المبعوث‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬مارس‭ ‬في‭ ‬تقاريره‭ ‬‮«‬تضليلا‭ ‬وتدليسا‭ ‬بزعم‭ ‬الإجماع‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬الإطاري‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬أصرّ‭ ‬على‭ ‬فرضه‭ (‬الاتفاق‭) ‬بوسائل‭ ‬وأساليب‭ ‬غير‭ ‬أمينة‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬اعترى‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬وثغرات‮»‬،‭ ‬فأفضى‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬تمرّد‭ ‬ومواجهات‭ ‬عسكرية‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬دقلو‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اقدم‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬لولا‭ ‬تلقيه‭ ‬إشارات‭ ‬ضمان‭ ‬وتشجيع‭ ‬من‭ ‬أطراف‭ ‬أخرى‮»‬‭ ‬بينها‭ ‬المبعوث‭ ‬الدولي‭.‬

كما‭ ‬اتهم‭ ‬بيرتس‭ ‬بعدم‭ ‬احترام‭ ‬واجب‭ ‬‮«‬الحياد‭ ‬وعدم‭ ‬الانحياز‭ ‬واحترام‭ ‬سيادة‭ ‬الدول‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬صار‭ ‬‮«‬طرفا‭ ‬وليس‭ ‬مسهّلا‭ ‬أو‭ ‬وسيطا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬صُدم‭ ‬بالرسالة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬فخور‭ ‬بالعمل‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬فولكر‭ ‬بيرتيس‭ ‬ويؤكد‭ ‬ثقته‭ ‬الكاملة‭ ‬بممثله‭ ‬الخاص‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للمتحدث‭ ‬باسمه‭ ‬ستيفان‭ ‬دوجاريك‭.‬

كما‭ ‬أعربت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬دعمها‭ ‬القوي‮»‬‭ ‬لبيرتيس،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬قلقها‮»‬‭ ‬من‭ ‬رسالة‭ ‬البرهان‭ ‬التي‭ ‬دعا‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬استقالة‭ ‬المسؤول‭ ‬الأممي‭.‬

ويشهد‭ ‬السودان‭ ‬اليوم‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬لأسبوع‭ ‬جرى‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬بوساطة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والسعودية،‭ ‬لكن‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬تبادلا‭ ‬الاتهام‭ ‬مرارا‭ ‬بانتهاكه‭.‬

ودعت‭ ‬واشنطن‭ ‬والرياض‭ ‬الطرفين‭ ‬المتحاربين‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬النقاش‭ ‬لتمديد‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسهيل‭ ‬‮«‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬الشعب‭ ‬السوداني‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭.‬