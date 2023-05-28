الجيش السوداني يطلب استبدال المبعوث الأممي ويسعى لتعزيز صفوفه

الخرطوم – الزمان
اتهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتيس بالمساهمة بسلوكه «المنحاز» وأسلوبه «المضلل» في اندلاع النزاع الدامي في منتصف نيسان/أبريل، في ما يبدو حلقة من سلسلة تحركات تهدف إلى تعزيز موقعه في الحرب الدائرة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه «صُدم» برسالة من البرهان طلب فيها «ترشيح بديل» لبيرتيس واتهمه بارتكاب «تزوير وتضليل» أثناء قيادته عملية سياسية تحولت حربا مدمرة.
في 15 نيسان/أبريل، اليوم الذي بدأ فيه القتال في الخرطوم، كان من المفترض أن يلتقي البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لإجراء مفاوضات بتسهيل من الأمم المتحدة.
وكان الهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ 2021، عندما استولى البرهان ودقلو معا على السلطة في انقلاب على شركاء الحكم المدنيين.
مع تفاقم الخلاف بينهما، ناشد المجتمع الدولي الجنرالين المتعنّتين التوصل إلى اتفاق بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش.
وكان فولكر بيرتيس عبّر مرارا عن «تفاؤله» بالوصول الى اتفاق. وقال إنه «فوجئ» بالحرب التي أسفرت منذ بدئها عن مقتل حوالى 1800 شخص ونزوح أكثر من مليون سوداني.
لكن البرهان قال، بحسب نص الرسالة التي نشرت اليوم في الخرطوم، إن المبعوث الدولي الخاص مارس في تقاريره «تضليلا وتدليسا بزعم الإجماع على الاتفاق الإطاري».
وأضاف أنه «أصرّ على فرضه (الاتفاق) بوسائل وأساليب غير أمينة رغم ما اعترى هذا الاتفاق من ضعف وثغرات»، فأفضى ذلك الى «ما حدث من تمرّد ومواجهات عسكرية».
واعتبر أن دقلو ما كان أقدم على ما اقدم عليه «لولا تلقيه إشارات ضمان وتشجيع من أطراف أخرى» بينها المبعوث الدولي.
كما اتهم بيرتس بعدم احترام واجب «الحياد وعدم الانحياز واحترام سيادة الدول»، معتبرا أنه صار «طرفا وليس مسهّلا أو وسيطا».
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه «صُدم بالرسالة»، مضيفا أنه «فخور بالعمل الذي قام به فولكر بيرتيس ويؤكد ثقته الكاملة بممثله الخاص»، وفق ما جاء في بيان للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
كما أعربت الخارجية الأميركية عن «دعمها القوي» لبيرتيس، مشيرة إلى «قلقها» من رسالة البرهان التي دعا فيه إلى استقالة المسؤول الأممي.
ويشهد السودان اليوم الخامس من وقف إطلاق نار لأسبوع جرى الاتفاق عليه بوساطة من الولايات المتحدة والسعودية، لكن طرفي النزاع تبادلا الاتهام مرارا بانتهاكه.
ودعت واشنطن والرياض الطرفين المتحاربين إلى مواصلة النقاش لتمديد وقف إطلاق النار من أجل تسهيل «إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني»، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.