الجيش الروسي يعلن دحر الهجوم المتسلل من أوكرانيا

موسكو‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬سحقت‮»‬‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬هاجمت‭ ‬الاثنين‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬الروسية‭ ‬الحدودية،‭ ‬في‭ ‬أخطر‭ ‬توغل‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬غزو‭ ‬موسكو‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وبفضل‭ ‬ضربات‭ ‬للطيران‭ ‬والمدفعية‭ ‬وتحرك‭ ‬وحدات‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬التابعة‭ ‬للمنطقة‭ ‬العسكرية‭ ‬الغربية،‭ ‬تم‭ ‬صد‭ ‬التنظيمات‭ ‬القومية‭ (‬الأوكرانية‭) ‬وسحقها‮»‬‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬،‭ ‬عبر‭ ‬الكرملين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‭ ‬العميق‮»‬‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬توغل‭ ‬مجموعة‭ ‬مسلحة‭ ‬الى‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬بذل‭ ‬‮«‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‮»‬‭ ‬للتصدي‭ ‬لهذه‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تتكثف‭ ‬ويتسع‭ ‬نطاقها‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬أمام‭ ‬الصحافيين‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بالأمس‭ ‬يثير‭ ‬قلقا‭ ‬عميقا‭ ‬ويظهر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬يواصلون‭ ‬أنشطتهم‭ ‬ضد‭ ‬بلادنا‭. ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬منا‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود،‭ ‬وهذه‭ ‬الجهود‭ ‬متواصلة‭ ‬والعملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الخاصة‭ (‬في‭ ‬اوكرانيا‭) ‬مستمرة‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بعد‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬فياتشيسلاف‭ ‬غلادكوف‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬الحدودية‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لهجوم‭ ‬الاثنين‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬التطهير‮»‬‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬الثلاثاء‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬مدنيين‭ ‬غادروا‭ ‬تسع‭ ‬بلدات‭ ‬حدودية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬تعرضت‭ ‬عدة‭ ‬بلدات‭ ‬حدودية‭ ‬لقصف‭ ‬مدفعي‭ ‬وبقذائف‭ ‬الهاون‭ ‬وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬أيضا‭ ‬إنها‭ ‬أسقطت‭ ‬مسيّرات‭.‬

أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب‮»‬‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬الاثنين،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لاوكرانيا،‭ ‬ما‭ ‬يعطي‭ ‬سلطات‭ ‬موسعة‭ ‬لقوات‭ ‬الأمن‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

تتهم‭ ‬موسكو‭ ‬كييف‭ ‬بتدبير‭ ‬الهجوم‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬اوكرانيا‭ ‬وترى‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬أزمة‭ ‬داخلية‭ ‬في‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬نائبة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكرانية‭ ‬غانا‭ ‬ماليار‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬هو‭ ‬أزمة‭ ‬داخلية‭ ‬روسية‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬‮«‬انهم‭ ‬وطنيون‭ ‬روس،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬نعرفه‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬مجموعتان‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الروس‭ ‬المناهضين‭ ‬للرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬‮«‬فيلق‭ ‬حرية‭ ‬روسيا‮»‬‭ ‬و»فيلق‭ ‬المتطوعين‭ ‬الروس‮»‬‭ ‬مسؤوليتهما‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭. ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬تبنت‭ ‬هاتان‭ ‬المجموعتان‭ ‬عدة‭ ‬عمليات‭ ‬توغل‭ ‬مسلحة‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الماضية‭.‬

لكن‭ ‬الكرملين‭ ‬اعتبر‭ ‬هؤلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬بانهم‭ ‬اوكرانيون‭ ‬وليس‭ ‬متمردين‭ ‬روسا‭.‬

واكد‭ ‬بيسكوف‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬هم‭ ‬مقاتلون‭ ‬أوكرانيون‭. ‬في‭ ‬اوكرانيا‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الروس‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬النظر‭ ‬الاتنية،‭ ‬لكنهم‭ ‬كلهم‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأوكرانيين‮»‬‭.‬

واأعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬تعرضت‭ ‬لقصف‭ ‬بالمدفعية‭ ‬وقذائف‭ ‬الهاون‭ ‬بعدما‭ ‬اندلع‭ ‬قتال‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬عبرت‭ ‬من‭ ‬اوكرانيا‭.‬

وعرض‭ ‬حاكم‭ ‬بيلغورود‭ ‬فياتشيسلاف‭ ‬غلادكوف‭ ‬لائحة‭ ‬بالمناطق‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬بالقصف‭ ‬المدفعي‭ ‬او‭ ‬قذائف‭ ‬الهاون‭ ‬او‭ ‬المسيّرات‭ ‬الاثنين‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬شنت‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬بيلغورود‮»‬‭.‬