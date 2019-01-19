الساعدي يدعو لإلغاء إتفاقية التعاون الستراتيجي مع واشنطن والخالصي يطالب بحصر السلاح

الجيش الأمريكي ينشر 30 ألف وثيقة تتعلق بحرب 2003 ويعدها الأكثر كلفة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

نشر قسم الصحافة في كلية الحرب بالجيش الامريكي 30 ألف وثيقة تتعلق بالحرب في العراق خلال العام 2003 والسنوات التي تلتها حتى العام 2011 الذي انسحبت فيه القوات الأمريكية من العراق. وقال القسم في دراسة ان (حرب العراق كانت الحرب الأمريكية الأكثر كلفة منذ حرب فيتنام حتى الآن)، مشيرة الى (اجراء بعض الدراسات الرسمية لمراجعة ما حدث ، ولماذا حدث ، وما هي الدروس التي ينبغي استخلاصها). واستعرضت الدراسة الصراع من منظور قوة الأرض وتشمل مساهمات حلفاء التحالف ، وقوات مشاة البحرية الأمريكية ، وقوات العمليات الخاصة. ويقدم السرد بشكل أساسي من وجهة نظر القادة في بغداد ، ويدرس التفاعل بين المستويات التشغيلية والاستراتيجية ، بالإضافة إلى إنشاء استراتيجية على مستوى المسرح وتنفيذها على المستوى التكتيكي. ويبدأ المجلد الأول في خيمة الهدنة في مطار صفوان الجوي في جنوب العراق في نهاية عملية (الصحراء المكشوفة) ويفحص بإيجاز الأعمال التي قامت بها القوات الأمريكية والعراقية خلال سنوات ما بين الحربين. ويستمر السرد من خلال فحص الطريق إلى الحرب والغزو الناجح في البداية وصعود المعارضة العراقية قبل استكشاف انزلاق البلاد نحو حرب أهلية.وختم المجلد بمراجعة للقرار الذي اتخذته إدارة جورج دبليو بوش المتضمن زيادة (القوات الإضافية للعراق ووضع سلوك هذه الزيادة ونتائجها في المجلد الثاني). والدراسة التي استغرقت أربع سنوات ، اعتمدت على نحو 30 ألف صفحة من الوثائق ، ومئات الساعات من المقابلات الأصلية ، وآلاف الساعات من المقابلات السابقة غير المتاحة.وشملت المقابلات الأصلية التي أجراها فريق بوش ، ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ، ووزيري الدفاع ليون بانيتا وروبرت غيتس ، ورؤساء هيئة الأركان المشتركة وغيرهم.ويعد هذا المنشور الذي جاء بعنوان (الجيش الأمريكي في حرب العراق) أطول دراسة للحكومة الأمريكية وأكثرها تفصيلاً عن الحرب في العراق حتى الآن. وفي سياق متصل نفى مركز عراقي يعنى بالشائعات صحة ما تردد عن تحركات لقوات المارينز على الاراضي العراقية، مؤكداً ان الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تعود للجيش العراقي. وقال مركز محاربة الشائعات في تقرير امس انه (لا توجد اي تحركات لقوات المارينز والصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هي لآليات الجيش العراقي) ،مضيفا أنه (لدى التواصل مع الجهات الرسمية المختصة أكدت بأنه لا صحة للانباء التي تناقلتها بعض المواقع المشبوهة التي تدار من خارج العراق اصلا والصورة هي لآليات الجيش العراقي). واوضح التقرير أن (المروجين الذين اشاعوا هذا الخبر استخدموا اشاعة مزدوجة تصنف بصنفين، الاولى الإشاعة الاستطلاعية والهدف منها لاستطلاع ردة فعل الشارع ،لذلك يطلقها منشئوها للتعرف ماذا يكون رد فعل الشارع لو تم اتخاذ قرار ما)، مضيفًا ان (الصنف الثاني هو الخوف وهي الشائعة التي دافعها الخوف من وقوع حدث مأساوي معين في المستقبل). وتابع أن (مثل هكذا شائعات تستخدم لزعزعة صورة البلاد بالتزامن مع زيارات رؤساء دول العالم الى العراق وانفتاح العراق على جميع الدول)، داعيا الى (تعيين متحدث رسمي بأسم الحكومة لصد وتفنيد اي شائعات يمكن أن تستهدف البلد). في غضون ذلك، دعا رئيس كتلة الإصلاح والإعمار النيابية صباح الساعدي الى الغاء اتفاقية الاتفاق الستراتيجي مع الولايات المتحدة ، مطالبًا الحكومة بالكشف عن حجم حاجتها للمدربين الامريكيين وغيرهم من الجنسيات الاخرى. وقال الساعدي في مقابلة متلفزة امس ان ( هناك ضبابية بشأن وجود القوات الامريكية في العراق) مشيراً الى ان (اتفاقية الاطار الاستراتيجية اصبحت الآن غير ملبية للشعب العراقي في التحرر الكامل من الوجود الامريكي ونحن الآن مدعوون لالغاء الاتفاقية).وتابع (أما بشأن المدربين الامريكيين وغيرهم من الجنسيات فإن على الحكومة توضيح حاجتها لهم)، داعيًا اياها الى ان (تقدم تقريرا مفصلا عن عدد المدربين ومن هي الدول التي ينتمون لها، اما ان يبقى امر تجوالهم ضبابيا فهو غير صحيح). ودعا المرجع الديني محمد مهدي الخالصي إلى ان يكون يوم الجمعة المقبل (جمعة النفير العام) لشجب الاحتلال. ونقل بيان لمكتب الخالصي تلقته (الزمان) امس عنه قوله خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية المقدسة ان (اقبح الظلم والطغيان بعد الغزو والعدوان انكار حق الدفاع على الشعب المعتدى عليه، والاقبح منه محاولة تجريد هذا الشعب من وسائل الدفاع، واتخاذ اجراءات لتجريده من السلاح، وهذا محرّم لا يجوز الخضوع له بأي وجه)، مضيفًا(نحذر المحتل من التمادي في الظلم فإن الظلم مرتعه وخيم، وانه لا يدوم وان دام دمّر، ومن الناحية الاخرى ننصح الدولة ازاء هذا الاجراء العقيم ان لا تخضع له، وان كان لا بد فعليها ان تسارع إلى تكوين لجنة رسمية عسكرية لتسلم الاسلحة طوعياً من التنظيمات المسلحة بإتجاه توحيد القوات المسلحة وحصر السلاح بيد الجيش الرسمي الوطني). ودعا الخالصي إلى (عدّ الجمعة المقبلة جمعة النفير العام لشجب الاحتلال البغيض وتصرفاته العدوانية وعدّ الامة كلها في حالة تعبئة مستمرة للتعبير عن إرادتها في التحرر والاستقلال حتى رحيل آخر عسكري اجنبي، وتنظيف البلاد من جميع القواعد الاجنبية ومرتكزات التدخل التعسفي في شؤونه الداخلية، وللتأكيد على الامتناع القطعي عن قبول اي تقارب أو تطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري، وإدانة كل مسعى بهذا الاتجاه الخياني).