الجيش‭ ‬ينتشر‭ ‬في‭ ‬سنجار‭ ‬بعد‭ ‬منع‭ ‬عناصر مرتبطة‭ ‬بالعمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬عودة‭ ‬الأهالي‭ ‬

بغداد‭:‬سنتولى‭ ‬تصدير‭ ‬نفط‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬والتعاقد‭ ‬مع‭ ‬الشركات

الموصل‭ – ‬الزمان‭ -‬بغداد‭ ‬–‭ ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

حدّد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬حيان‭ ‬عبد‭ ‬الغني،‭ ‬الجمعة،‭ ‬موعد‭ ‬استئناف‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ (‬واع‭): ‬إن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬المراحل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬أربيل‭ ‬بشأن‭ ‬استئناف‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬الى‭ ‬أن‮»‬‭ ‬شركة‭ ‬تسويق‭ ‬النفط‭ ‬التي‭ ‬تكفلت‭ ‬بعملية‭ ‬استلام‭ ‬وتصدير‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬الإقليم‭ ‬هي‭ ‬الآن‭ ‬بصدد‭ ‬توقيع‭ ‬العقود‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تشتري‭ ‬النفط‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أنه‮»‬‭ ‬سيتم‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القريبة‭ ‬المقبلة‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬استئناف‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‮»‬‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬افاد‭ ‬بيان‭ ‬للمكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬ورئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬وقعا‮ ‬‭ ‬اتفاقاً‭ ‬مؤقتاً‮ ‬‭ ‬لاستئناف‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬الإقليم‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬البيان،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬برعاية‭ ‬السوداني‭ ‬وبارزاني،‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬ببغداد‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬مؤقت‮ ‬‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬الاتحادية‭ ‬ووزارة‭ ‬الثروات‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم،‭ ‬يُستأنف‭ ‬بموجبه‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬من‭ ‬الإقليم‭ ‬ومن‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬السوداني‭ ‬قد‭ ‬التقى‭ ‬بارزاني‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭ ‬قبل‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاق،‭ ‬لبحث‮ ‬‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وحكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭.‬

وفي‭ ‬محيط‭ ‬الإقليم‭ ‬انتشرت‭ ‬قوات‭ ‬للجيش‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سنجار‭ ‬التابعة‭ ‬إداريا‭ ‬لمحافظة‭ ‬نينوى‭ ‬مع‭ ‬إيقاف‭ ‬التنفيذ‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬مع‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي‭ ‬،‭ ‬لمنع‭ ‬تداعيات‭ ‬منع‭ ‬انصار‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬25‭ ‬عائلة‭ ‬نازحة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬مدينة‭ ‬سنجار،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬اعترضت‭ ‬طريقها‭ ‬مجموعة‭ ‬أشخاص‭ ‬مرتبطين‭ ‬بـ»العمال‭ ‬الكردستاني‮»‬،‭ ‬ورفضت‭ ‬السماح‭ ‬للعائلات‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬منازلها،‭ ‬بذريعة‭ ‬أنّ‭ ‬بعض‭ ‬أفرادها‭ ‬مطلوبون‭ ‬للقضاء‭ ‬ومتورطون‭ ‬بالانتماء‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ . ‬فيما‭ ‬تظاهر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬وطالبوا‭ ‬الامن‭ ‬الوطني‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬سجلاتهم‭ ‬الأمنية‭ ‬لتكون‭ ‬ساحتهم‭ ‬نظيفة‭ ‬ويعودون‭ ‬الى‭ ‬أراضيهم‭ ‬وبيوتهم‭.‬

الأشخاص‭ ‬الرافضين‭ ‬لعودة‭ ‬العرب‭ ‬إلى‭ ‬المدينة‭ ‬ينتمون‭ ‬لمليشيا‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬حماية‭ ‬سنجار‮»‬‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ (‬اليبشة‭)‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬تحرّكهم‭ ‬جاء‭ ‬بدفع‭ ‬من‭ ‬‮«‬العمال‭ ‬الكردستاني‮»‬،‭ ‬بهدف‭ ‬منع‭ ‬أي‭ ‬عودة‭ ‬مستقبلية‭ ‬للعرب‭.‬

وتطور‭ ‬الاحتجاج‭ ‬إلى‭ ‬تهديدات‭ ‬بالقتل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تغادر‭ ‬تلك‭ ‬العائلات‭ ‬سنجار،‭ ‬بينما‭ ‬عجز‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬العائدين‭ ‬الذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬للضرب‭ ‬إضافة‭ ‬لتحطيم‭ ‬سياراتهم‭. ‬وعقب‭ ‬ذلك‭ ‬حاول‭ ‬بعض‭ ‬الرافضين‭ ‬لعودة‭ ‬العائلات‭ ‬النازحة‭ ‬اقتحام‭ ‬مسجد‭ ‬‮«‬الرحمن‮»‬‭ ‬وحرقه،‭ ‬لكن‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬ذلك‭. ‬