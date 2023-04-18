الجيش‭ ‬والمليشيات

فاتح عبدالسلام

أي‭ ‬بلد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬فيه‭ ‬مراكز‭ ‬عسكرية‭ ‬متعددة‭ ‬النفوذ،‭ ‬سيكون‭ ‬مصيره‭ ‬مثل‭ ‬السودان‭ ‬عاجلاً‭ ‬أو‭ ‬آجلاً‭. ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬توافق‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬والقوات‭ ‬العسكرية‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬قد‭ ‬ينقلب‭ ‬تحت‭ ‬تأثيرات‭ ‬محلية‭ ‬أو‭ ‬خارجية‭ ‬الى‭ ‬صراع‭ ‬دموي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬حينما‭ ‬تختلف‭ ‬حسابات‭ ‬الحقل‭ ‬عن‭ ‬حسابات‭ ‬البيدر‭. ‬

كان‭ ‬هناك‭ ‬مسار‭ ‬واحد‭ ‬ظاهرياً‭ ‬بين‭ ‬البرهان‭ ‬وحميدتي‭ ‬بعد‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالرئيس‭ ‬السوداني‭ ‬السابق‭ ‬عمرحسن‭ ‬البشير،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغ‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬التي‭ ‬يطالب‭ ‬بها‭ ‬الثوارالمدنيون،‭ ‬غير‭ ‬انَّ‭ ‬كل‭ ‬التفاصيل‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الملف‭ ‬السوداني‭ ‬منذ‭ ‬اطاحة‭ ‬البشير‭ ‬إنّما‭ ‬هي‭ ‬عملية‭ ‬كسب‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬العسكر‭ ‬التقليديين‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬ومن‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬التدخل‭ ‬السريع‭ ‬التي‭ ‬شكلها‭ ‬البشير‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬أيام‭ ‬عهده‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬القبلي‭ ‬في‭ ‬دارفور‭ ‬ومتهمة‭ ‬لارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب،‭ ‬وتحولت‭ ‬الى‭ ‬أداة‭ ‬سياسية‭ ‬وعسكرية‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ .‬

المشكلة‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬الدولة‭ ‬السودانية‭ ‬هي‭ ‬انّ‭ ‬قوات‭ ‬التدخل‭ ‬السريع‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تمول‭ ‬نفسها‭ ‬ذاتياً‭ ‬عبر‭ ‬أذرعها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬ورثتها‭ ‬من‭ ‬أيام‭ ‬حماية‭ ‬طرق‭ ‬التجارة‭ ‬ومناجم‭ ‬الذهب،‭ ‬وانَّ‭ ‬قطع‭ ‬التمويل‭ ‬الحكومي‭ ‬عنها‭ ‬لن‭ ‬يغير‭ ‬من‭ ‬موازين‭ ‬القوى‭ ‬الان‭. ‬ويبدو‭ ‬انّ‭ ‬القوى‭ ‬المليشياوية‭ ‬دائماً‭ ‬تتحسب‭ ‬لهذه‭ ‬الظروف‭ ‬وتتحول‭ ‬الى‭ ‬دولة‭ ‬داخل‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المكاسب‭ ‬والايرادات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تستغلها‭ ‬لصالحها‭ ‬تحت‭ ‬جنح‭ ‬الدولة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنقلب‭ ‬عليها‭.‬

‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬نهائي‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬إلا‭ ‬بدمج‭ ‬قوات‭ ‬التدخل‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬للبلاد،‭ ‬وتحديد‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الدستورية‭ ‬لكل‭ ‬التشكيلات‭ ‬العسكرية‭.‬

لكن‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬امام‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬والسياقات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يعتدها‭ ‬مناخ‭ ‬الانقلابات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬تاريخ‭ ‬السودان‭ ‬الحديث،‭ ‬لذلك‭ ‬،‭ ‬تبدو‭ ‬الأوضاع‭ ‬تتجه‭ ‬الى‭ ‬استنساخ‭ ‬الحالة‭ ‬الليبية،‭ ‬لاسيما‭ ‬انّ‭ ‬الطرفين‭ ‬مدعومان‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬،‭ ‬فالتدخل‭ ‬السريع‭ ‬قوات‭ ‬بنت‭ ‬علاقات‭ ‬خارجية‭ ‬كثيرة،‭ ‬وهناك‭ ‬مَن‭ ‬يستغل‭ ‬حاجتها‭ ‬للتمرد‭ ‬والنفوذ‭ ‬لينفذ‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الى‭ ‬عمق‭ ‬السودان‭ ‬ويلعب‭ ‬بملفاته‭ ‬الاستراتيجية‭ .‬

مهما،‭ ‬تعددت‭ ‬التحليلات‭ ‬والتصريحات،‭ ‬فأنّ‭ ‬مصر‭ ‬هي‭ ‬الدولة‭ ‬العربية‭ ‬الوحيدة‭ ‬المعنية‭ ‬بحسم‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬لصالح‭ ‬استقرار‭ ‬الدولة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬ينفرط‭ ‬عقد‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬ايام‭ ‬القتال‭ ‬وتكون‭ ‬مصر‭ ‬أول‭ ‬الخاسرين‭ . ‬

رئيس التحرير-الطبعة الدولية

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