الجوية ونفط البصرة يحصدان العلامة الكاملة بالممتاز

بغداد-ساري تحسين

التقى فريق القوة الجوية بكرة القدم امس، مع ضيفه فريق اربيل على ملعب الشعب الدولي، وانتهت لصالح الصقور بنتيجة هدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز.

وسجلت القوة الجوية هدفها الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب محمد قاسم، وفي الدقيقة الثامنة سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها قائد الفريق حمادي احمد وفي الشوط الثاني تمكن لاعب أربيل أحمد مكنزي من تسجيل الهدف الوحيد لفريقه قبل نهاية المباراة.

ولحساب ذات الجولة فاز فريق النفط على مضيفه فريق الكرخ بنتيجة هدف من دون رد ، وسجل النفط هدفه في الدقيقة 26 عن طريق المحترف دينيس اكيارا انتوي، فيما تغلب فريق نفط البصرة على ضيفه فريق نفط الوسط بنتيجة هدف من دون رد وسجل نفط البصرة هدفه عبر اللاعب علاء رعد في الدقيقة 36.