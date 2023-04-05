إتحاد الكرة يوقف مسابقات الممتاز

الجوية تنتزع الصدارة بسلاح البدلاء وإنتصار آخر لأربيل

الناصرية – باسم الركابي

انتزع الجوية فوزا صعبا على مضيفه كربلاء بهدفين لواحد امس الاول ضمن منافسات الدور22 من الدوري الممتاز لكرة القدم محققا فوزو الرابع عشر ويرفع رصيده الى47 في صدارة جدول الترتيب مرة أخرى وبفارق نقطتين عن الغريم الشرطة بعد ارغامة على التراجع للوصافةوبفارق خمس من الكهرباء وست نقاط من الزوراء في افضل فترة عندما تمكن للمرة الثانية من استعادة الصدارة ذهابا من ملعبين صعبين وسط سعادة جمهوره الكبير احد اهم وسائل دعم نجاحات الفريق ومهمة جثير الذي يدرك أن النتائج وحدها من تعزز معهم من العلاقة وغير ذلك قد يفقد خدماته.

الدخول مباشرة

ودخل الجوية اللقاء مباشرة بعدما اختار المدرب التشكيل المتكامل لدعم الامور وصولا للهدف ومن اداء هجومي واضح زاد من حماس وقوة الأداء وفرض السيطرة كاملة وهدد مرمى كربلاء وتمكن من قلب تاخره بهدف سجاد رعد33 قبل أن يظهر شريف عبد الكاظم مرة أخرى في الوقت المطلوب عندما أدرك التعادل د34 قبل أن يحسم الفريق المهمة على افضل وجة بهدف المحترف نيديقريكي د58 ويمنح كل الفوائد لفريقه والشيء اللافت للفريق هو تحسن المستوى مع مرور الوقت كما ظهر تأثير التبديلات في تنشيط الخطوط وكان الاسرع والأخطر وفرض سيطرته وحافظ على نسق الاداء وحقق هدف السفرة الغير سهلة حيث الفوز وقبلها استعادة الصدارة بسلاح البدلاء من ملعب منافس صعب الذي لم يقف مكتوفا بل حاول ادراك التعادل بكرة رضا فاضل كما اهدر بابا موسى فرصة سانحة في الوقت المضاف من داخل منطقة الهدف لكنه افتقد للتصرف الصحيح لتغير مسار النتيجة للتعادل افضل من الخروج بالخسارة العاشرة.

في المركز الخامس عشر24 والتطلع لتجنب هزيمة اخرى واستعادة التوازن بسرعة عندما يخرج لنفط البصرة الأحد ويواجه الجوية الكهرباء في مواجهة قوية.

فوز اربيل

وواصل اربيل عروضه القوية والسير بالاتجاه الصحيح عندما حقق الفوز الثالث تواليا منذ انطلاقة المرحلة الثانية وتولي عباس عبيد المهمة والتحول الكبير في مسار النتائج والانقلاب داخل المشاركة بعدما تمكن من الثأر لخسارته من نفط ميسان وارغامه على تجرع الخسارة بهدف لثلاثة وظهر التفكير بالنتيجة واضحا حيث تقديم المستوى في ظل ظروف اللعب واستقرار المدرب على التشكيل الذي نجح مرة أخرى في التسجيل وزيادة الغلة بعد الفوز على الكهرباء بثلاثة أهداف لواحد ليكرر نفس فارق الاهداف على نفط ميسان والتقدم للموقع الثالث عشر 28 والاستمرارفي حالة توازن عالية واكتساب ثقة كبيرة في اللعب المنتج داخل وخارج ملعبه ويسعد جمهورة المرحب بعطاء الاعبين وتحقيق النتيجة عن طريق شيركو كريم د37و87 وامجد راضي د68 فيما سجل لميسان هدافه وسام سعدون ليعود ميسان بنفس مكانه السابع والخسارة الثامنة فيما استمر اربيل يقدم ما عليه في فترة التحول الجيدة واللعب بطموحات التقدم لمركز افضل عبراداء وعطاء اللاعبين والتأثير على أشكال المباريات وإدارتها برغبة كبيرة وحسمها بقدرات عناصره.

الدور 32

يسعى فريق الشرطة الى تاكيد قوته في المنافسات ودعم جهوده والعمل ما بوسعه للعودة للصدارة والدفاع عن اللقب وسط استمرار الصراع مع الغريم الجويةعلى الموقع الأول واللعب بطموحات تحقيق النتبجة وخطف كامل النقاط لدعم اماله في المنافسة و يبدو فيها حذرا للغاية امام اي تعثر لكنه قادر على انهاء مواجهة ضيفه المتواضع النفط غد الجمعة ضمن الدور23 بافضل طريقة في ظل التشكيل والاسماء التي يامل جمهور الفريق ان تكون اكثر فاعلية وقادرة على التسجيل من اجل مواصلة الصراع على الصدارة العنوان الأبرز في البطولة وان يبقى الفريق في حالة تصاعدية لمواصلة التقدم من جولة لاخرى لكن ما يزيد من صعوبة المهمة رغبة النفط19 الذي يعاني كثيرا ومحاول ماامكن لللاقتراب بعد والخروج من منطقة الهبوط المهمة الشاقة جدا لكنها ليست بالمستحيلة كما يدخل اللقاء منتشيا بفوزه العريض على دهوك برباعية نظيفة ويرى محمد يوسف أن الوقت حان للدفع بالامور وان يكون له دورا واضحا لانقاذ الفريق من محنته ومؤكد سيضع جميع المباريات بالاهمية القصوى وتحقيق نتائج الفوز التي تتطلب هجوما قويا المشكلة التي أثرت سلبا على نتائج الفريق الذي يامل يتجاوزها بعد فوزه الاخير برباعية رغم أن المهمة لازالت معقدة.

دهوك الوسط

ويسعى الوسط بإيقاف نزف النقاط والتراجع للموقع السادس عشر وفي وضع اكثر احباط .

بعد ثمانية ادوار بدون فوز في أسوء فترة تواجه الفريق واستمر تدني وضعف هجومة ومرشح لدخول منطقة الخطر إذا ما فشل ذهابا امام دهوك في اختبار صعب يواجه سامر سعيد ولاعبي الفريق المتعب واذا ما تغلب القاسم على الكرخ ويعاني الوسط كثيرا وفي حيرة كبيرة بسبب افتقادة للثقة في المشاركة دون أن يتمكن جهازة الفني من تغير مسار النتائج المحبطة والضعيفة وقد يدفع الثمن اذا تراجع للمنطقة الحمراء في ظل انعدام الإيقاع دون إظهار شكلا مقنعا لمواجهة التحديات للخروج.من الازمة التي يريد دهوك تعميقها والدفع بالضيوف للوراء امام فرصة البحث عن تعويض السقوط المر والغير متو قع امام النفط الدور الماضي في أسوء نتيجة تحيط بها الكثير من المشاكل امام جمهوره الذي يرفض اي نتيجة غير الفوز تحت اي مسوغ كان لاستعادة التوازن بسرعة عبر اجتياز الاختبار والدفاع عن الموقع الحالي 35 رغم انه استمر الظهور وحقق افضل النتائج في ميدانه وكل الدلائل تشير الى قدراته بتحقيق النتيجة على ضيفة الذي يواجه تحديات المباريات دون عكس قدراته حتى في ملعبه.

مباريات السبت

وتقام بعد غد السبت اربع مباريات ضمن نفس الدور وفيها يامل القاسم بتعثر الوسط امام دهوك من أجل التقدم لموقعه خلال لقأئة مع الكرخ ويجد ان الوقت حان للهروب من منطقة الخطر لكن الكرخ يريد مواصلة نتائجه والتقدم في المراكز ويسعى النجف لايقاف تداعيات نتائجه السلبية عندما يحل ضيفا على الصناعة في أسوء حال وافتقد القدرة على تحقيق النتائج ويقام في السليمانية لقاء الغريمين نوروز في الوضع الطبيعى 29 وزاخو 25 ويحمل اللقاء كل اوجة التحدي امام فرصة المضيف في تأكيد فوزه ذاهبا .وسيكون الزوراء امام مهمة متاحة ويبدو مرشحاعندما يضيف المتذيل الديوانية امام اهمية النتيجة على حسابات تغير الموقع لان الكهرباء سيواجه الجوية والطلبة يخرج لميســـــــان فيما يضيف نفط البصرة كربلاء الأحد.