الجوية تطمح بالصدارة والشرطة للتعويض في الممتاز

الناصرية- باسم الركابي

يخوض المتصدر الجوية 48 الاختبارا الغير سهل في الجولة 25من الدوري الممتاز لكرة القدم عند العاشرة ليلا في ملعب الشعب في مواجهة تاتي يعد استعادة الصدارة بفارق الأهداف و بشق الانفس بعدما أدرك التعادل مع نفط ميسان الاسبوع الماضي بقيادة المدرب الثالث مؤمن سليمان الذي نالته سهام النقد مع اول مهمة وسيكون مطالب بالاعتماد على المجموعة لخوض تحدي الحدود التاسع 33 دفاعا عن الصدارة التي باتت في الوضع الصعب بفارق الأهداف عن الشرطة وعلى بعد نقطة من الزوراء المستفيد الأول من نتائج الدور الماضي ويتربص بالغريمين المتصدر والوصيف وكل مايريدة أنصار الجوية المحرومين من دخول الملعب الذين سيتابعون اللقاء عبر التلفاز ان يدخل الفريق برغبة الفوز وتحقيقة لتعزيز الموقع لتدارك تهديد الملاحقين لان غير ذلك سيعرقل الامور امام قوة الحدود المثابر الذي سيلعب بحافز الفوزوالسعي لخطف كامل النقاط لتحسين موقعه ولانه بات منافس قوي.

الشرطة واربيل

ويبدو الوصيف الشرطة 48 حذرا للغابة في ظل رغبة الضيف في تجديد فوزه الاول ومخاوف البطل من تلقي خسارة جديدة بعد السقوط على عماه امام الوسط و التنازل عن الصدارة وقبلها سيكون امام الاختبار الصعب جدا كما سيكون مطالب بالثأر لخسارة ملعب فرانسو حريري واستعادة التوازن والبحث عن الفوز وان يقوم به الفريق الذي يتعين عليةاللعب بتركيز لتجاوز ضربة النجف الموجعةالتي غيرت من حسابات احمد صلاح والفشل في اول مواجهة التي تتحملها الادارة بسبب التسرع في تغير المدرب الذي حقق اللقب والصدارة قبل الإقالة وكما يبدو أن الفريق متأثر بالخسارة الاخيرة والتراجع وصيفا وبات في وضع قلقل امام مهمة اربيل32 الصعية جدا الذي يمتلك اكثر من حافز لتكرار النتيجة الاولى وان يفعلها في ظل التحسن الذي يمر به والاستـــــــقرار الذي خلقة عباس عبيد بدون خسارة لخمس جولات وافضل الجــــميع في المرحلة الحالية ومعها الاستمرار في الكاس .

الكرخ والكهرباء

ويجد كل من احمد عبد الوهاب مدرب الكرخ من فريقه عدم تحمل الخسارة الثانية أمام الكهرباء كما يرفض لؤي صلاح التعثر في المواجهة التي ستقام عند الثالثة والربع الصعبة لكلا الفريقين في ظل سعيهما العودة لمسار الانتصارات بعد خسارة الاول في كربلاء بهدف لهدفين والتراجع عاشرا 33 وتعادل الثاني امام نفط البصرة بهدفين والتراجع رابعا 46 قبل التفريط بالصدارة التي لازال يمني النفس بالوصول اليها كما يجدد الفريقان ثقتهمايلاعبيهما والعودة لتحقيق الفوز في المواجهةالأكثر من مهمة لهما في تجاوز الكبوة بعدما إظهرا القدرة في خوض المباريات السابقةوتقديم الاداء المقنع حيث الكهرباء المثابر الذي يعول على عناصر ة في حسم الأمور التي قد تمنحه الصدارة مباشرة في حال تعثر ثلاثي المقدمة الجوية والشرطة والزوراء اذا ما.تمكن الفريق في تجاوز المواجهة فيما يسعى الكرخ لمنح السيطرة لنفسة عبر مجموعة الشباب التي استمرت تنشد النتائج المطلوبة كما تبحث عن التوازن بسرعة مع تحسين الموقع هدف اللقاء الأول ولتصحيح المسار دون تأخير .

نفط ميسان والبصرة

وكل الترشيحات تصب لمصلحة نفط ميسان الثامن 36 في ظل الاستقرار الفني والنتائج الطيبة في ميدانه بالفوز على الطلاب وعلى كربلاء بالكأس وقبلها عاد بتعادل بطعم الفوز من الجوية ويعول على لاعبية في مو اجهة نفط البصرة المتراجع للثالث عشر31 والسيطرة على مسار اللقاء في ظل معنويات الاعبين العالية وظروف اللعب حيث الارض والجمهور والتحول الكبير عبر تلك المواجهات والتواصل معها ودعم الموقف والسير بشكل جيد بقيادة عدي إسماعيل وتولي الاشراف المتوازن ودعم المشاركة و الذي وضع مباريات عقر الدار في المتناول بعدما وصل بالفريق الى افضل مستوياته بدورة يسعى نفط البصرة تدارك فترة تاخرة رغم تقديم الاداء الواضح امام الكهرباء لكنه يدرك طبيعة مهمة اليوم التي تحتاج إلى التركيز والتسجيل لتخطي موقف صعب جدا من أجل البقاء منافس مؤثر ولان مباريات الفترة الأخيرة لا تتحمل التعثرمن أجل تفادي خطورة التراجع ولان فقدان النقطة في هذه الفترة يعني أكثر من شيء .

الديوانية والوسط

وبعدما وضع حدا لمسلسل خسائرة وتأثيرها من جميع الجوانب وتنفس الصعداء و كسر الرقم السلبي وعاد لسكة الانتصارات من اقوى بوابة واغلى فوز الاسبوع الماضي بهدف فلورنت ديفيد 94 سينتقل الوسط بسفرة قصيرة وقد تكون مريحة الى جيرانه الديوانية في ملعب كربلاء بعد تجاوز حالة من القلق بالابتعاد مركزين عن منطقة الهبوط 27 وتوسيع الفارق الى ست نقاط مع صاحب المركز السابع عشر ويجد نفسه بالقادر على قهر المتذيل الديوانية وقد تكون الفرصة مواتية لمواصلة تقديم الاداء الافضل والسعي لتحقيق الانتصار الثاني تواليا بعد فوز النوسم على الشرطة وهو افضل من مضيفه الذي يعاني بعدما استعاد شيء من الثقة وسيكون امام فرصة العودة للمنافسة في اهم اوقات المسابقة متاثرا بتعدد المدربين قبل تجاوز الأزمة .

الدور القادم

وحددت لجنة المسابقات السبت القادم التاسع والعشرين من الشهر الحالي موعدا لانطلاقة مباريات الاسبوع 25 وفيه يلتقي القاسم ونوروز والكهرباء والصناعة وكربلاء وزاخو والزوراء والنجف على ان تكتمل المباريات في اليوم التالي عندما يتواجة الجوية ودهوك ونفط ميسان والكرخ والوسط والنفط ونفط البصرة والحدود وقمة الاسبوع بين الطلبة والشرطة عند التاسعة والنصف في الشعب.

الدرجة الأولى

واقترب دوري الدرجة الاولى من الحسم ففي المجموعة الاولى استمر الامانة32 بالصدارة رغم خسارته من ميسان بهدف لهدفين وتقدم البيشمركة29 للوصافة بفضل تغلبة على المصافي بهدفين لواحد ثم الصناعات 28وتراجع البحري رابعا بخسارته من الاتصالات بهدفين لواحدوالرمادي سادسا26 بفوزه على الدفاع المدني بهدفين لواحد وبعده ميسان بنفس الرصيد ثم سامراء 25 ومصافي الجنوب 23 ويشتد صراع البقاء بين فرق الاتصالات 23 والدفاع المدني 20 والحويجة اول الهابطين من المجموعتين 13.

المجموعة الثانية

وواصل الميناء صدارة المجموعة الثانية 40بعد فوزه على عفك بثلاثية نظيفة بفارق نقطة عن الوصيف ديالى الذي تغلب على الجولان بعقر دارةبثلاثة أهداف لهدفين وتلاشت حظوظ بقية الفرق في المنافسة على بطاقة التأهل التي انحصرت بين الميناء ديالى فيما يظهر صراع البقاء بين فرق عفك والشرقاط وصليخ والسماوة.