الجوية تطمح بالحفاظ على الصدارة وخروج خطر للزوراء في الممتاز

الناصرية – باسم الركابي

يسعى الجوية تعزيز سيطرته على الصدارة لتحقيق الفوز على ضيفه نوروز في اللقاء الذي سيقام اليوم ضمن تكملة مباريات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى والتاسعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم في مواجه استثنائية يدخلها متسلحا بعاملي الارض والجمهور لضمان الخروج بالصدارة و بفك الشراكة بفارق الأهداف عن الملاحق الغريم الشرطة بنفس الرصيد38 بعد سلسلة نتائج مهمة وينتظر جمهورة حسم اللقاء للاحتفال سوية بالمنجز الاول والاستفادة لمواصلة المشوار ولدعم مشروع الحصول على اللقب بعد تواصل الظهور في اللقاءات الاخيرة المتميزة المؤكد سيلعب بتركيز لللسيطرة على اللقاء الاهم لتجنب اي تعثر محتمل رغم الحالة المعنوية للاعبين وجاهزيتهم بعد الفوز على زاخو لكن كل هذه العوامل الايجابيةومعها الحالة الفنية للفريق لايمكنها منع الصعوبات التي قد تأتي من المنافس الذي اختلف مؤخرا واخذ يقدم نفسه بثقة عالية بعد نقل مبارياته لاربيل بدون خسارة من ستتة ادوار في افضل فترةشهدت الفوز بمباراتين والتعادل في البقية بينهما تعادلين مع الشرطة بهدفين والطلبة بهدف ويتمتع بقوة دفاعية وصناعة الفارق ومحاولة الحفاظ على سجله بالسعي إلى تفادي الهزيمة امام المتصدر القوي الذي تقف معه كل الظروف لكن هذا لإيحد من قدرات لاعبي نوروز بخوض الاختبار بحماس بعد تقديم مباريات مهمة تقدم فيها للمركز الثاني عشر22 بمستوى متوازن واللعب بشجاعة وإقناع الأنصار بالنتائج الأخيرة.

الطلاب والنجف

ويأمل النجف في وضع حد لسلسلة سبعة ادوار دون أن يتذوق طعم الفوز مع نزف النقاط والتوقف بنفس مكانه السابع26 المهدد بقوة من نفط ميسان ونفط البصرة والكرخ ما يتطلب من لاعبي الفريق الذي يعيش ازمة ثقة حادة ان يحظى بفرصة الفوز لمصالحة جمهوره الغير راضى اطلاقاعن الاداء والنتائج والمستوى في الفترة الحالية ما يتطلب اللعب بشعار يجب الفوز لتجاوز فترة التراجع والعودة للمنافسات وانهاء المرحلة الحالية بنتيجةستكون مؤثرة نظرا لموقع المضيف الآخر الذي يبحث عن التوازن عقب خسارة دهوك وتعادل نوروز والتراجع رابعا34 بفارق اربع نقاط عن الغريمين الجوية والشرطة ويعول التونسي يامن الزلفاني بانتفاضة لتعويض النقاط الخمس المهدرة والعودة بسرعة للصراع وكلا الفريقين سيكونان امام مهمة ليست بالسهلة حيث رغبة النجف في الفوز للحد من مشــــــــاكل النــــــتائج والتخلص من النحس والطلاب للتــــــــعويض وللتضيق على ثلاثي المقدمة والعودة لمستواهم قبل اخر مواجتهين واكمال مسيرتهم للمنافسة على اللقب الغائب لاكثر من عقــــــدين.

دهوك والزوراء

ويامل الزوراء المتراجع للمركز الخامس 33 متاثرا بعثراته المتوالية بعيدا عن الجوية والشرطة بخمس نقاط والكهرباءبنقطتين والطلاب بنقطة حصد النقاط الثلاث لتحسين الموقع والتطلع للاقتراب من المراكز الاربعة على الأقل عندما يحل ضيفا على دهوك اليوم ومتوقع ان يواجه صعوبات بعدما انحنى كثيرا حتى مع فرق الصف الثاني في جدول الترتيب لكنه لايريد الاستمرار في دوامةالنتائج والتعثر مرة رابعة بدون فوز وسيكون أمرا هاما تغير مسار الامور والعودة بالفوز وغير ذلك فهو مرشح للتراجع لمركز الموسم الماضي مع نهاية النصف الاول من الدوري وتسبب المستوى المهزوز والمتباين وعدم الثبات على تشكيل التأثير السلبي والتراجع في تقديم ما يعكس لمهمة المنافسة على اللقب وسط توتر جمهوره فيما يريد دهوك تعزيز نتائج الارض وتتويج المرحلة الأولى بقـــــــــهر الزوراء بتحقيق الفوز السابع وتعادلين من دون خسارة في ملعــــــــبه الذي سيدخله بدعــــــــم عاملي الارض والجــــــــمهور دون أن يتأخر احد منهم لان القادم الزوراة33 ولأنها الفرصة المواتية للتقدم لموقعه بفارق نقطتين ولدعم الكتيبة الصفراء 31 وتامين أجواء اللعب ومواصلة صحوته الاخيرة بالفوز على نفط ميسان والتعادل مع الحدود والتطلع لدخول مربع الترتيب كماستكون مواجهة مخـــــــتلفة لتوديع المرحلة بافضل نتائج الفريق في استـــــــغلال حالة تاخر الضيف ووضــــــــعه الغير مريح في البـــــــطولة و مع عشاقه الذين ياملون انهاء الأزمة اليوم والتوجه بمعنويات عالية للمرحلة القادمة .

نفط البصرة وزاخو

ويبحث التاسع نفط البصرة 24 وضيفه ثالث عشر 21 زاخو عن محواثار خسارتهما الاول من الصناعة والثاني من الجوية والسعي للتعويض وكلاهما نشطا في الفترة الأخيرة بغض النظر عن نتيجته الدور الماضي بعدماقهر زاخو قبلها الطلاب في مواقعه والبصرة أحبط الجوية بعقردارة مع الرغبة الشديدة لتجاوزالتاخر والعودة السريعة للمنافسات خصوصا نفط البصرة الذي يريد ضمان النتيجة التي قد تمنحه موقع النجف الذي سيكون امام مهمة غير سهلة ما يجعله اللعب بشعار لابديل عن الفوز والحال لزاخو الذي توازن كثيرا بعد استئناف الدوري من خلال تدعيم الصفوف باختيارات إحترافية ساهمت في تعزيز خطوط اللعب و المشاركة ويامل انهاء المرحلة بفوز لدعم الموقع بعد تجاوز تحديات الذهاب والتوازن .

منتخب الشباب

يستهل المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 سنة تصفيات بطولة اسيا لمنتخبات الشباب المؤهلة لكاس العالم 2023 التي تفتتح اليوم في اوزبسكتان بمشاركة16 فر يقاعندما يخوض اولى مبارياته في تصفيات المجموعة الاولى في مواجهة اندونيسيا عند الساعة الثالثة عصر اليوم الأربعاء واكد عماد محمد مدرب الفريق في تصريح صحفي اكتمال التحضيرات والفريق بجاهزية لتحقيق هدف المشاركة حيث تم الانتهاء من تجمع في بغداد لمدة اسبوعين خاض فيه عدة مباريات تجريبية وقبلها انهى معسكرا في انطاليا في تركيا واضاف ان المنتخب يسعى الحصول على بطاقة التاهل لكاس العالم وقبلها لقب بطولة اسيا كما يشكل المنتخب قاعدة المنتخبين الوطني و الاولمبي للفترة المقبلة مضيفًا يضم المنتخب 23 لاعباً وحظي برعاية ومتابعة الاتحاد المركزي واكد محمد انه يمتلك معلومات ان منتخبات المجموعة التي تضم البلد المضيف اوزبكستان ومواجهتها السبت المقبل ثم منتخب سوريا ومواجهته في السابع من الشهر الحالي والتطلع للحصول على احدى بطاقتي والمرور للدور التالي و مواصلة المنافسة على لقب البطولة والتاهل الى كاس العالم .