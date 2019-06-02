كاتانيتش يعلن قائمة الأسود لودية تونس

الجوية تطارد الشرطة وتعادل ميسان وفوز الصناعات على البحري

بغداد – الزمان

أعلن الصربي سريتشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي قائمة منتخب أسود الرافدين المتوجهة إلى تونس لخوض المباراة الدولية الودية، أمام نسور قرطاج، على الملعب الأولمبي برادس، يوم الجمعة المقبل.

وغادر منتخب العراق، أمس الأحد إلى العاصمة التونسية وسيتوقف الدوري العراقي الممتاز بعد دعوة اللاعبين.

وضمت قائمة منتخب العراق كلًا من: “جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح لحراسة المرمى واحمد ابراهيم وسعد ناطق وعدي شهاب وميثم جبار وعلاء مهاوي وسامح سعيد وضرغام إسماعيل”.

وجاء في القائمة أيضًا “حسام كاظم للدفاع وأمجد عطوان وحسين علي وجستن ميرام ومحمد قاسم وكرار نبيل ومازن فياض وهمام طارق لخط الوسط ومهند علي وعلاء عباس وايمن حسين للهجوم”.

فيما اعتذر بشكل مفاجئ اللاعب أحمد ياسين، المحترف في الدوري السويدي، بسبب الإصابة، وهو ما رفضه المدير الإداري باسل كوركيس، معتبرًا ذلك مبررًا غير مقبول لحين تزويده بالتقرير الطبي.

تأجيل ضم المحليين

بالمقابل أكد المدير الفني لمنتخب تونس آلان جيريس أنه وجد صعوبة كبيرة في تحديد أسماء اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة الودية ضد منتخب العراق المقررة

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي إن قائمة مباراة العراق ضمت 14 لاعبًا ينشطون خارج تونس، إضافة إلى 7 عناصر أولمبية، وذلك في انتظار نهاية الموسم، لاختيار اللاعبين المحليين.

وتعد مباراة العراق هي الودية الأولى على درب الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حزيران، حتى 19 يوليو تموز، المقبلين.

وأوضح جيريس: “سنواجه منتخب العراق يوم الجمعة القادم، وللأسف خسرنا لاعبين بسبب إصابات خطيرة، وهما لاعب النجم الساحلي محمد أمين بن عمر، والمحترف في فرنسا سيف الدين الخاوي”.

وحول غياب بعض الأسماء المحترفة عن القائمة الأولية التي أعلنها، قال: “هناك لاعبين قرروا مغادرة المنتخب سواء بصفة مؤقتة، مثل يوهان بن علوان، أو بصفة نهائية مثل صيام بن يوسف، الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليًا”.

الجوية يلاحق الشرطة

تمكن فريق الشرطة من الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين الوصيف القوة الجوية، حيث فاز الفريقان في الجولة الـ 30 للدوري العراقي، والتي أقيمت مساء اول أمس السبت.

في المباراة الأولى، قاد هداف الدوري علاء عبد الزهرة، فريقه الشرطة لفوز مهم على ضيفه الديوانية بهدف دون رد سجله من ركلة جزاء في الدقيقة (10) في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي.

وحاول الديوانية إدراك التعادل لكنه لم يستثمر الفرص المعدودة التي حصل عليها طيلة زمن المباراة، بالمقابل الشرطة لم يكن فاعلًا بما يكفي لإضافة الهدف الثاني.

ورفع الشرطة رصيده إلى النقطة 73 في المركز الأول فيما تجمد رصيد الديوانية عند النقطة 32 في المركز الـ 16.

الوصيف يضغط

وفي المباراة الثانية واصل القوة الجوية (الوصيف) ضغطه على المتصدر بفوزه، على فريق النجف (1-0) في المباراة التي أقيمت على إستاد النجف الدولي.

وعانى فريق القوة الجوية في المباراة حيث اصطدم بفريق منظم يسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة جيدة تنقله إلى الأمام في جدول الترتيب. وشهدت المباراة بالشوط الأول هجمات متبادلة، إذ ضاعت أبرز الفرص بأقدم حمادي أحمد وأضاع لفريق النجف علي رشيد. وسجل عماد محسن هدف المباراة الوحيد لصالح القوة الجوية في الدقيقة 85 ويخطف 3 نقاط مهمة.

ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة 65 في المركز الثاني فيما تجمد رصيد النجف عند النقطة 34 في المركز الـ 12.

تعادل قاتل

وفي المباراة الثالثة خطف نفط ميسان تعادلًا قاتلًا بنتيجة (1-1) من مضيفه الميناء، بملعب الفيحاء في مدينة البصرة.

المباراة في شوطها الأول لم ترتق إلى المستوى المطلوب مع بعض الفرص هنا وهناك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وشهد الشوط الثاني هدف الميناء الأول من ركلة جزاء سجلها بنجاح اللاعب محمد شوكان بالدقيقة 66 من المباراة.

وتوقفت المباراة لبضع دقائق نتيجة اعتراض نفط ميسان على حالة مشكوك بها طالب من خلالها لاعبو نفط ميسان بركلة جزاء لم يحتسبها الحكم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع عادل نفط ميسان الكفة عبر هداف الفريق وسام سعدون لتنتهي المباراة بالتعادل (1-1).

ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 44 في المركز الخامس، فيما رفع الميناء رصيده إلى النقطة 31 في المركز الـ17.

فوز الصناعات

وأثخن الصناعات الكهربائية جراحات ضيفه البحري، بفوزه عليه (3-2) اليوم السبت، على ملعب التاجي، لحساب الجولة الـ30 من الدوري العراقي الممتاز.

وسجل أهداف الصناعات الكهربائية كل من، سيف طاهر ومصطفى محمود وعباس عبد، فيما أحرز للبحري حيدر علي وعادل حسين.

وتمكن الصناعات بذلك من ضمان البقاء في دوري الكبار، إلى درجة كبيرة، بعد هذا الفوز.

وتقدم البحري في الدقيقة الخامسة من المباراة عبر لاعبه حيدر علي، إلا أن الصناعات الكهربائية تمكن من العودة سريعا، عن طريق سيف طاهر في الدقيقة العاشرة.

وسجل هداف الصناعات مصطفى محمود الهدف الثاني (2-1) في الدقيقة 25 لكن البحري عاد وعادل النتيجة عبر قائده، عادل حسين، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني قاوم البحري حتى الدقيقة 85 قبل أن يخطف عباس عبد هدف الصناعات الثالث، لتنتهي المباراة بفوز مهم لأهل الدار.

ورفع الصناعات رصيده إلى النقطة 32 في المركز الخامس عشر، بينما تجمد البحري عند النقطة 17 في المركز الأخير.

تعادل مثير

وفي مباراة أخرى، احتضنها ملعب الكرخ، حسم التعادل (2-2) لقاء الكرخ والكهرباء، ضمن منافسات ذات الجولة. وسجل للكرخ علي صلال “هدفين”، وأحرز للكهرباء مراد محمد “هدفين”.

وكان الكرخ الطرف المبادر في اللقاء، حيث افتتح النتيجة علي صلال في الدقيقة 23 لكن مراد محمد عادل الكفتين لصالح الكهرباء، بعد مرور 4 دقائق فقط. وبعدها أهدر مراد محمد ركلة جزاء لفريقه، في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني تكرر السيناريو، حيث تمكن علي صلال من ترجيح كفة الكرخ، في الدقيقة 53 لكن الكهرباء سعى من أجل العودة، وتحقق له ذلك في الدقيقة 83 عبر مراد محمد، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما. وبذلك، رفع الكرخ رصيده إلى النقطة 55 في المركز الثالث، بينما احتل الكهرباء المركز الرابع عشر، برصيد 32 نقطة.