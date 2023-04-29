الجوية تسعى للإبتعاد بالصدارة وقمة الأسبوع بين الطلاب والشرطة

الناصرية – باسم الركابي

يأمل المتصدر الجوية ووصيفه الشرطة بنفس الرصيد51 ومعهما الزوراء الانفراد بصدارة الدوري الممتاز لكرة القدم والحد من انتقالها المستمر من فترة بين الثلاثي المذكور من اسبوع لاخر ويامل الجوية بتعثر الشرطة امام الطلاب لتوسيع الفارق معه من خلال لقائه مع ضيفه دهوك كما ينتظر الشرطة خدمة دهوك في عرقلة مهمة الجوية من أجل العودة للصدارة.

ضمن تكملة مباريات الدور26 اليوم الأحد وفيها يخوض المتصدر الاختبار المهم له في الدوري مع ضيفه دهوك المتراجع للموقع السادس 36 بعد.خسارتين من الغريم اربيل بهدف وفي ملعبه من الطلاب بهدفين واخذ يفتقدلبدايتة الجيدة والدخول في ازمة النتائج والمراكز والأخبار تشير إلى ظهور مشاكل بين اللاعبين والإدارة لتأخر استلام الرواتب لكن الفريق سيحاول الظهور المطلوب تحت انظار وسائل اعلام العاصمة بانتظار طي الوضع السلبي بسرعة وخوض المهمة برغبة الفوز وتحقيقةعبر بوابة الجوية نقطة التحول ولايمكن تحمل خسارة ثالثة وهو كل ما يريدة والعودة للواجهة مرة أخرى والبقاء مع المنافسين ضمن مراكز المقدمة والكل في دهوك يدركون طبيعة المهمة وبقدرة الفريق على حسم الامور .

فيما يخوض المتصدر المواجهة بشعار لابديل عن الفوز للابقاء على الصدارة وفك الشراكةودعم حظوظة في الصراع على اللقب بعدما استعاد توازنه الاسبوع الماضي بعبور الحدود بدون مشاكل ويرى الفريق نفسه ومعه المراقبين انه المنافس الاقوى والافضل من الاصفر ولا يريد أن يفقد نقطة من خلال التسلح بقوة الاداء والنتيجة للابتعاد عن الحسابات التقليدية وان يأخذ اللاعبين على عاتقهم مهمة تحقيق الفوز وتعزيز موقع الفريق الذي تنفس الصعداء مؤخرا وأهم ما يريده الفوز في خوض اللقاء من خلال التعويل على المجموعة والعمل لمنح الفريق كامل النقاط في ظل تاجج الصراع على الصدارة وزيادة سخونتها من جولة لاخرى .

الطلبة والشرطة

ويخوض الشرطة الاختبار الحقيقي والمواجهة الأبرز امام الغريم الطلبةالخامس 43 عند التاسعة والنصف في ملعب الشعب ويبدي احمد صلاح ثقتة بلاعبي الفريق في التعامل مع فرصة الفوز املاباستعادة الصدارة ومعها توسيع الفارق عبر قدرات مفارزةعلى الحسم ولان الخروج بالنتيجة المطلوبة تحت انظار جمهوره تعد بالامر المهم جدا لكن الوضع ليس سهلا امام منافس أستعاد وضعة الفني.

كما تتحد مساعى الشرطة للدفاع عن اللقب عبر تحقيق الفوز17 في موسم صعب جدا في ظل تصاعد سخونة الصراع والكل يحاول اللعب بنجاح دون توقف وهو ما سيعمل علية الشرطة بعد تخطي اربيل ومحو اثار خسارة الوسط الدور قبل الماضي وبلاشك سيدخل الطلاب واللعب بتصميم وتقديم ما كل هو افضل من أجل حسم المهمة على الوجه الأكمل ويمرون بافضل فترةوبحالة معنوية عالية بعد اجتيازهم دهوك في عقر داره مرتين وقبلها في الكاس وبات بامكانهم القدرة على تحقيق النتائج باعتماد احمد خضير على التشكيل وما قام به في ترتيب الصفوف بسرعة عبر خبرته التدريبية مع الوطني وعدد من فرق الدوري عندما تسلم مهمة الفريق الثالث الموسم الحالي بعد الجوية والنجف ويامل في انهاء الموسم مع الطلاب بافضل طريقة وفي مواقع المقدمة التي افتقدها بعد التمتع بالصدارة لوقت قصير ويسعى العودة لمربع الترتيب ما يتطلب مواصلة تحقيق النتائج المطلوبة عندما سيكون امام مباراة اكثر من مهمة ومحاولة الفوز والسير بخطى ثابتة وعدم التأخر في الاختيار الاهم وفقدان النقطة امام فريق متكامل لكنها تعد مباراة صعبة لكلا الفريقين .

ميسان والكرخ

ويسعى الكرخ طرد مخاوف مباريات الذهاب بعد السقوط في ملعب كربلاء قبل الدور الماضي عندما يخرج الى العمارة لمواجهة نفط ميسان في ظل سعي الفريق لتحقيق الفوز الثاني بعدما قهر الكهرباء في مستوى متوازن وعطاء لاعبي الفريق الذين سيلعبون بحوافز كبيرة لتحقيق الفوز وكامل النقاط التي ستمنحهم مباشرة مركز اهل العمارة السابع وربما الانتقال للسادس لان النجف سيكون امام اختبار غاية في الصعوبة امام الزوراء وهو ما يخطط له احمد عبد الجبار للإطاحة بصاحب الارض الذي اكثر ما يسير مباريات الارض بالاتجاه الصحيح واستمرت تشكل أهدافا امام عدي إسماعيل وهو يعلم ان نقاط الحسم ربما ستنقل الفريق لموقع النجف وهو الذي نجح في تسير موا جهات عقر كمايريد في ظل ظروف اللعب ورغبة الجمهور في تقديم مباراة متكاملة والتأكيد على تحقيق النجاح و سيكون أمرا رائعا في تجاوز المهمة الغير سهلة بعدما تعلم الكرخ من درس كربلاء .

الوسط والنفط

ويسعى الوسط خامس عشر الترتيب 30 الى تحقيق الفوز الثالث تواليا بعد تحسن الأداء والنتائج بسرعة مدعوما بفوز الموسم على الشرطة بهدف الدور ما قبل الماضي الدفعة الكبيرة التي مر بها من ملعب الديوانية ويربد مواصلةحملة النتائج المطلوبة في افضل مدة وقادر على المرور من عقبة ضيفة النفط الرخوة والمفككة في مهمة متاحة اتت بوقتها لدعم المشاركة وتحسين المركز والنتائج بعد أزمة نالت الكثير من الفريق القادر على تسير الامور من طرف واحد اليوم بعد استعادة دوره واختلاف عمل خطوطة في مشهد جديد وكل الدلائل تشير الى قدراته في الخروج بكل الفوائد فيما يدرك النفط الذي استمر يتلقى الضربات الموجعة آخرها من الزوراء صعوبة المواجهة وتحدياتها للفريق الذي لم يبقى امامة الا الدفاع عن مكانه الحالي الذي قد يمنحه البقاء الهدف الأول والأخير من المشاركة المعلعلةو الثقيلة ومؤكد انه لا يريد الاستسلام من هذه الاوقات ومحاولة تغير المسار ولو من بعيد.

اربيل والديوانية

ويطمح اربيل محو اثار هزيمة الشرطة وتجاوز الكبوة الوحيدة في المرحلة الحالية على حساب المتذيل الديوانية ومصالحة جمهوره عبر تحقيق الفوز والبقاء قويا في أجواء المشاركة التي اختلفت وتغيرت نحو الأفضل بوقت عباس عبيد الذي بخطط لتدارك خسارة الشرطة لان غير ذلك سيعرقل حسابات المشاركة ومواصلة تكريس الجهود ومن أجل دعم موقف الترتيب الذي فشل الديوانية بتغير لو جزء قليل عندما ظل قابعافي المؤخرة ومرشح للعودة بالخسارة 21.

نفط البصرة والحدود

وكلما يريده نفط البصرة 32 نفض غبار خسارة كربلاء في ملعبه قبل دورين عندما يستقبل الحدود حادي عشر 33 القادم من هزيمة الجوية وكلاهماسيلعب برغبة الفوز للعودة لسكة الانتصــــــــارات لما يتمتعان بعناصر شبـــــــابية قدمت مباريات مقبولة

ستدخل اللقاء برغبة الفوز وسط اهتمام المضيف لتخطي المهمة والتقدم لمركز افضل فيما يحاول الحدود منع اهل البصرة التمتع بميزة الأرض والعودة بكامل النقاط وبإمكان تحقيق ذلك لانه توازن كثيرا وجاهز.