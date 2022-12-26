الجوية تستعيد الصدارة وديربي بغداد طلابي بإمتياز

الناصرية- باسم الركابي

استعاد الجوية الصدارة و توازنه بسرعة شديدة عقب السقوط في ملعب الوسط الدور الماضي ليتقدم جدول الترتيب العام 25 متفوقا على الزوراءبفارق الاهداف مستفيدا من خدمة الطلاب وقبلهم كربلاء بعد فوزه على اربيل بهدفين لواحد ضمن مباريات الدور الثاني عشرامس الاول و أنتظر الجويةفقط خمس دقائق ليهز محمد قاسم شباك الضيوف والتقدم بالنتيجة التي تعززت بعد مرور ثلاث دقائق من ضربة جزاء نفذها حمادي احمد حينما حدد جثير واللاعبين معالم الطريق والسير بتفوق واضح واستغلال الفرص والمباراة وتحقيق النتبجة التي بقي يبحث عنها بعدما قام الكل بدورهم ولأنهم امتلكوالحلول وحققوا كل شيء حيث الصدارة الحدث الاهم والطابع الخاص للقاءو للمهمة ومصالحة جمهورهم ومحو اثار الهزيمة الاولى والعودة بسرعة لسكة الانتصارات وصناعة الفارق وخطف نقاط المباراة للفريق الذي لايريد التأخر من اي طرف كان امام رغبة التطلع للقب البطولةالتي تتطلب ان يكون دوما في الجاهزية والظهور باداء عالي بدوره تمكن اربيل من تقليص الفارق د93 عن طريق احمد مكنزي قبل ان يدركه الوقت وقبلها التأخر السريع بالنتيجة ليعود بالهزيمة السادسة و الثالثة توالبا بعدما الزمه جدول المسابقة اللعب أمام الزوراء والطلاب والجوية وخسرها جميعا وزادت معها الصعوبات جراء تراجع المستوى والنتائج والموقع حيث الخامس عشر12وبات الاصفر يعيش ازمة ثقة وبات الأكثر تاثر سلبا من اي وقت سابق في المشاركة.

فوز الطلاب

ولم تمنع برودة الجو العالية من حضور الجمهور لملعب المدينة ومتابعة ديربي بغداد وفيه نجح الطلاب في اهم اختبارات الاسبوع وافضل مواجهات المسابقة منذ بدايتهابعبورهم حاجز الزوراء بجدارة واستحقاق بهدف مرتضى علي د14بعدما فرضواسيطرتهم من البداية النارية وبخطورة كبيرة أثمرت عن التقدم السريع وكادوا ان يضاعفوا النتيجة بعد ثلاث دقائق لولا فشل محمد جواد في تنفيذ ضربة الجزاء وقبلها رد القائم والعارضةوجلال حسن اخطر الكرات بعد ظهور هجوم الطلاب باكثر من فرصة قريبة وبوضع هجومي متميز الافضل في جميع مبارياتهم عندما فرضوا الضغط والانقضاض المستمر على لاعبي الزوراء وحرمانهم من الكرة دون أن يتمكنوا من تغير الأمور ولم يقدموا شيء يذكر على المستوى الهجومي امام تألق صفوف الطلاب الأكثر تنظيما وقوة وانسجام و اللعب بتوازن واتعبوا دفاع الزوراء وانهاء الشوط الاول بهدف قبل ان يعودوا ويواصلوا الاداء المطلوب باللعب القوي وغلق المنافذ بوجه محاولات الزوراء المحدودةالذي واجه صعوبات في نقل الكرة بسبب انتباه وضغط الوسط والدفاع وقطع الطريق أمام الهجوم الذي حاول الدخول لجزاء الطلاب بحثا عن التعديل لكن دون جدوى امام تصدي الحارس الشاب حسن احمد الاخر الذي تألق و دعم جهود زملائه والكل تابعوا سير اللعب بافضلية وانهاء المهمة على أتم وجه وقبلها التقدم للموقع الثالث 24على بعد نقطة من الجوية والوصيف الزوراء بعد سبعة ادوار من دون خسارة والاهم تقديم مباراة متكاملة من كل الجو انب يستحقون عليها العلامة كاملة بدوره فشل الزوراء في الاختبار الجماهيري الثاني بعد هزيمة الشرطة الجولة الثانية وتلقي الهزيمة الثالثة وعاد يعاني من التهديف وهذه مشكلة تحد من الوصول للنتائج و تطلعات المنافسة على اللقب بعد تداخل الفرق في مراكز المقدمة من هذه الاوقات .

تعادل كربلاء والكهرباء

وعاد الكهرباء بتعادل ونقطة من ملعب كربلاء بعدما فرط بتقدمه عن طريق المحترف فرانك د 42 الذي كاد ان يعيده للصدارة لوحافظ عليه والمرور به للنهاية لتحقيق الفائدة كاملة وقبلها تجاوز هزيمته القاسم الاسبوع الماضي قبل ان يفشل في حسم الامور عندما فرض كربلاء التعادل د63 من قبل محمد كريم لينقذ فريقه من الخسارة والحفاظ على نظافة سجل مباربات الارض من ست لقاءات بالفوز على اربيل بهدفين لواحد وتعادل سلبي مع نفط البصرة والفوز بهدف على الصناعة والتغلب على نوروز بهدفين والتعادل مع القاسم بهدف وبنفس النتيجة مع الكهرباء اي انه جمع 12نقطة من ميدانه وواحدة ذهابا من تعادل مع زاخو وهذا شيء مهم ان تاتي الفوائد بهذه الطريقة من ست مواجهات عقر الدار دون خسارة بنفس مركزه الثالث عشر 13 ولم يقدر الكهرباء انهاء معاناة التأخر الدور الماضي قبل التراجع للمركز الرابع24.

لجنة الحكام

وحقق دهوك فوزا قاتلا على نوروز بهدف سجل د 95 في اللقاء الذي جرى في ميدان الأول مستفيدا من ركلة ركنية وجدت رأس المحترف موسيس لو كاس الذي ارتقى فوق الدفاع ليضعها بشباك نوروز محققاالفوز الرابع للفريق الذي عانى كثيرا رغم ظروف اللعب وكاد أن يقع بفخ التعادل بديربي الاقليم مرة ثانية مباشرة بعدما عاد الاسبوع الماضي بتعادل بهدف من ملعب زاخو ليرفع رصيده الى18 عاشر الترتيب فيما تأثر نوروز بقرار الحكم بعدما كان يهم للخروج بتعادل بنقطة لانها افضل من ان تعود خالي الوفاض بعدما قدم مستوى متوازن وقدم ما عليه ليستمر بنفس مكانه السادس عشر13 بتلقي الخسارة الثامنة واضع لجنة الحكام لتقيم حالة الاحتكاك لاحد لاعبي دهوك مع حارس نوروز التي اغفلها الحكم الدولي محمد سلمان واحتسب ركلة ركنية لدهوك جاء منها هدف الفوزد95 وسط اعتراض شديد من مدرب وإداريي الفريق بدخولهم لارض اللقاء ومعهم لاعبي نوروز محملين الحكم سبب الخسارة وبعد نترك التقيم للجنة الحكام بمشاهدة اللقطة فديويا امام حالة تقليدية تظهر في اغلب المباريات ولان القانون يؤمن الحماية للحارس على بقية اللاعبين ؟

الفوز الاول للنفط

ونجح النفط في تحقيق فوزه الأول بتغلبه على الكرخ بهدف المحترف جيني انتويد26 بعد ستة هزائم وخمس تعادلات مع المدرب احمد حسن والثاني حكيم شاكر الذي تحققت النتيجة بوقته بعد عدة محاولات فاشلة قبل ان ينجح الفريق امام الكرخ ويرفع رصيده الى 8 ويامل ان يعود ولو من بعيد للمنافسة والتأثر فيها بعدما تضاعفت معاناة وتحديات النتائج التي دفعته للوراء قبل الذهاب للراحة الإجبارية والعودة بعد انتهاء خليجي25 امام الحاجة لتجنب الهزيمة و الابقاء على امال المنافسة والخروج من دائرة الخطر والتخلص منها من خلال التركيز على المباريات وبدعم خبرة المدرب فيما توقفت انتصارات الكرخ في ميدانه بتلقي الهزيمة الخامسة والبقاء بنفس مكانه 17 بعدما نجح الدور الماضي بالفوز على الديوانية في معقله بثلاثية نظيفة وقبلها هزم دهوك ذهابا قبل ان يخسر في داره من الشرطة وجمع 10نقاط من مواجهات خارج العاصمة وهذا شيء جيد لكن التوازن مطلوب امام اشتداد المنافسة.

خسارة الوسط

وفاز نفط البصرة على نفط الوسط بهدف علاء رعد د26 محققا النتيجة الثانية الجيدة بعدما عاد الاسبوع الماضي بكل فوائد تغلبه على النفط في العاصمة ويبقى للمباراة السابعة بسجل نظيف والتقدم تاسعا18 واستمر ينتهز فرص اللعب داخل وخارج البصرة بفضل اداء عناصره التي أخذت تقدم ما لديها في دخول مباشر للمباريات ومواصلة التالق وتحسم الامور والسعي لتفادي الخسارة وهوالمهم في ظل اللعب بحافز التفوق من جولة لاخرى.

مسيرة الشرطة

وواصل الشرطةمسيرة انتصاراته محققا الفوز الرابع على التوالي بعد تغلبه الصعب على زاخو بهدف علاء عبد الزهرة د81 في اللقاء الذي جرى على ملعب الشعب الذي خاضه بضغط هجومي واستمر يلعب في منطقة الضيوف وهدد المرمى بعدةمحاولات ردها الدفاع والحارس والعارضة وكادت أن تنقلب ضده الامور من قبل الضيف الذي اعتمد على الكرات المرتدة ووصل باكثر من كرة خطرة حينما تراجع اغلب الوقت والعمل على الخروج بتعادل قبل ان تستمر معاناة الشرطة لكنه تمكن من التسجيل والحسم والفوز في الوقت المطلوب مستفيدا من خبرة علاء عبد الزهرة الذي نقل البطل للموقع الخامس 22 ويواصل سعيه للتقدم نحو مربع الترتيب والتحول في النتائج بعد هزيمة الغريم الجوية الدورالتاسع والبقاء مستعد للدفاع عن اللقب بدوره عاد زاخو بالخسارة السادسة ومعها زادت صعوبات المشاركة على صعيد النتائج والتراجع للمركز الثامن عشر8 متأثرا بالخسارة والفوز الاول للنفط وكل الامور واجهت زاخو الذي كاد ان يأخذ الشرطة للتعادل دون أن يسعفع الوقت.