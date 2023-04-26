الجوية تستعيد الصدارة والشرطة تجتاز أربيل بالممتاز

الناصرية- باسم الركابي

استعاد الجوية صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على الحدود بهدفين ضمن منافسات الجولة25 التي جرت في ملعب الشعب ليلة امس الأول برصيد51 بفارق الاهداف عن الشرطة بنفس الر صيد وتقدم الفريق بهدف مهند عبد الرحيم د43 وعززة عن طريق المحترف افري اكوا د58 برصيد51 فيما تجمد رصيد الحدود 33 بالمركز الحادي عشر وخرج الجوية بكل الفوائد بفضل تخطي الاختبار الغير سهل وخطف كامل النقاط واستعادة التوازن و تجاوز أزمة النتائج بعد خسارة الكهرباء والتعادل مع نفط ميسان والاهم التقدم للموقع الأول ما يتطلب الاهتمام بالمباريات القادمة وعدم التخلي عنها والتعاون بين اللاعبين والمدرب مؤمن سليمان الذي حقق الفوز الأول و مؤكد يريد الوصول بالفريق لتحقيق اللقب في مهمة صعبة تحتاج إلى عمل كبير واللعب بتركيز وتحقيق الفارق واستغلال الفرص امام تحقيق هدف الموسم وسط تاجج الصراع على الصدارة واللقب مع الشرطة والزوراء بفارق نقطة في وضع ساخن جدا امام القيمة الكبيرة للريادة المتنقلة بين الجوية والشرطة ودخول الزوراء الصراع بقوة واقتراب الكهرباء والطلاب ما يجعل المواجهات القادمة اكثر صعوبة وكل شيء يتوقف على جهود وعطاء اللاعبين في فترة مختلفة .

من جانبة تلقى الحدود الخسارة الرابعة في الدوري لكنه لازال منافسا مهما ويؤدي بشكل مؤثر وقدم مستوى مقبول في اللقاء المذكور وفي اغلب مبارياته واستمر منافس قوي من خلال تصاعد اداء اللاعبين بشكل واضح بفضل الاستقرار الفني نفس المدرب عادل نعمة الذي يدير الامور كما يجب.

فوز الشرطة

حقق الشرطة فوزا مهما على ضيفه اربيل بهدفين لواحد في المباراة التي جرت في ملعب الشعب

ويدين بهذا الفوز الى احمد فرحان الذي سجل هدفي الفوزد22 و53 ليرفع رصيده الى51 وظهر البطل ببداية هجوميةوهدد مرمى المنافس قبل أن يتقدم بالهدف الملعوب بشكل جميل الذي إحبط معنويات المنافس وواصل الشرطة تفوقة وفرض السيطرة والاستحواذ ومعها طالب بضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد مدافع اربيل احمد ابراهيم وتغير مسارها عن الهدف كما ألغى الحكم هدفا لاربيل مثير للجدل وتراجع مستوى اللعب والفرص ولم يتمكن اربيل من ادراك التعادل قبل ان يعود الشرطة بهجوم ضاغط وتمكن من تعزيز تقدمة بالهدف الثاني بعد مرور ثمان دقائق على بداية الشوط الثاني مع أفضلية واضحة قبل أن يقوم عباس بإجراء اكثر من تبديل لتنشيط الصفوف وهو ما حصل عندما اندفع الفريق لمنطقة البطل ولو بوقت متاخر و تمكن من تهديد الطرف الآخر وتقليص الفارق عن طريق البديل أمجد راضي د85 لكن الوقت لم يسعف الفريق لادارك التعادل قبل العودة باول خسارة منذ تسلم الفريق من قبل المدرب الحالي وقبلها التراجع مركزا برصيد 32 فوز الكرخ على الكهرباء وثار الكرخ لخسارته امام الكهرباء في المرحلة الأولى بهدف لهدفين عندما تغلب علبة بثلاثة اهداف لواحد وانتظر فقط ثمان دقائق ليهز شباك المنافس بهدف مصطفى وليد قبل أن يرد الضيوف وادراك التعادل من ضربة جزاء نفذها علي جاسم د 16 ثم تقدم المضيف بهدف نهاد محمد د.44

لينتهي الشوط الأول بهدفين لواحد في افضلية الاداء والنتيجة قبل حسم المهمة على أتم وجه بالهدف الثالث د53 عن طريق مصطفى ولبد بفضل القوة الهجومية للفريق الذي استعاد توازنة بتجاوز خسارة كربلاء الاسبوع الماضي ويستعيد مركزة الثامن بعدما تخطى منافسا صعباوخطف ثلاث نقاط ثمينة في واحدة من افضل مبارياتة والاستمرار بنسج النتائج والسيطرة على المباريات وكانه يتمتع بروح خاصة كما يريد احمد عبد الجبار الوصول بالفريق الى مركز متقدم فيما فشل الكهرباء مرة أخرى في تحقيق الفوز بعدما تعادل بشق الانفس مع نفط البصرة بهدفين قبل تجرع هزيمة الكرخ الثقيلة لكنه لم يبتعد عن المربع الأول في المركز الرابع46 بفارق خمس نقاط عن المتصدر وبات مركزة مهدد من الطلاب ومؤكد يسعى لإنهاء الموسم في موقع ينسجم وعطاء اللاعبين لكن كل فريق يتعرض لكبوة.

تعادل ميسان والبصرة

وانتهى لقاءنفط ميسان ونفط البصرة بالتعادل بهدف بعدما تقدم اصحاب الارض د37بهدف بنيامين اكور قبل أن يعادل للضيوف كارلوس برينو د67 ليتقدم ميسان للمركز السابع 37 ليستمر بجني فوائد ملعبة الذي وضعه امام تعزيز الرصيد والموقع ولازال يقدم مبارياتة بشكل مقبول وظل منافس قوي منذ بداية الدوري .

فيما تقدم البصرة مركزا32 ويعود بالتعادل الثاني خارج ملعبه وقبلها مع الكهرباء حينما تدارك تاخرة بفرض التعادل وهو في كل الأحوال افضل من الخسارة ويسعى إلى تحسين الموقع عبر اللعب بشكل أفضل وقوي وتقديم المباريات بما يخدم المشاركة التي تسير بالشكل المطلوب .

فوز للوسط

واستغل الوسط الوضع المنهار للمتذيل الديوانية لبحقق فوزا متوقـــــعا بهدفي لو كاس سانتوس د34 وعــــززة حسن إبراهيم د 82 ليرفع رصيده 30 محققا الفوز الثاني تواليا والاهم دعم موقعة وعاد ودخل حسابات المنافسة بتجاوز فترة تراجع تعطل فيها عن النتائج المطلوبة قبل قهر الشرطة الاسبوع الماضي الفوزالذي شكل دفعة للاعبي الفريق بدخول لقاء الديوانية بمعنويات عالية والحصول على كامل النقاط وضعته على الطريق الصحيح والعودة للواجهة قبل أن يتلقى الديوانية الخسارة20 وفي وضع مهزوز وانعدام قدرات اللاعبين في الحد من النتائج السلبية واستمر يعاني وافتقد لمقومات اللعب قبل الاندفاع للوراء في مشاركة اكثر مرارة في حلق الأنصار الذين يعيشون مع الفريق اخر ايام الدوري الا كان هنالك رأي آخر للاتحاد كما لم يقدر المدربين و اللاعبين ايقاف الانحدار واستمرار نزيف النقاط وفشل كل محاولات ضماد الجراح الواسعة .

الاسبوع 26

وحددت لجنة المسابقات بعد غد السبت موعدا لانطلاق مواجهات الاسبوع السادس والعشرين عندما تقام اربع مباريات ويتطلع القاسم الى تحقيق النتيجة المنتظرة امام ضيفة نوروز ويبحث الكهرباء لاستعادة التوازن امام الصناعة الذي يمني النفس في الحصول على النقاط لدعم البقاء

ويجد كربلاء الفرصة مناسبة للفوز على ضيفة زاخو عبر ظروف اللعب وتحسن النتائج والمستوى

ويسعى الزوراء مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية لمواصلة الصراع على الصدارة التي استعادها الجوية.