الشباب يواجه صاحب الأرض

الجوية تحسم مرحلة الممتاز الأولى بالفوز على نوروز

الناصرية – باسم الركابي

حسم فريق الجوية صدارة المرحلة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم اثر فوزه على نوروز بهدف ويدين بالفوز للمحترق نيديفركي الذي سجله د49 في اللقاء الذي جرى امس الاول ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة ويرفع رصيده41 محققا الهدف الأول و قبلها فك الشراكة والابتعاد بفارق نقطتين عن الغريم الشرطة وست نقاط عن الطلاب وسبع عن الزوراء وقدم الفريق مستوى واضح امن له التفوق بعدما دخل بمعنويات عالية وحاهزية اثر فوزه المهم على زاخو الدور الماضي والرابع تواليا وقبلها تجاوز كبوة نفط البصرة قبل أن يضع نصب عينيه الوصول للصدارة والحفاظ عليها والتحضير للمرحلة القادمةوالسير بخطى ثابتة للصراع على اللقب لكن الأمر لن يكن سهلا وسيخوض تحدي كل مباراة على حدة وسط ملاحقة الطامعين بالصدارة ورغبة فرق الصف الصف الثاني وممن تتواجد في منطقة الهبوط ومحاول تجاوز الفترة الصعبة والسعي لتضميد جراحها والتفكير بمصير البقاء امام مرحلة لعب كاملة ويدرك جثير اهميةالجوية و اللاعبين بخوض المباريات القادمة بكل الضمانات ولاحديث غير ذلك وان يظهر الكل على ما مطلوب منهم من أجل تعزيز الانجاز المتحقق من جانبه وبعد خسارة من سبعة ادوار واصل نوروز يقدم نفسه برغبةولعب بخطوط نشيطة وكاد أن يحقق التعادل بعدما اندفع للهجوم وشكل خطورة كبيرة مع استمرار الوقت وظهر بمستوى واضح في مهمة غير سهلة واقترب كثيرا من التعادل خصوصا الدقائق الاخيرة ليبقى بنفس مركزه الثاني عشر.

تعادل الطلاب والنجف

وفشل الطلاب في استعادة توازنهم بعد خسارتهم من زاخو وتعادل مع نوروز قبل أن ينقذهم شرف الدين من الخسارة بهدف التعادل د76 وقبله ضيع محمد جواد ضربة جزاء و بقي متاخرا بهدف لاعب النجف مصطفى عبد الجليل د44 ولم يتمكنوا من تجاوز الموقف الصعب الذي يمرون به قبل الخضوع لاقرانهم خلال ثلاث جولات بدون فوز الهاجس الذي يؤرق اللاعبين والجمهور الغير راضي على التراجع للمركز الرابع واتساع الفارق الى ست نقاط عن صاحب الصدارة والاستمرار بالتعثر وفقدان التحكم بالمباريات حتى امامهم ووضعوا أنفسهم بموقف صعب وقد يتسبب بنكسات لاحقة وخشية جمهورهم التراجع في مراكز الترتيب ما زاد من القلق. بعد فترة جيدة من الاداء و النتائج تقدموا فيها للريادةقبل ان تتقلص حظوظهم في المنافسة و جدول الترتيب جراء إهدار النقاط وكان على النجف هو الآخر إستعادة التوازن من خلال مواصلة اللعب بثقة أكبر وبحماس للمرور بهدف التقدم للنهاية والعودة من بوابة احد الفرق الجماهيرية ومن ميدان الشعب ومن امام زخم وسائل الإعلام لتجاوز الفترة العصيبة واستعادةالثقة ومن ثم مصالحةجمهورهم والشعور بفقدان اللاعبين للثقة والتسبب بتوقف النتائج بشكل غير متوقع واللعب بلاخطورة منذ ثمانية ادوار شهدت الانحدار وابتعد عن اماله في المنافسة وترتب عليه التراجع ثامنا 27 وترك مكانه مرغما لكن التعادل مع الطلاب في معقلهم ليس بالأمر السهل ولو رغبة الانصار كان في انهاء المهمة بالفوز

فوز النفط البصرة

وانتزع نفط البصرة فوزا مهما في ملعبه على حساب زاخو بثلاثة أهداف لهدفين وكان واضحا اراد الفريق تعويض سقوط الصناعة والتحكم بلقاء الارض عندما أنتظر فقط خمس دقائق ليفتتح علي خليل التسجيل ثم أضاف نفس الاعب الهدف الثاني د20 و قلص عمر منصوري الفارق د32قبل ان يتقدم مرة أخرى بهدف تجوميي د35 ونشط زاخو في الشوط الثاني وامتد مهاجما من جميع الجوانب وظهر بافضلية توجها بالهدف الثاني د50 واقترب من ادراك التعادل حينما ارتفعت فاعلية الفريق وضغط بقوة على منطقة المضيف قبل أن يدركه الوقت ويعود بالخسارة الثانية تواليا بعدالسقوط امام الجوية الاسبوع الماضي والثامنة بالدوري بنفس مكانه الثالث عشر21 وأصبح الفريق مطالب بتعديل المسار وايقاف التراجع لان ذلك قد يعود لمشاكل المشاركة اذا ما بقي الحال دون تغير سريع لان هذا سيبعده عن حسابات التقدم وقبلها استعاد نفط البصرة دورة بسرعة والحصول على النقاط الثلاث في نتيجةمهمة وبداية غير مسبوقة في الموسم الحالي قبل ان يصنع الفارق وتجاوز خسارة الصناعة بنفس مكانه التاسع.

تعادل دهوك والزوراء

وتاثر الزوراء كثيرا بنتيجة التعادل بهدف في ملعب دهوك النتيجة الأكثر مرارة في حلق الأنصار في مشهد لم يختلف عن المواجهات الثلاث الأخيرة بالخروج متعادلا من نفط البصرة والحدود والكرخ بعيد كل البعد عن رغبة جمهوره الذي كان يمني النفس في ان تتغير الأوضاع لكن الفريق استمر يعيش تهديد اقرانه عندمااهتزت شباك جلال بهدف المحترف برنس د71 عندما لعب بنفس الطريقة حيث الاداء البطيء وألاخطاء الدفاعية وتبعاد الخطوط ولم يأتي اللاعبين بجديد ليستمر الفريق مواجهة الخطورة بقلق والتأثر في كل مرة امام افضلية اصحاب الارض بمحاولات عديدة جاء منها هدف التقدم والضغط على الزوراء على بعد 14 د لحسم المهمة قبل وقوع المدافع بخطأ تسبب باحتساب الحكم علي صباح ضربة جزاء نفذها بنجاح لؤي العاني د76 لينقذ ماء وجه الفريق والحفاظ على مركزه الخامس34 على بعد سبع نقاط من المتصدر في فارق نقاط واسع لايمكن تقليصه بوقت قريب و مؤكد ان العشاق يشعرون بخيبة امام ابتعاد الفريق اكثر عن المنافسة والبقاء تحت الضغط في دائرة التاخر تأكيد على تدني المستوى وفي تخبط واضح وبات المنافس السهل دون منح جمهوره المتوتر الطمئنينة الذي بجد ان الصدارة ابتعدت اكثر فيما فرط دهوك بتقدمه دون أن انتهاز ظروف اللعب حيث الجمهور الاكبر الذي،شد بقوة من ازر اللاعبين الذين كان عليهم الاجتهاد اكثر والاستفادة من التقدم واحتواء المباراة بافضلية هدف التقدم والعمل على حسم الأمور التي انتظرها كل من كان في الملعب لاقامةالفرح لولا خطأ المدافع الذي ضيع النتيجة والتقدم لموقع الضيف.

تعادل كربلاء والوسط

وبدون اهداف انتهى لقاء كربلاء والوسط ليبقى الاول رابع عشر مع تراجع معدل نتائج مباربات الأرض والتنازل عن نقاطها بعد خسارة دهوك وتعادل امام جمهوره الذي يرفض اي نتيجة غير الفوز في ملعبه مصدر تعزيز رصيد ودور الفريق لضمان البقاء موسم اخر مايتوجب عدم التفريط بالنقاط تحت أي مسوغ خصوصا مع فرق هي بنفس مستواه قبل أن يستمر الوسط للدور الخامس دون العودة لنتائج الفوز بعد الاخير الذي عاد به من الصناعة قبل ستة ادوار واستمر يعاني بخسارتين من زاخو ونوروز ولم يغير من الامور في ملعبه وخارجه.

وطني الشباب

يكون منتخب وطني الشباب قد أنهى استعداداته لخوض مواجهة منتخب أوزبكستان صاحب الارض في تصفيات المجموعة الاولى ضمن بطولة منتخبات شباب آسيا تحت سن 20سنة لكرة القدم عند الخامسة عصر اليوم السبت الرابع من آذار الحالي والفوز سيؤمن الطريق لاي من الفريقين لقطع إحدى تذكرتي المجموعة للتقدم للدور التالي بعد فوز العراق على اندونيسيا بهدفين والبلد المضيف على سوريا بنفس النتيجة واكدعماد محمد مدرب الفريق جرى معالجة الأخطاء التي رافقت لقاءالافتتاح وحث الاعبين على تقديم الاداء بتركيز واللعب بشكل جماعي لتأمين النتيجة وحسم الامور من اليوم.

الدرجة الاولى

وفي تصفيات المجموعة الاولى لدوري الدرجة الأولى ورغم خسارته في ملعب البحري بهدف لهدفين استمر الامانة بصدارة المجموعة 24 بفارق نقطتين عن الوصيف الصناعات بتعادله مع الدفاع المدني باربعة اهداف واستمرالبيشمركة بانتظار ثالثا. وتغلب ميسان على الرمادي بهدف وتغلب مصافي الجنوب على الحويجة بهدفين واقترب سامراء من الخروج من منطقةالهبوط كثيرا بفوزه العريض على الاتصالات بثلاثة أهداف لواحد.

المجموعة الثانية

و تمكن السماوة من عرقلة نتائج ديالى بفوز غير متو قع بهدف لكنه استفاد منه الابتعاد عن اسوء المراكز على أمل الخروج من منطقة الهبوط فيما استمر ديالى بالصدارة 24 بفارق الأهداف عن المتربص الميناء الذي شاركه الصدارة وصيفا بفارق هدف بعد فوزه العريض على الناصرية بثلاثية نظيفة ودفع ضيفه للموقع الاخير والدخول في مشكلة كيفية التخلص منه وتمركز الجولان بالمركز الثالث بفارق نقطة عن المتصدر والصيف بعد فوزه على عفك بهدفين وتعادل صليخ والشرقاط بدون اهداف وفريق الحسين والمرور بهدف والمصافي والحويجة بهدف.