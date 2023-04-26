الجودو يشارك في بطولة دولية مفتوحة للمتقدمين

بغداد- الزمان

اختتم منتخب العراق للجودو، تحضيراته للمشاركة في بطولة آسيا المفتوحة لفئة المتقدمين المقرر اقامتها في الكويت يوم السابع والعشرين من شهر نيسان الجاري . وأكد المدير التنفيذي للاتحاد عدي الربيعي، أن المنتخب خاض وحدة تدريبية أخيرة ضمن المعسكر التدريبي المغلق الذي دخله في الفترة الأخيرة في العاصمة بغداد تحضيرًا للمشاركة في البطولة الآسيوية تحت إشراف المدرب التونسي انيس الونيفي .وأشار إلى أن المنتخب غادر صوب دولة الكويت للمشاركة في البطولة التي نسعى من خلالها إلى تحقيق نتائج مميزة لمواصلة الخط البياني التصاعدي الذي شهدته اللعبة في السنوات الأخيرة، مبينا أن الحكم العراقي حسين عباس جبر يشارك في ادارة نزالات البطولة ممثلاً عن الحكام العراقيين .