كاظم: تأهيل أربعة مداخل بالعاصمة وإطلاق التخصيصات المالية قريباً

الجهد الحكومي ينجز خدمات 17 منطقة ويُدشّن حملة الديوانية

بغداد – ابتهال العربي

بحث امين بغداد، عمار موسى كاظم، مع وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، توسيع التعاون، وإعداد خطة عمل مشتركة لصالح العاصمة، حسب توجيهات رئاسة الوزراء. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (كاظم شدد على العمل بروح الفريق الواحد لخدمة مدينة بغداد ، معرباً عن تقديره لجهود الكهرباء المتواصلة بدعم الأمانة في مشاريعها الخدمية، وتهيئة خطوط الطاقة المستثناة من القطع المبرمج لمشاريع الماء والصرف الصحي)، واوضح انه (ناقش مع الوزير إستثناء عدد من محطات الصرف الصحي، ضمن قاطعي بلديتي الشعب و الأعظمية من القطع المبرمج، وتنفيذ اعمال الإنارة للشوارع الرئيسة، التي طورتها الأمانة، الى جانب إنارة مشروع قناة الجيش

تنسيق مشترك

، داعياً الكهرباء الى التنسيق المشترك، وتزويد الأمانة بخطط لمد خطوط الطاقة الكهربائية الأرضية للتعاون، من اجل ازالة المخلَّفات وصيانة الأضرار التي تؤثر على الطرق العامة).وابدى الأمين تعاونه مع الوزارة، في تخصيص قطع الأراضي لنصب عدد من محطات الطاقة الكهربائية في العاصمة، بما يخدم متطلبات الأهالي وحاجة المناطق للطاقة استعداداً لموسم الصيف المقبل). في غضون ذلك، اوضح فريق الجهد الحكومي، التابع الى وزارة الإعمار والإسكان، المناطق المنجزة قريباً، مشيراً إمكانية التعاقد مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتجهيزه بالمواد المطلوبة. وقال رئيس الفريق جابر الحساني، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الأعمال الخدمية في بغداد وصلت شملت 17 منطقة بنسب إنجاز متفاوتة)، واوضح انها (شملت شاكر العاني، دوانم الشعلة، حي الكوفة، سبع البور، والنهروان)، مضيفاً ان (شاكر العاني وحي الكوفة، ستنجز قريباً)، واشار الى (إمكانية التعاقد مع مؤسسات الدولة او القطاع الخاص لتجهيز المواد المطلوبة في بناء المناطق)، اما في الديوانية، اكد الحساني ان (الوزارة تتابع المشاريع المتلكئة والجديدة، وشمول جميع المناطق المحرومة خدمياً)، مبينً ان (الفريق الخدمي باشر في اربع مناطق بالمحافظة). في سياق متصل، واصلت الوزارة ، بتنفيذ اعمال مشروع مجمّع الشنافية السكني في محافظة الديوانية. وذكر بيان امس ان (الإعمار والإسكان، باشرت بالمشروع بالتعاون مع شركة الرشيد العامة، و دائرة الإسكان التابعتين للوزارة)، لافتاً الى ان (كلفة بلغت اكثر من 143 مليار دينار)، واضاف ان (المجمّع السكني يضم331 داراً سكنية ، وعدداً من الأبنية الخدمية، على مساحة اكثر من 35 دونماً). وانجزت الوزارة، 70 بالمئة من مشروع بناية كنيسة بطريركية بابل الكلدانية في بغداد. واوضح البيان ان (المشروع وصل الى مراحل عمل متقدمة بإشراف دائرة المباني وتنفيذ شركة الفاو الهندسية العامة، وتصميم المركز الوطني للإستشارات الهندسية، في الوزارة، لصالح ديوان الوقف المسيحي، بكلفة تجاوزت 19مليار ديناراً)، وبين ان (المساحة الكلية للمشروع بلغت 6400 متراً مربعاً، تضم بناية بثلاثة طوابق)، لافتاً الى ان (المشروع يحتوي على قاعات كبيرة لغرض العبادة والمناسبات والإجتماعات واستقبال الزائرين، فضلاً عن صفوف دراسية ومنام ومطعم، وكذلك بناية صغيرة للإستعلامات على مداخل الكنيسة).

واكد امين بغداد، علي موسى كاظم، المباشرة بتأهيل اربعة مداخل للعاصمة خلال اسبوعين، مشيراً الى قرب إطلاق تخصيصات الدعم الطارئ المخصصة لها. وقال كاظم في تصريح امس ان (مداخل بغداد تتكون من جزأين، الأول ضمن حدود الأمانة والآخر ضمن حدود محافظة بغداد)، مشيراً الى ان (المحافظة احالت المشاريع بضمن صلاحياتها الى شركات التنفيذ)، وبين ان (المداخل الواقعة ضمن حدود الأمانة تشمل بغداد موصل و بغداد بابل وبغداد ديالى و بغداد كركوك)، مؤكداً ان (الشركات المسؤولة ستباشربتأهيلها في الأسبوعين المقبلين)، واوضح ان (المشاريع تتضمن توسعة الطرق وجسور المشاة، لتطوير بناء المداخل)، لافتاً الى (إطلاق وزارة المالية قريباً، الأموال اللازمة ضمن قانون الدعم الطارئ، لإنشاء مشاريع مهمة تتطلب اموالاً كافية). واكد كاظم، الشروع بتأهيل منطقة سبع قصور في بغداد. وذكر في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (فريق الجهد الخدمي مستمر بأعماله الخدمية لتأهيل مناطق العاصمة، حسب توجيهات رئاسة الوزراء)، واوضح ان (دائرة مجاري بغداد، ستنفذ الجزء الثاني من مد الخط الناقل، لتصريف مياه الصرف الصحي، وكذلك توجيه بلدية الشعب بتأهيل الشوارع الفرعية منها البزل وابو علي وابو احمد وابو مجيد)، لافتاً الى ان (المنطقة ستتمتع بشبكات الصرف الصحي ثم البدء بأعمال الإكساء)، واضاف ان (المنطقة عانت من نقص حاد في الخدمات). في غضون ذلك، تطورت نسب الإنجاز في مشاريع قضاء تكريت التابع الى محافظة صلاح الدين.

تلكؤ المشروع

وقال مدير مشروع مجاري القادسية في تكريت، نمر عادل إبراهيم، في تصريح امس ان (المشروع وصلت نسب إنجازه الى نحو 60 بالمئة)، مبيناً ان (اسباب تلكؤ المشروع بالفترة الماضية عدم صرف المستحقات المالية المطلوبة لإستكماله)، واضاف ان (الشركة المنفذة باشرت منذ عام 2013حتى توقف المشروع عام 2014 تزامناً مع حرب داعش، والحاجة الى الأموال اللازمة لإنجازه)، موضحاً ان (اطوال الأنابيب الخاصة بمجاري الصرف الصحي الثقيلة، بلغت 96 كيلومتراً، و56 كيلومتراً لخطوط مياه الأمطار، وبلغت اطوال انابيب التوصيلات 44 كيلومتراً)، واشار الى ان (القادسية تتكون من خمس محطات، محطتان لدفع مياه الأمطار نحو نهر دجلة، واربع محطات اخرى للرفع ومحطة ضخ واحدة).