الجنرال (مود) يرقد قرب الباب المعظم

جواد الرميثي

يعد العراق عقدة المواصلات التي تربط الهند ببريطانيا عن طريق بحر العرب مرورا بالخليج العربي نحو ميناء البصرة الاستراتيجي ،وخط السير هذا مكّون من ولايات وامارات تابعة للدولة العثمانية وتتناوب على احتلالها احيانا هولندا والبرتغال ، لذا طمحت بريطانيا بالهيمنة عليه وبسط نفوذها على الجاني الاخر من خطوط المواصلات الذي يربطها عبر الاردن وفلسطين اللتين وقعتا تحت الانتداب البريطاني ، زحفت القوات البريطانية على بغداد واحتلتها يوم 14 آذار 1917 بقيادة الجنرال (ستانلي مود ) الذي جيء به من الدردنيل بعد انتهاء المعارك لانقاذ القوات المحاصَرة في الكوت وفك الحصار عنها ، رقي ( مود ) الى رتبة قائد فيلق دجلة في 11 آذار 1917 وبعد 48 ساعة رقي مرة اخرى واصبح القائد العام للقوات العامة في العراق ونشر بيانه المشهور على العراقيين في 19 آذار والذي جاء فيه ( … ولكن جيوشنا لم تأتي الى مدنكم وارضكم كغزاة بل كمحررين … !!)

اراد الانكليز تكريم قائدهم و(فاتح) بغداد !! فنصبوا له تمثالا عند مدخل السفارة البريطانية في محلة (الكريمات ) في الكرخ والذي ازيل صباح يوم 14 تموز 1958 وهدم من قبل الجماهير ابتهاجا بالثورة ، مساء يوم 14 تشرين الثاني 1917 اقيمت للجنرال مود حفلة في مدرسة ( الاليانس ) اليهودية تناول فيها الحليب ، وبعد انتهائها وعودته الى بيته ، شعر بتوعك في صحته ، ثم اخذ المرض يشتد عليه ، وبعد اجراء الفحص والمعاينة ، ظهر انه مصاب بنوع حاد من الكوليرا ، ولم يمهله المرض سوى اربعة ايام حيث لفظ انفاسه الاخيرة يوم 18 تشرين الثاني ودفن في مقبرة الانكليز قرب الباب المعظم ( الباب الذي دخل منه بغداد ) مقابل السفارة التركيةواكاديمية الفنون الجميلة حاليا ، وبذلك دَفَنت الكوليرا (فاتح!) بغداد بــعد ثمانية اشـــهر على دخوله ! .