 الجنجويد يطبقون على الخرطوم والاتحاد الافريقي يعلّق عضوية السودان حتى إقامة سلطة مدنية

اديس ابابا,-(أ ف ب) – الخرطوم -الزمان

باتت مليشيات الجنجويد تسيطر على جميع الشوارع الرئيسة في العاصمة السودانية الخرطوم وتنتشر في المقار العسكرية العامة . فيما

أعلن الاتحاد الافريقي الخميس انه علق بمفعول فوري عضوية السودان في المنظمة القارية الى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية في هذا البلد الذي يشهد تصعيدا لاعمال العنف.

وقال مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي على حسابه على تويتر إن الاتحاد الافريقي “علق بمفعول فوري مشاركة جمهورية السودان في كل أنشطة الاتحاد الافريقي الى حين إقامة سلطة مدنية انتقالية بشكل فعلي، تلك هي الوسيلة الوحيدة لتمكين السودان من الخروج من الازمة الحالية”.

وأوضح الرئيس المباشر للمجلس باتريك كابوا في مؤتمر صحافي “ان المجلس سيفرض آليا اجراءات عقابية على الافراد والكيانات التي منعت ارساء سلطة مدنية”.

وكان الاتحاد الافريقي دعا منذ بداية الازمة الى نقل سريع للسلطة من العسكر الى المدنيين وهدد مرارا بتعليق عضوية هذا البلد في المنظمة.

وتعثرت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان والمعارضة المدنية في 20 أيار/مايو بسبب الخلاف على نقل السلطة الى المدنيين.

وفضت قوات الامن السودانية الاثنين اعتصام متظاهرين امام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بالقوة ما خلف بحسب لجنة الأطباء المركزية القريبة من المعارضة 108 قتلى وأكثر من 500 جريح.

في المقابل تحدث المجلس العسكري عن “عملية تطهير” قرب الاعتصام حدثت فيها مشاكل ما أوقع 46 قتيلا على الاكثر، بحسب وزارة الصحة.