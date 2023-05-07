مصرع معاون قضائي بنزاع عشائري في البصرة

الجنايات تقضي بإعدام قاتل الخبير هشام الهاشمي

بغداد – الزمان

قضت محكمة جنايات الرصافة التابعة لمجلس القضاء الاعلى ، باعدام قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي . وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (محكمة جنايات الرصافة اصدرت حكمها بالإعدام بحق أ ،ح ، ع ،عن جريمة قتل الهاشمي)،وأضاف أن (قرار المحكمة جاء استنادا لاحكام المادة الرابعة اولا وبدلالة المادة الثانية اولا وثالثا من قانون مكافحة الارهاب). وبحث رئيسا النزاهة حيدر حنون ومحكمة استئناف ذي قار علي عبد الغني ،تعزيز القدرات بمكافحة الفساد.واشار البيان الى ان (عبد الغني وحنون، بحثا التعاون والتنسيق المشترك بين القضاء والنزاهة لتعزيز القدرات في مكافحة الفساد الاداري والمالي في كافة دوائر الدولة وتذليل كافة المعوقات التي من شأنها تأخير انجاز القضايا التحقيقية وسرعة حسمها). وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة ،بضبط 6 متهمين بالرشا، وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية في محافظة الديوانية. وأشار بيان تلقته (الزمان) امس ان (ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، تمكنت في عملية نوعية تمَّت إثر متابعة حثيثة وتنسيق عالٍ، من الإيقاع بضابط برتبة ملازم أول متلبّساً بتسلُّم الرشا)، واشار الى ان (الضابط، الذي يعمل مرافقاً شخصياً لقائد شرطــة الديـوانية، تم ضبطه متلبّساً بالجرم المشهود عند تسلُّمه مبلغ الرشا من أحد المنتسبين؛ لقاء تفريغه والسماح له بعدم الدوام دون تأشير غيابه)، واستطرد بالقول ان (العمليَّة تمت بموجب مذكرة قضائية)، وتابع ان (ملاكات الشعبة قامت بضبط ثلاثة موظفين في بلدية الديوانية مكلَّفين بمهام لجنة الجباية في إحدى ساحات وقوف المركبات في مركز المحافظة، على خلفية تقصيرهم بأداء واجباتهم المكلّفين بها بموجب أمر الجباية، وتسببهم بهدر المال العام، فضلاً عن تكليفهم لشخصين غير موظَّفين تم ضبطهما أيضاً للقيام بالجباية بدلاً منهم). وفي البصرة ، أفاد مصدر أمني، بمقتل معاون قضائي بنزاع عشائري في محافظة البصرة.وقال المصدر إن (خلافاً بين افراد عشيرة المعاون القضائي تحول الى مشاجرة ومن ثم تطورت الى استخدام الاسلحة النارية، مما ادى مقتل المعاون القضائي وإصابة شخص آخر)، واشار الى ان (الضحية في العشرينات من عمره ونقل بعد وفاته الى مستشفى الزبير، في ما فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً بالحادث).