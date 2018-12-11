مفوضية حقوق الإنسان تختتم الدورة التخصصية بملف مناهضة التعذيب

الجنائية: الإعدام لإرهابي نقل إنتحاريين فجّرا نفسيهما في سوق مريدي – بغداد – الزمان

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق ارهابي نقل انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما في سوق مريدي بمدينة الصدر عام 2016. وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي تلقته (الزمان) امس أن (المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية ارهابي اعترف بتكليفه بنقل انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما في سوق مريدي بمدينة الصدر عام 2016 ما اسفر عن استشهاد وجرح العديد من المواطنين وأصدرت حكمها ضده بالاعدام شنقا حتى الموت). وأضاف البيان أن (الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005).

وأدى احمد منفي جودة محافظ المثنى الجديد اليمين القانونية امام رئيس محكمة استئناف المثنى الاتحادية طالب حربي للمباشرة بمهامه محافظاً. وذكر بيان ثان صادر عن المركز الإعلامي تلقته (الزمان) امس أن (جودة أدى اليمين القانونية امام حربي رئيس استئناف المثنى لانتخابه محافظاً جديداً للمثنى). واشار الى أن (المحافظ الجديد ادى اليمين القانونية وفقاً لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008).

واستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه امس الثلاثاء سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في العراق. وقال بيان إن (زيدان استقبل في مكتبه ببغداد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية سيريل نون). وأضاف أن (الجانبين بحثا متابعة قضايا المتهمين من حملة الجنسية الألمانية).

وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان لقيامه باغتصاب طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في حي القاهرة ببغداد. وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن (المدان اعترف بقيامه بأخذ الطفل الى احد الهياكل في منطقة القاهرة بالعاصمة واغتصابه ومن ثم قتله بواسطة آلة راضة بضربه على رأسه ما ادى الى وفاته وترك الجثة في الهيكل). واشار البيان الى ان (المجنى عليه طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات وان المحكمة وجدت الادلة المتوفر كافية لادانة المتهم وأصدرت قرارها بالاعدام شنقاً حتى الموت وفقاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي).

و بحضور اعضاء مجلس المفوضين ثامر ياسين الشمري انس اكرم العزاوي هيمن باجلان اختتمت في مقر المفوضية ببغداد الدورة التخصصية في ملف مناهضة التعذيب وسوء المعاملة. والقى باجلان كلمة في ختام الدورة قدم فيه شكره للمشاركين من مدربين وكادر المفوضية لما قدموه جهد كبير والتزام وتفان في اداء عملهم، مؤكدا (اهمية هذه الدورة لما يمثله ملف مناهضة التعذيب من اهمية في الوقت الحاضر) من جهته اكد العزاوي في كلمته ان (ملف مناهضة التعذيب له اهمية خاصة ونحن في مرحلة مابعد القضاء على تنظيم داعش، وكذلك علاقة الملف بملف الاختفاء القسري والاتفاقات الدولية التي صادق عليها العراق)، مضيفا ان (المرحلة المقبلة سوف يكون للمفوضية دور كبير في مراقبة ورصد الانتهاكات في مجال حقوق الانسان وهي ستكون المبادرة برفع التقارير حول الانتهاكات في المحافل الدولية والمنظمات الخاصة بحقوق الانسان) واكد المفوض الشمري ان (اقامة مثل هذه الدورات يساهم في تعزيز ورفع قدرات الموظفين العاملين في مجال رصد الانتهاكات التي تحدث في السجون والمعتقلات، خاصة وان ملف مناهضة التعذيب يعتبر من الملفات المهمة جدا في الوقت الحاضر) مشيدا بالمستوى العالي الذي يتميز به مدربو المفوضية وفي كافة المستويات، مقدما شكره لكل القائمين على اقامة الدورة، وابدى استعداد مجلس المفوضين لتقديم كل انواع الدعم للموظفين لتجاوز العقبات التي تواجههم في عملهم. وفي الختام وزع اعضاء مجلس المفوضين الشهادات التقديرية على المشاركين. واستمرت الدورة لمدة اربعة ايام والقيت فيها محاظرات من قبل مدربي المفوضية ونائب رئيس دائرة الادعاء العام ومعاون دائرة الطب العدلي وقد تركزت حول العلاقة بين الدائرتين.