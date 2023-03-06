الجموع المليونية تؤدّي زيارة النصف من شعبان في كربلاء

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

واصلت حشود المؤمنين التدفق الى محافظ كربلاء ،لاحياء زيارة النصف من شعبان اليوم الثلاثاء، وسط اجراءات امنية وخدمية لتامين مراسم الزيارة التي توقع وصول المشاركين بها الى 11 مليون زائر. فيما اوعز وزير الداخلية عبد الامير الشمري ،بتكثيف العمل الاستخباري لتأمين الزيارة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس (الشمري عقد اجتماعاً في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لبحث جهود مفارز الوكالة في المحافظات المجاورة لكربلاء المقدسة التي بدأت باستقبال الجموع المليونية الحاشدة الزائرة من داخل البلاد وخارجها )، مشددا على (تكثيف العمل الاستخباري الدقيق لتأمين زيارة النصف من شعبان ذكرى مولد الإمام المهدي عليه السلام)، ودعا الى (مواصلة الانتشار الى حين انتهاء مراسيم الزيارة والاهتمام بالجانب الاستخباري بشكل كبير من خلال التنسيق بين جميع التشكيلات المكلفة بهذا الواجب والالتزام به). وانجزت العتبة الحسينية المقدسة في وقت سابق ،الاستعدادات الخاصة بالزيارة.وقال مسؤول حفظ النظام في العتبة رسول فضالة في تصريح تابعته (الزمان) امس إن (قسم حفظ النظام أكمل استعداداته لاستقبال الزائرين في الزيارة الشعبانية، إذ سيشارك في الخطة أكثر من ستة آلاف متطوع ينتشرون داخل العتبة وخارجها وصولاً إلى الطوق الثاني)، واشار الى ان (العتبة عقدت اجتماعات موسعة مع قيادة عمليات كربلاء ، فضلاً عن مشاركتنا في المؤتمرات الخاصة بالخطط الأمنية والخدمية، لتقديم الخدمات للزائرين وتأمين الزيارة الشعبانية)، وتابع ان (جميع الظروف المحيطة بالزيارة مهيئة، وسبل الراحة متاحة لكل الزائرين).

وكان المحافظ نصيف الخطابي قد افاد في المؤتمر السنوي العام للزيارة تابعته (الزمان) امس إنه (تم عقد اجتماع لمناقشة الاستحضارات الخدمية للزيارة)، واشار الى (اعداد خطة أمنية محكمة لتأمين الزيارة، ووجهنا بفتح الطرق الخارجية أمام حركة المركبات)،واضاف انه (تم تأكيد أهمية هذه الزيارة على المستوى الديني والعقائدي والفكري)، واوضح الخطابي ان (هناك من يحاول الإساءة للزيارة عن طريق طرح افكار تسيء لها، لكننا عازمون على الوقوف بوجهها ومنعها)، بدوره ، اشار قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد زويني الى ان (الخطة الامنية وضعت ونوقشت منذ سبعة ايام)،

لافتا الى ان (جميع القوات الضيفية وصلت الى كربلاء بوقت مبكر)، واضاف انه (تم تنفيذ عمليات استباقية قبل حلول الزيارة ونتائجها كانت جيدة ). فيما اكد نائب قائد عمليات كربلاء عبد الحسين لازم ان (قطعاتنا تكاملت واليوم الثلاثاء سيكون إنذار لجميع قوات الجيش لتأمين الزيارة)، لافتا الى انه (لم يتم حتى الآن تحديد أماكن القطوعات )، وتابع انه (تم التنسيق مع قوات الحشد وبقية القطعات الامنية)، مشيرا الى (توزيع مفارز المعالجة بين جميع السيطرات)، من جانبه، قال رئيس اركان الحشد الشعبي اللواء علي الحمداني إن (هناك عملاً مشتركاً مع قوات الجيش والشرطة)، واستطرد بالقول ان (الحشد يمتلك إمكانيات كبيرة لتنفيذ مهامه، وهناك تنسيق عال مع جميع القوات )، وجدد مدير صحة كربلاء صباح الموسوي (الاستعداد لهذه الزيارة منذ شهر رجب الماضي)، مؤكدا (فتح ردهات طوارئ على مداخل المدينة الخارجية).