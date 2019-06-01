آب المقبل موعد النطق بالحكم في قضية اتحاد الكرة والمعترضين

الجمهور يغزو حساب القاضي والسفّاح يعد الموضوع قضية شعب

بغداد – الزمان

حدد قاضي محكمة التحكيم الرياضي (كاس) موعد النطق بقضية الخلاف على انتخابات اتحاد الكرة العراقي.

وأكد القاضي ان “البت بالقضية والقرار النهائي سيكون نهاية شهر آب المقبل”.

وكانت الجلسة الثانية والاخيرة لمحكمة النزاعات الرياضية قد عقدت اول أمس الجمعة بشأن القضية المتنازع عليها بين اتحاد الكرة والمعترضين بعد السماع لإفادات المعترضين وشهاداتهم.

وتقدم النجم الدولي السابق عدنان درجال، بشكوى ضد اتحاد الكرة لدى المحكمة، ضد اتحاد الكرة بعد اقصائه من انتخابات الاتحاد العام الماضي.

حساب القاضي

وتعرض حساب قاضي محكمة النزاعات الرياضية “كاس″، ماوريتسيو فريتاس، على “فيسبوك”، الى غزو من قبل الجماهير الرياضية العراقية، بعد انتهاء جلسة المحكمة بين المعترضين واتحاد الكرة اول أمس الجمعة.

ونشر رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صفحة القاضي البرازيلي وزوجته، وحثوا الجماهير على التعليق ومراسلته من اجل التأثير عليه واصدار الحكم لصالح المعترضين بقيادة عدنان درجال.

وشهدت الجلسات إفادات حسين الخرساني عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة وإفادة زياد الموسوي عضو دائرة العلاقات العامة، مرافعة محامي المعترضين، مرافعة محامي اتحاد الكرة.

وكان يوم اول أمس الجمعة قد شهد مرافعات بين محامي الطرفين اضافة لإفادة محمد حيدر حسون وطه عبد حلاته وعلاء كاظم ونشأت أكرم ويونس محمود ورشا طالب ووليد الزيدي وجواد الجبوري والثلاثي محمد سليم والمهداوي وعدي اللامي، إضافة لشهادات السكايب من محمد جواد الصائغ واحمد الموسوي ورعد سليم ونجم الآوسي.

تصريحات السفاح

واعتبر النجم الدولي السابق، يونس محمود، أن الكرة العراقية “فقدت هيبتها” بقيادة الاتحاد الحالي، مشيراً إلى أن شكوى المعترضين لدى محكمة النزاعات الرياضية “كاس” أصبحت “قضية شعب”.

وقال محمود في تصريح متلفز تابعته السومرية نيوز، إن “البعض في اتحاد الكرة طغى كثيراً وجندوا كل شيء لمصالحهم الخاصة”، مبيناً أن “شكوى المعترضين أصبحت قضية شعب وجئنا إلى لوزان لتحقيق آمال ورغبة الجماهير”.

وأوضح، أن “اتحاد الكرة يلجأ إلى التهديد بإيقاف الأنشطة الكروية في العراق كلما زادت الانتقادات ضدهم وهناك من همش النجوم بأية طريقة واعتبروا تواجدهم في اتحاد الكرة كمن يتواجد في مملكة خاصة”.

وتابع محمود: “نتطلع لاسترداد حقوقنا من محكمة كاس بعد التهميش والإقصاء الذي تعرضنا له”، مضيفاً أن “الكرة العراقية فقدت هيبتها في ظل وجود الاتحاد الحالي، ومكانة العراق الكروية يجب أن تعود عربياً وآسيوياً”.

ويتواجد محمود رفقة وفد المعترضين في مدينة لوزان السويسرية لحضور جلستي محكمة “كاس” الخاصة بالشكوى التي تقدم بها النجم الدولي السابق عدنان درجال، حول وجود “خروق” في انتخابات اتحاد الكرة، وكذلك قيام بعض أعضائه بعمليات “التزوير” من أجل “إقصائه” من الانتخابات.

مسعود: اختلاق الاكاذيب

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، أن البعض يحاول هدم علاقة الاتحاد مع الحكومة عبر اختلاق الاكاذيب.

وكان اللاعب الدولي السابق، عدنان درجال، قد رفع دعوى ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم، لدى محكمة “كاس″، يتهم فيه اتحاد الكرة بالتزوير ووجود خروقات في انتخابات الاتحاد.

وقال مسعود في بيان لاتحاد الكرة، تلقت الزمان، نسخة منه، إن “قضيتنا رفع الحظر عن العراق من اقصاه الى اقصاه ولن نلتفت الى المغرضين”.

واوضح أن “البعض يحاول هدم علاقاتنا مع الحكومة عبر اختلاق اكاذيب تثبت الافلاس الذي يعيشونه”، مبيناً بالقول: “ما دمت على راس الهرم الكروي لن يعود الحظر من جديد”.

الدوري العراقي

على صعيد اخر انتهت منافسات الجولة 29 من الدوري، وطوت فصولها بكل أحداثها ومتغيراتها، وبرز من خلال مبارياتها عدد من اللاعبين الذين لعبوا أدوارا مؤثرة مع فرقهم بعد أن وصل الدوري لمباريات الحسم. وقد اختار احد المواقع الالكترونية تشكيلة الأسبوع، وفق ما قدمه اللاعبون خلال مباريات الجولة 29:

حارس شجاع

حارس مرمى أمانة بغداد محمد شاكر، أثبت أنه حارس كبير ويمتلك شجاعة ورد فعل سريع وأبعد الكثير من الكرات في مباراة القوة الجوية.

دفاع صلب

علي حلو: قلب دفاع نفط ميسان قدم أداء مميزا في مباراة فريقه ضد فريق النجف، واستبسل في رد الكثير من الهجمات، خصوصا في الشوط الثاني.

عمار كاظم: مدافع أمانة بغداد كان من أهم عناصر الفريق في مواجهة القوة الجوية، ونجح مع زملائه في الخروج من المباراة بنقطة.

صفاء جبار: مدافع أيمن النجف قدم مباراة كبيرة أمام نفط ميسان، وسجل هدف فريقه الثاني في المباراة.

حسن عاشور: مدافع أيسر الكهرباء يمتلك يسارية مميزة وأحرز هدف فريقه في شباك الميناء وقدم أداء رائعا.

وسط فعال

محمود أحمد: لاعب وسط الصناعات الكهربائية الشاب يمتلك رؤية مميزة للملعب، وصنع أحد أهداف فريقه بتمريرة متقنة.

محمد صالح: لاعب نفط الوسط يقدم مباريات مميزة وظهر بشكل جيد أمام الطلبة، ليس فقط للهدف الذي سجله بل لسيطرته على منطقة العمليات.

الحسن سعد: جناح الكرخ المميز، لاعب شاب بعطاء وافر، كان مصدر قلق للصناعات الكهربائية وأحرز هدفا مميزا في المباراة.

اسو رستم: لاعب أربيل الذي أضاف منذ التحاقه بالفريق حيوية كبيرة للخط الأمامي، تميز في مباراة السماوة ووقع على الهدف الثالث.

هجوم مميز

مرتجى عادل: مهاجم فريق نفط الجنوب، لاعب يمتلك حسا تهديفيا مميزا، وخطير على شباك الخصوم، تمكن من تسجيل هدفين في شباك البحري.

مهند علي ميمي: مهاجم الشرطة عاد لممارسة هوايته في التسجيل بعد غيبة بسيطة، ليحرز هدفا جميلا في مرمى الحسين ويرهق دفاعاته.