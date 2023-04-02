الجمهوري أسا هاتشينسون يعلن ترشّحه للانتخابات مطالباً ترامب بالانسحاب

واشنطن- مرسي أبو طوق
أعلن عضو الحزب الجمهوري آسا هاتشينسون، الحاكم السابق لولاية أركنساو في جنوب الولايات المتّحدة الأحد، ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 2024، مطالباً الرئيس السابق دونالد ترامب بالانسحاب من السباق الى البيت الأبيض بعدما وجّهت إليه هيئة محلّفين تهمة جنائية.
وقال هاتشينسون (72 عاماً) عبر شبكة إيه بي سي الإخبارية «أنا مرشح لرئاسة الولايات المتحدة».
وأضاف «أمثّل خياراً بديلاً من الرئيس السابق دونالد ترامب» (2017-2021)، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّه يريد التوجّه إلى ناخبي الملياردير الجمهوري.
وتابع هاتشينسون الطامح لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية إلى سباق الرئاسة الأميركية «أعتقد أنّنا بحاجة إلى أمن على الحدود. نحن بحاجة لأن تكون أميركا قوية. أعتقد أنّنا بحاجة لأن ننفق في شكل أقلّ على المستوى الفدرالي. هذه هي القيم التي أرفع لواءها». وفي ما خصّ ترامب، قال الحاكم السابق للولاية الريفية الواقعة في الجنوب الأميركي إنّه يتعيّن على الرئيس السابق دونالد ترامب سحب ترشّحه للانتخابات المقبلة بعد أن وجّهت إليه هيئة محلّفين في نيويورك الخميس لائحة اتهام جنائية.
وتتعارض هذه الدعوة مع الالتفاف العريض الذي لقيه الرئيس السابق من جانب المشرّعين الجمهوريين الذين اعتبروه ضحية. وقال الحاكم السابق «أولاً، وقبل كل شيء، المنصب أهمّ من أيّ فرد. وبالتالي، من أجل المنصب الرئاسي، أعتقد أنّ هذه (اللائحة الاتهامية) ستشكّل تشتيتاً كبيراً له ويجب أن يكون قادراً على التركيز على العملية القضائية».
واضاف «قلت دائما إنّه لا يتعيّن على الأشخاص ترك مناصبهم العامة إذا ما كانوا قيد التحقيق، لكن إذا وصل الأمر إلى مرحلة الملاحقة الجنائية، فهذه مسألة يجب التعامل معها».
وهاتشينسون كان حاكماً لولاية أركنساو من 2015 حتى 2023، وقد أصدر في 2021 قانوناً يفرض حظراً شبه كامل على الإجهاض في ولايته. وبالإضافة إلى ترامب، سيتنافس هاتشينسون في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مع السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة والحاكمة السابق لولاية كارولاينا الجنوبية نيكي هايلي التي كانت أول شخصية بارزة تتحدّى الملياردير.
وسارع الحزب الديموقراطي إلى التعليق على ترشّح هاتشينسون.
وكتبت اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي في بيان «إنّه مجرّد متطرّف آخر ينضمّ إلى السباق الآخذ في الاتّساع لنيل التأييد من قاعدة ماغا» (الأحرف الأولى من شعار حملة ترامب: «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»).