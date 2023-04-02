الجمهوري أسا هاتشينسون يعلن ترشّحه للانتخابات مطالباً ترامب بالانسحاب

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬

أعلن‭ ‬عضو‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬آسا‭ ‬هاتشينسون،‭ ‬الحاكم‭ ‬السابق‭ ‬لولاية‭ ‬أركنساو‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬الأحد،‭ ‬ترشّحه‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقرّرة‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬مطالباً‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بعدما‭ ‬وجّهت‭ ‬إليه‭ ‬هيئة‭ ‬محلّفين‭ ‬تهمة‭ ‬جنائية‭.‬

وقال‭ ‬هاتشينسون‭ (‬72‭ ‬عاماً‭) ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬إيه‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬الإخبارية‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬مرشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أمثّل‭ ‬خياراً‭ ‬بديلاً‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‮»‬‭ (‬2017-2021‭)‬،‭ ‬مشدّداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬أنّه‭ ‬يريد‭ ‬التوجّه‭ ‬إلى‭ ‬ناخبي‭ ‬الملياردير‭ ‬الجمهوري‭.‬

وتابع‭ ‬هاتشينسون‭ ‬الطامح‭ ‬لنيل‭ ‬بطاقة‭ ‬الترشيح‭ ‬الجمهورية‭ ‬إلى‭ ‬سباق‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنّنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أمن‭ ‬على‭ ‬الحدود‭. ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬أميركا‭ ‬قوية‭. ‬أعتقد‭ ‬أنّنا‭ ‬بحاجة‭ ‬لأن‭ ‬ننفق‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬أقلّ‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفدرالي‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬أرفع‭ ‬لواءها‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬ما‭ ‬خصّ‭ ‬ترامب،‭ ‬قال‭ ‬الحاكم‭ ‬السابق‭ ‬للولاية‭ ‬الريفية‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬الأميركي‭ ‬إنّه‭ ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬سحب‭ ‬ترشّحه‭ ‬للانتخابات‭ ‬المقبلة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وجّهت‭ ‬إليه‭ ‬هيئة‭ ‬محلّفين‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الخميس‭ ‬لائحة‭ ‬اتهام‭ ‬جنائية‭.‬

وتتعارض‭ ‬هذه‭ ‬الدعوة‭ ‬مع‭ ‬الالتفاف‭ ‬العريض‭ ‬الذي‭ ‬لقيه‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المشرّعين‭ ‬الجمهوريين‭ ‬الذين‭ ‬اعتبروه‭ ‬ضحية‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬الحاكم‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬أولاً،‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬المنصب‭ ‬أهمّ‭ ‬من‭ ‬أيّ‭ ‬فرد‭. ‬وبالتالي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنصب‭ ‬الرئاسي،‭ ‬أعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ (‬اللائحة‭ ‬الاتهامية‭) ‬ستشكّل‭ ‬تشتيتاً‭ ‬كبيراً‭ ‬له‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬القضائية‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬قلت‭ ‬دائما‭ ‬إنّه‭ ‬لا‭ ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬ترك‭ ‬مناصبهم‭ ‬العامة‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬كانوا‭ ‬قيد‭ ‬التحقيق،‭ ‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬وصل‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬الملاحقة‭ ‬الجنائية،‭ ‬فهذه‭ ‬مسألة‭ ‬يجب‭ ‬التعامل‭ ‬معها‮»‬‭.‬

وهاتشينسون‭ ‬كان‭ ‬حاكماً‭ ‬لولاية‭ ‬أركنساو‭ ‬من‭ ‬2015‭ ‬حتى‭ ‬2023،‭ ‬وقد‭ ‬أصدر‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬قانوناً‭ ‬يفرض‭ ‬حظراً‭ ‬شبه‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬الإجهاض‭ ‬في‭ ‬ولايته‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ترامب،‭ ‬سيتنافس‭ ‬هاتشينسون‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التمهيدية‭ ‬للحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬مع‭ ‬السفيرة‭ ‬السابقة‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والحاكمة‭ ‬السابق‭ ‬لولاية‭ ‬كارولاينا‭ ‬الجنوبية‭ ‬نيكي‭ ‬هايلي‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬أول‭ ‬شخصية‭ ‬بارزة‭ ‬تتحدّى‭ ‬الملياردير‭.‬

وسارع‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬إلى‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬ترشّح‭ ‬هاتشينسون‭.‬

وكتبت‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬إنّه‭ ‬مجرّد‭ ‬متطرّف‭ ‬آخر‭ ‬ينضمّ‭ ‬إلى‭ ‬السباق‭ ‬الآخذ‭ ‬في‭ ‬الاتّساع‭ ‬لنيل‭ ‬التأييد‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬ماغا‮»‬‭ (‬الأحرف‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬شعار‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭: ‬‮«‬فلنجعل‭ ‬أميركا‭ ‬عظيمة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭).‬