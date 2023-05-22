الجمهوري‭ ‬سكوت‭ ‬يدخل‭ ‬السباق‭ ‬الرئاسي‭ ‬الأمريكي‭ ‬

واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬السناتور‭ ‬عن‭ ‬ولاية‭ ‬كارولاينا‭ ‬الجنوبية‭ ‬تيم‭ ‬سكوت‭ ‬الجمعة‭ ‬ترشحه‭ ‬ليصبح‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬جمهوري‭ ‬أسود‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬متعهدا‭ ‬الكفاح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬طريقة‭ ‬العيش‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬اعتبر‭ ‬أنها‭ ‬مهددة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حكم‭ ‬الديموقراطيين‭.‬

السناتور‭ ‬البالغ‭ ‬57‭ ‬عاما‭ ‬يحمل‭ ‬قصة‭ ‬حياة‭ ‬ملهمة‭ ‬الى‭ ‬الحملة‭ ‬بعدما‭ ‬نشأ‭ ‬في‭ ‬الفقر‭ ‬مع‭ ‬والدته‭ ‬المطلقة‭ ‬ليصبح‭ ‬أحد‭ ‬أقوى‭ ‬القادة‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وقال‭ ‬أمام‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬مؤيديه‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه‭ ‬نورث‭ ‬تشارلستون‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬واليسار‭ ‬الراديكالي‭ ‬يهاجمان‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬ساعدني‭ ‬على‭ ‬صعود‭ ‬سلم‭ ‬السلطة،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬أعلن‭ ‬اليوم‭ ‬ترشحي‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬كما‭ ‬ترون،‭ ‬هم‭ ‬يهاجمون‭ ‬قيمنا‭ ‬الأميركية‭ ‬ومدارسنا‭ ‬واقتصادنا‭ ‬وأمننا‭.‬‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬عهدي‭. ‬هذا‭ ‬لن‭ ‬ينجح‭. ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬الوقوف‭ ‬مكتوف‭ ‬اليدين‭ ‬فيما‭ ‬يحصل‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬لأميركا‮»‬‭.‬

أمضى‭ ‬سكوت‭ ‬أشهرا‭ ‬وهو‭ ‬يجوب‭ ‬ولايات‭ ‬تعتبر‭ ‬حاسمة‭ ‬لكسب‭ ‬زخم‭ ‬مبكر‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬التمهيدية‭ ‬للحزب،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ديانته‭ ‬المسيحية‭ ‬وكونه‭ ‬أول‭ ‬أميركي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬افريقي‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الجمهوري‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأميركي‭. ‬ينضم‭ ‬سكوت‭ ‬الى‭ ‬مجموعة‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬الذين‭ ‬يأملون‭ ‬بإزاحة‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬لكنه‭ ‬يواجه‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬شعبية‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭.‬

بين‭ ‬المرشحين‭ ‬الآخرين‭ ‬أول‭ ‬سفيرة‭ ‬لإدارة‭ ‬ترامب‭ ‬الى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬نيكي‭ ‬هايلي‭ ‬وحاكم‭ ‬أركنسو‭ ‬السابق‭ ‬آسا‭ ‬هاتشينسون‭ ‬ورجل‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬فيفيك‭ ‬راماسبوامي‭ ‬والمقدم‭ ‬الإذاعي‭ ‬لاري‭ ‬إلدر‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬أميركي‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬إفريقية‭ ‬يدخل‭ ‬السباق‭.‬

وسيعلن‭ ‬أبرز‭ ‬منافس‭ ‬لترامب،‭ ‬حاكم‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا‭ ‬رون‭ ‬ديسانتيس‭ ‬دخوله‭ ‬السباق‭ ‬الأربعاء‭.‬

الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬كثرة‭ ‬المرشحين‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬شق‭ ‬التصويت‭ ‬المناهض‭ ‬لترامب،‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬منصته‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تمنيات‭ ‬لسكوت‭ ‬بالتوفيق‭ ‬منتقدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬ديسانتيس‭.‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬إن‭ ‬الساحة‭ ‬‮«‬تمتلىء‭ ‬بسرعة‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الناس،‭ ‬وتيم‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬أمام‭ ‬رون‭ ‬دي‭ ‬سانكتيمونيوس‭ (‬يدعي‭ ‬الورع‭) ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬انتخابه‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭.‬

سكوت‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬جامعي‭ ‬التبرعات‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬يجلب‭ ‬معه‭ ‬صندوقا‭ ‬يتضمن‭ ‬حوالى‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬ودعما‭ ‬ملحوظا‭ ‬من‭ ‬المسؤول‭ ‬الثاني‭ ‬للجمهوريين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬جون‭ ‬ثون‭ ‬الذي‭ ‬وصف‭ ‬صديقه‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬الصفقة‭ ‬الحقيقية‮»‬‭.‬

كان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يلتقي‭ ‬العامل‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬تأمين،‭ ‬مانحين‭ ‬ثم‭ ‬يتوجه‭ ‬الى‭ ‬أيوا‭ ‬ونيوهامبشر‭ ‬حيث‭ ‬ضمن‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬ستة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الاعلانات‭.‬

وقال‭ ‬سكوت‭ ‬‮«‬نعيش‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬تماما‭ ‬لطفل‭ ‬نشأ‭ ‬في‭ ‬فقر‭ ‬في‭ ‬أسرة‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬معيل‭ ‬واحد،‭ ‬في‭ ‬شقة‭ ‬صغيرة،‭ ‬أن‭ ‬يخدم‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأيام‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭ ‬وربما‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‮»‬‭.‬

وخلص‭ ‬الى‭ ‬القول‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬أعظم‭ ‬أمة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الله‮»‬‭.‬