أطباء كربلاء يجرون عمليات ناجحة لمرضى السرطان

الجملة العصبية: 1421 حالة طارئة في شباط بينها 166 حادث سير

بغداد- قصي منذر

كربلاء- محمد فاضل ظاهر

أعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية عن استقبالها أكثر من 1421 حالة طارئة خلال شباط الماضي بينها 361 حالة سقوط من أماكن مرتفعة و166 حالة لحوادث السير والدراجات، مبينا ان معظم الحالات إصاباتها بالرأس ما تسبب بكسر الجمجمة ونزف بالدماغ.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير المستشفى سمير حميد الدلفي القول ان (مستشفى جراحة الجملة الصبية تستقبل وعلى مدار الساعة حالات طارئة فضلا عن الحالات المحالة من المستشفيات لإصابات الرأس والجلطات والطلق الناري).

وأضاف أن (طوارئ المستشفى استقبلت خلال شهر شباط الماضي أكثر من 1421 حالة طارئة)، مشيرا الى ان (من بين الحالات 361 حالة سقوط من أماكن مرتفعة تسببت لهم بكسر عظم الجمجمة ونزف دماغي وأحيلوا الى العمليات الجراحية الطارئة).

وأفاد بان (حالات السقوط من اماكن مرتفعة تراوحت مابين أطفال وشباب إثناء العمل خاصة في إعمال البناء والحدادة وغيرها).

وأوضح ان (هناك 123 حالة طارئة وردت نتيجة حوادث السير تسببت بإصابات بالرأس بعضهم توفي لشدة الإصابة و43 إصابة بحوادث الدراجات النارية والتك تك معظمها بالرأس والحبل الشوكي).

وتابع ان (من بين الحالات الطارئة الواردة أكثر من 295 جلطة دماغية غالبيتهم ممن هم فوق الـ 50 عاما فضلا عن حالتي إصابة رصاصة بالرأس نتيجة الرمي العشوائي إضافة الى مئات الحالات من نوبات الصرع والشجار والتعرض لشدة خارجية وورم دماغي وغيرها).

وأكد الدلفي ان (جميع الحالات الواردة تلقت الإسعافات الأولية ومن ثم تمت الإحالات مابين العناية المركزة والردهات والعمليات وبعضها تحتاج الى نقل لمستشفيات أخرى لوجود إصابات ثانوية خارج الرأس).

اعانة وتنمية

واعلنت اليابان، الاحد، عن تقديمها منحة للعراق بقيمة 83 الف دولار لتاهيل مستشفى في محافظة كركوك. وقالت السفارة اليابانية في بغداد في بيان، امس، إن (السفير الياباني ناوفومي هاشيموتو وقع مع رئيس الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية أحمد الهيتي عقد المنحة البالغ 83 الف دولار من برنامج المساعدات الرسمية اليابانية للمنح الأهلية ومشاريع الأمن الإنساني لتزويد مستشفى الحويجة في كركوك بأجهزة طبية). واضافت السفارة ان (المشروع يهدف الى تحسين البيئة الطبية للأطفال الرضع في مدينة الحويجة والمناطق المحيطة بها بعد التحرر من عصابات داعش من خلال تجهيز 9 حاضنات وجهاز للإنعاش التنفس لدى الأطفال الرضع في مستشفى الحويجة في كركوك). واشارت السفارة الى ان (المنحة تاتي في إطار برنامج المساعدات الرسمية اليابانية للمنح الأهلية ومشاريع الأمن الإنساني من قبل حكومة اليابان، بهدف تحقيق نتائج فورية ومباشرة لتحسين الظروف المعيشية للمجتمع المحلي).

واكدت السفارة ان (حكومة اليابان قامت بتنفيذ أكثر من 90 مشاريع من هذا النوع منذ عام 2003 في جميع أنحاء العراق، في مختلف المجالات بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والفقر والرفاهية العامة). ووقع العراق في عام 2018 اتفاقيتين مع الجانب الياباني بشأن اكمال مشروع ماء البصرة الكبير، واستصلاح اراضي بين نهري الفرات ودجلة في قطاع الري خلال زيارة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الى اليابان. وتمكن فريق طبي بمدينة الحسين الطبية بمدينة كربلاء من اجراء ثلاث عمليات جراحية ناجحة لمرضى مصابين بالسرطان.

وقال اختصاص جراحة الاورام الدكتور علي موسى الميالي في تصريح صحفي انه (نجح مؤخرا وبمشاركة ملاك طبي وصحي متخصص في اجراء ثلاث عمليات جراحية لمرضى يعانون اوراما سرطانية مختلفة).

ورم المبيض

واضاف ان (العملية الاولى كانت لمريضة تعاني ورم المبيض المتقدم حيث رفع الرحم والمبايض وثرب البطن وجزء من جدار البطن).

مضيفا (اما العملية الثانية فقد كانت لمريضة ايضا تعاني ورما في المنطقة القريبة حيث اجريت لها عملية رفع العقد السرطانية من المنطقة اليمنى).

مبينا (ان العملية الثالثة كانت لمريض يعاني سرطان الغدة الدرقية المنتشرة الى العقد اللمفاوية في الجهة اليمنى حيث تم خلالها اعادة رفع الغدة الدرقية مع تنظيف الجهة اليمنى للرقبة من العقد اللمفاوية).

مشيرا الى ان (العمليات الثلاث للمرضى قد اجريت بنجاح تام وغادروا المدينة الطبية بصحة جيدة ومستقرة).