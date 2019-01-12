صحة ديالى تتلف نحو طن من المواد الفاسدة

الجملة العصبية تستقبل 11748 حالة طارئة خلال 2018

بغداد – قصي منذر

ديالى ــ سلام عبد الشمري

أعلن مستشفى جراحة الجملة العصبية عن استقباله 11748 حالة طارئة خلال العام الماضي من بين 36 الف حالة راجعت المستشفى، وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحالات الطارئة تضمنت إصابات الدماغ والعمود الفقري جراء الرمي العشوائي والشجار وحوادث السير والجلطات المفاجئة وغيرها). وقال مدير المستشفى سمير حميد الدلفي ان (طوارئ مستشفى الجملة العصبية تستقبل على مدى 24 ساعة يوميا حالات طارئة وكوادرها تعمل باستنفار تام لمعالجة تلك الحالات الواردة، فضلا عن الحالات الباردة التي تراجع الاستشارية). وأضاف أن (المستشفى استقبلت خلال 2018 نحو 36432 حالة مرضية مابين استشارية وطوارئ”، مشيرا الى ان “عدد الحالات الطارئة بينها بلغت 11748حالة في وقت سجل العام السابق له 8515 حالة طارئة). وأوضح ان (من بين الحالات الطارئة التي وردت إصابات الدماغ والعمود الفقري نتيجة الرمي العشوائي وحوادث السير والشجار والسقوط من أماكن مرتفعة إضافة الى الجلطات الدماغية ونزف الدماغ)، واضاف ان (شهر تشرين الأول الماضي سجل اعلى معدل بالحالات الطارئة بواقع 1115حالة). وتابع ان (عدد مراجعي الاستشارية خلال العام الماضي بلغ 24684 في وقت كان عدد المراجعين خلال 2017 يصل الى أكثر من 17 الف”، لافتا الى ان “الحالات الواردة خاصة الطارئة منها بعضها تحال الى العناية المركزة وأخرى بشكل مباشر الى العمليات لحاجتها الى تداخل جراحي او الى الردهات).

مواد صلبة

من جهة اخرى اعلنت دائرة صحة ديالى عن، اتلاف اكثر من طن من المواد الصلبة واتلاف اكثر من1000 لتر من المواد السائلة خلال شهر كانون الاول 2018. وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (الزمان) امس ان (فرق الرقابة الصحية نفذت عدد من الحملات التفتيشية في الأسواق المحلية ، اسفرت عن غلق وغرامة سبعة محلات تجارية لمخالفتها الشروط والضوابط الصحية في مجال عملها والمواد المختلفة التي تعرضها والخاصة بالاستهلاك اليومي للمواطنين) . وبين العزاوي ، انه (تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب هذه المحلات ، فضلا عن عملية الانذار الموجه اليهم ، اذ سيتم غلقها وفرض غرامات مالية ، ومصادرة واتلاف 1310 كغم من المواد الغذائية الصلبة و 1773 لترا من المواد السائلة) .