الجمعية العمومية لإتحاد اليد تختار نائباً للرئيس وعضواً وتصادق على المقرّرات

بغداد – كريم قحطان

عقد الاتحاد العراقي لكرة اليد اجتماعا استثنائيا لجمعيته العمومية لغرض اجراء الانتخابات التكميلية وتعديل بعض فقرات النظام الاساسي وقال المتحدث الرسمي للاتحاد كاظم كامل ان الاجتماع الذي عقد في قاعة فندق الماس حضره رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد تم فيه اجراء الانتخابات التكميلية لشغل منصبي نائب الرئيس وعضو لمجلس الادارة حيث رشح قتيبه نادر لمنصب النائب ورضا عبودي للعضوية وبمشاركة 31عضوا من اصل 39 عدد اعضاء الهيئة العامة وبعد اجراء عملية الانتخاب وفرز الاصوات التي اشرف عليها لجنة انتخابية مكونه من نشأت عزيز وفراس سهم فاز قتيبه نادر بمنصب النائب بعد حصوله على 30 صوتا ورضا عبودي على 23صوتا ليكتمل النصاب الكامل للاتحاد .

لائحة مالية

وبعد الانتهاء من عملية الانتخابات التكميلية تمت مناقشة بعض فقرات اللائحة المالية وآلية الصرف بالاضافة الى الفقرات المطلوبة لتكييف الاتحاد العراقي لكرة اليد وفق قانون الاتحادات الرياضيةرقم 24لسنة 2021حيث تمت مصادقة الهيئة العامة على الفقرتين على ان يتم عقد لقاءات اخرى مع الهيئة العامة لطرح ما يستجد من اعمال تخص تطوير كرة اليد وكما تمت مناقشة موضوع فتح اكاديميات واقامة دورات تطويرية للحكام والمشرفين بعد موافقة الاتحاد الاسيوي.