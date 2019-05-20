نواب يطالبون الحكومة بتعويض المتضرّرين والكشف عن الجناة

الجمعيات الفلاحية: الحرائق المفتعلة تهدف إلى زعزعة الأمن الغذائي العراقي

تكريت – سلام عبد الشمري

طالب الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل لوقف هذه الحرائق والتحقيق لمعرفة الجناة وتعويض المزارعين. وأكد رئيس الاتحاد حسن التميمي في بيان امس أن (الحرائق المفتعلة جاءت لخلق أزمة اقتصادية وزعزعة الأمن الغذائي العراقي), مطالبا الحكومة بـ(وقفة جادة ومساندة للمزارع الذي يتعرض لأنواع الضغوطات ليمتنع عن زراعة أرضه).

من جهته، شدد عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين جاسم جبارة على ضرورة تعويض المتضررين جراء حرائق الحقول الزراعية , لكن نائب اخر عن محافظة ديالى فرات التميمي رجح أن تكون تلك الحرائق ضمن استهداف من وصفهم بالإرهابيين أو الخلافات الشخصية . ودعا النائب عن ديالى رعد الدهلكي الحكومة الى تفسير لاحداث الحراق في المحافظات.

وقال الدهلكي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (ظاهرة احراق حقول المحاصيل الزراعية خلال هذه الايام هي امتداد لسابقاتها نت الحوادث التي لم يتم الكشف حتى اللحظة عن المتورطين فيه.

تدخل فوري

من جانبها طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية رئيس الوزراء بالتدخل الفوري وانقاذ النخلة من الاجراءات الامنية الاحترازية.وقال عضو اللجنة علي البديري في تصريح امس ان (مسلسل استهداف الثروة الزراعية والحيوانية مستمر ولن ينتهي مادامت هناك اياد خفية لاتريد النهوض لهذا البلد اقتصاديا وزراعيا وصناعيا), واضاف انه (وبعد نفوق الاسماك وتلف محاصيل الطماطم ثم احراق حقول الحنطة والشعير وصل الدور الى النخلة).

مبينا ان (النخلة تمثل هوية العراق ومعلما ورمزا لهذا البلد اصابها مرض الدوباس وهو افة فتاكة مالم يتم معالجتها بشكل سريع), مؤكدا ان (المعالجة لهذه الافة تكون من خلال رش المبيدات بالطائرات الزراعية وهو الامر الذي لم يحصل بسبب تخوف الجهات الامنية من خروقات ستدفع ثمنها النخلة).

مطالبا رئيس الوزراء بـ (التدخل الفوري والايعاز بأتخاذ الاجراءات العاجلة لتجاوز تلك المشكلة وفق رؤية تصب بمصلحة العراق وتمنع ابادة النخيل بسبب تعنت البعض لاسباب نعدها غير مقنعة). وكانت محافظة صلاح الدين قد كشفت عن أن التحقيقات الأولية بشأن حرائق المحاصيل الزراعية تشير الى حدوثها بفعل فاعل.

وقال معاون المحافظة أحمد صالح في تصريح امس إن (التحقيقات الأولية كشفت بأن الحرائق التي طالت محاصيل الحنطة والشعير تمت بفعل فاعل), لافتا الى ان (الأجهزة الأمنية عثرت على هواتف نقالة واسلاك استخدمت في اضرام النيران التي التهمت الاف الدوانم الزراعية), مبينا ان (الحرائق التهمت مناطق زراعية عدة في المحافظة).

واشار الى ان (الحكومة الاتحادية سارعت إلى إرسال تعزيزات من الدفاع المدني لتأمين بقية الاراضي الزراعية). وافاد مصدر بأن حريقا اندلع في ناحية الرياض التابعة لمحافظة كركوك.

وقال المصدر في تصريح امس ان (حريقا كبيرا اندلع في محاصيل للحنطة ضمن ناحية الرياض مما ادى الى الحاق اضرار بالمحاصيل دون وقوع اية خسائر بشرية), وتابع ان (فرق الدفاع المدني قامت باخماد الحرائق وان اسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان). وأعلنت مديرية الدفاع المدني عن احتراق نحو 136 دونما من محصولي الحنطة والشعير في حرائق المناطق الزراعية بعدد من المحافظات.

واشارت المديرية في بيان الى إن (136 دونما احترقت و اخماد 334 آخر من قبل الدفاع المدني الساعات الماضية).

واضاف ان (حريقا اندلع داخل ارض زراعية لمحصول الشعير بمساحة 10 دونمات وانقاذ 80 دونما في قضاء الدور، في ما اندلع آخر في ارض زراعية لمحصول الحنطة بمساحة دونم واحد وانقاذ 19 دونما في قضاء العلم في المحافظة).

مبينا ان (حرائق داخل ارض زراعية لمحصول الحنطة بمساحة 5 دوانم وانقاذ 195 دونم في داقوق وآخر بمساحة 15 دونم وانقاذ 15 دونم بالحويجة، وحريق اخر بمساحة 5 دوانم وانقاذ 25 دونم في قضاء المناذرة كما واندلع حريقا آخر لمحصول الحنطة بمساحة مئة دونم بقضاء الرياض).

ونفى قائممقام قضاء المناذرة في النجف عبدالكريم جودي تبني داعش حرق المحاصيل الزراعية في المحافظة.

وقال جودي في بيان امس انه (في كل موسم وبعد جني محصول الحنطة والشعير يقوم المزارع او الفلاح بحرق الارض من المخلفات لأجل حرثها وتهيئتها لزراعة محصول الشلب), نافيا ما (تناقلته بعض المواقع بأن داعش هو من يتبنى حرق المحاصيل الزراعية في المحافظة), داعيا (المزارعين عند حرق الارض وتهيئتها للزراعة الى تبليغ فرق الدفاع المدني لتلافي وقوع الأضرار في الاراضي الزراعية المجاورة لها). وفي تطور لاحق , افاد مصدر في صلاح الدين بأن سايلو الدور أغلق ابوابه امام مسوقي محصول القمح لأسباب مجهولة، مشيرا الى تراكم طوابير الشاحنات وتـــذمر المزارعين. بدوره , اكد النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي عن وصول نسب التسويق لمحصول الحنطة والشعير الى نحو 125 الف طن ،مرجحاً وصـــولها الى اكثر من 250 الف طن لنهاية موسم التسويق .