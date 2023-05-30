الجمعة المقبل تنطلق بطولة بغداد للفئات العمرية بالشطرنج لعام 2023

بغداد- سعد محسن الكناني

أعلن اتحاد الشطرنج الفرعي في محافظة بغداد عن انطلاق بطولة بغداد للفئات العمرية بالشطرنج لعام 2023 في يوم الجمعة المقبل في مركز القلعة لتعليم و تدريب الشطرنج حيث سيكون تسجيل الأسماء في تمام التاسعة صباحاً وانطلاق البطولة سيكون في العاشرة أما الفئات العمرية المستهدفة لهذا النشاط السنوي هي (6 – 8-10-12-14) من الإناث والذكور لتسمية أبطال بغداد لهذه الفئات السنية والذين سيمثلون العاصمة في بطولة نهائي العراق للبراعم و الأشبال و الناشئين في أربيل منتصف الشهر المقبل.

وأضاف الاتحاد ستكون رسوم الاشتراك 10 آلاف دينار لكل لاعب من تخلف عن دفع رسوم الانتساب السنوي والتي أكد عليها اتحاد الشطرنج العراقي أما الذين دفعوا تلك الرسوم سيكون عليهم دفع 5 آلاف دينار بدل الاشتراك في البطولة كما وإن هناك جوائز ثمينة لأبطال بغداد لعام 2023.حكم عام البطولة الحكم الدولي سعد محسن الكناني مدير إدارة اتحاد الشطرنج العراقي وستجري منافسات البطولة بحضور رئيس إتحاد بغـداد الحكم الدولي ضمير جبار يحيى والأمين العام الست ســـــــعاد عبد الأمير سلوم ووالأمين المالي الدكتور رامي عبد الرزاق.