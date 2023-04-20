الجمعة أول أيام عيد الفطر في السعودية والعراق ودول عربية ويوم السبت في ايران وسلطنة عُمان والمغرب ولدى مرجعية السيستاني

الرياض-(أ ف ب) – بغداد – الزمان

أعلنت السلطات السعودية أنّ يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر في المملكة بعدما ثبتت رؤية هلال شوّال مساء الخميس.

وقال الديوان الملكي في بيان أودرته وكالة الأنباء الرسمية “واس” إنّ “المحمكة العليا قرّرت أنّ يوم غدٍ الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام”.

ويحدد موعد عيد الفطر عبر رؤية الهلال، وفق التقويم القمري الإسلامي.

ومن المتوقع أن يحتفل السعوديون بعيد الفطر خلال عطلة تستمرّ أربعة أيام.

وفي العراق اعلن الوقف السني ان الجمعة اول ايام العيد فيما اعنت مرجعية السيد السيستاني ان العيد يوم السبت . وكذلك العيد الجمعة في مصر والامارات وقطر والبحرين، والكويت والسودان وتونس وتركيا

واعلنت ايران وسلطنة عمان والمغرب ان العيد يوم السبت .