الجماهير تتوافد إلى الإمارات ومنتخب العراق بأحسن حال

ابو ظبي – الزمان

يستعد المنتخب العراقي لمباراته الأولى في بطولة آسيا 2019 أمام فيتنام غدا الثلاثاء. وتسود أجواء إيجابية معسكر المنتخب ولا سيما بعد عودة اللاعب علي حصني إلى التدريبات، عقب غياب بداعي الاصابة . ومن المؤمل أن يكون حصني جاهزًا، لخوض مباراة اليمن، بحسب تقرير طبيب المنتخب قاسم الجنابي. وتبدو معنويات أسود الرافدين بأحسن حال، كما شهدت حركة الطيران من العراق إلى الإمارات، زخمًا ملحوظا جراء توافد الجماهير العراقية، لدعم منتخبها في البطولة. وقد أشاد المدرب، سريتشكو كاتانيتش بهذا التوافد ووصف الجمهور العراقي بأنه عاشق لكرة القدم، مثمنًا مساندته للمنتخب. كما قام عدد من رموز الكرة العراقية، بالذهاب إلى مقر المنتخب في معسكر الدوحة، مثل عدنان درجال، ومجبل فرطوس، وهوار ملا محمد، ومهدي كريم، ويونس محمود، وفي الإمارات أيضًا، مثل نشأت أكرم، وأحمد راضي، وهو ما يمثل دافعا معنويا للاعبين قبل خوض غمار المنافسات.

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