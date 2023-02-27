الجلطة لم تمنع ايداع الفكاهي الفرنسي في الحبس

باريس (أ ف ب) – قررت محكمة الاستئناف في باريس الاثنين إيداع الفكاهي الفرنسي بيار بالماد الحبس الاحتياطي، عقب تسببه بحادث مروري مروع في العاشر من شباط/فبراير تحت تأثير تعاطي الكوكايين، على ما أفادت النيابة العامة. وامتثلت محكمة الاستئناف لطلب النيابة العامة حبس بالماد عقب توجيه تهمة القتل غير العمد له وإلحاق إصابات بعد حادث سير خطر تسبب به عندما كان تحت تأثير الكوكايين. وفي 17 شباط/فبراير، اتخذ قاضي تحقيق قراراً بإيداع بالماد رهن الإقامة الجبرية مع وضع سوار إلكتروني داخل مركز لمعالجة المدمنين في أحد المستشفيات.
وطعنت النيابة العامة الجمعة بهذا القرار أمام غرفة التحقيق بمحكمة استئناف باريس.
وأفاد أقارب بالماد وكالة فرانس برس بأنّ الفكاهي الفرنسي أصيب السبت بجلطة دماغية، مؤكدين بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام عدة.
وأكد مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس، أنّ بالماد نُقل بعد إصابته بالجلطة إلى مستشفى كرملان-بيسيتر في جنوب باريس.
وأثار بالماد عاصفة قضائية وإعلامية منذ أن صدمت السيارة التي كان يقودها بعد تعاطيه الكوكايين ومخدرات مساء العاشر من شباط/فبراير الحالي مركبة أخرى كانت تسير في الاتجاه المقابل، على بعد حوالى خمسين كيلومترا جنوب باريس.
وتسبب الحادث المروري بإصابات بالغة للركاب الثلاثة في المركبة الثانية، وهم رجل يبلغ 38 عاماً وابنه ذو السنوات الست وشقيقة زوجته البالغة 27 عاماً والتي كانت حاملاً في شهرها السادس لكنّها فقدت جنينها بسبب الحادث.
من جهة أخرى، فُتح تحقيق في حق بالماد للاشتباه في حيازته صوراً إباحية لأطفال، بعدما تبلغت أجهزة الشرطة معلومات بهذا الخصوص. ووُجهت تهمة نشر صور إباحية لأطفال وحيازتها لرجل وُضع تحت الرقابة القضائية في إطار هذا التحقيق.
ولم توجّه حتى الساعة أي تهمة لبيار بالماد في هذه القضية. وتم تفتيش منزليه في باريس وسيلي-ان-بيير في جنوب العاصمة.
وكان بالماد دين مرات عدة بتهمة تناول المخدرات.