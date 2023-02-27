الجلطة لم تمنع ايداع الفكاهي الفرنسي في الحبس

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قررت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الاثنين‭ ‬إيداع‭ ‬الفكاهي‭ ‬الفرنسي‭ ‬بيار‭ ‬بالماد‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي،‭ ‬عقب‭ ‬تسببه‭ ‬بحادث‭ ‬مروري‭ ‬مروع‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬تعاطي‭ ‬الكوكايين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭. ‬وامتثلت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬لطلب‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬حبس‭ ‬بالماد‭ ‬عقب‭ ‬توجيه‭ ‬تهمة‭ ‬القتل‭ ‬غير‭ ‬العمد‭ ‬له‭ ‬وإلحاق‭ ‬إصابات‭ ‬بعد‭ ‬حادث‭ ‬سير‭ ‬خطر‭ ‬تسبب‭ ‬به‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬الكوكايين‭. ‬وفي‭ ‬17‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬اتخذ‭ ‬قاضي‭ ‬تحقيق‭ ‬قراراً‭ ‬بإيداع‭ ‬بالماد‭ ‬رهن‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬سوار‭ ‬إلكتروني‭ ‬داخل‭ ‬مركز‭ ‬لمعالجة‭ ‬المدمنين‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المستشفيات‭.‬

وطعنت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الجمعة‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬أمام‭ ‬غرفة‭ ‬التحقيق‭ ‬بمحكمة‭ ‬استئناف‭ ‬باريس‭.‬

وأفاد‭ ‬أقارب‭ ‬بالماد‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنّ‭ ‬الفكاهي‭ ‬الفرنسي‭ ‬أصيب‭ ‬السبت‭ ‬بجلطة‭ ‬دماغية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬بذلك‭ ‬معلومات‭ ‬أوردتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬عدة‭.‬

وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬القضية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬أنّ‭ ‬بالماد‭ ‬نُقل‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬بالجلطة‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬كرملان‭-‬بيسيتر‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬باريس‭.‬

وأثار‭ ‬بالماد‭ ‬عاصفة‭ ‬قضائية‭ ‬وإعلامية‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬صدمت‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يقودها‭ ‬بعد‭ ‬تعاطيه‭ ‬الكوكايين‭ ‬ومخدرات‭ ‬مساء‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الحالي‭ ‬مركبة‭ ‬أخرى‭ ‬كانت‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬المقابل،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬خمسين‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬باريس‭.‬

وتسبب‭ ‬الحادث‭ ‬المروري‭ ‬بإصابات‭ ‬بالغة‭ ‬للركاب‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬المركبة‭ ‬الثانية،‭ ‬وهم‭ ‬رجل‭ ‬يبلغ‭ ‬38‭ ‬عاماً‭ ‬وابنه‭ ‬ذو‭ ‬السنوات‭ ‬الست‭ ‬وشقيقة‭ ‬زوجته‭ ‬البالغة‭ ‬27‭ ‬عاماً‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬حاملاً‭ ‬في‭ ‬شهرها‭ ‬السادس‭ ‬لكنّها‭ ‬فقدت‭ ‬جنينها‭ ‬بسبب‭ ‬الحادث‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬فُتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬بالماد‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬حيازته‭ ‬صوراً‭ ‬إباحية‭ ‬لأطفال،‭ ‬بعدما‭ ‬تبلغت‭ ‬أجهزة‭ ‬الشرطة‭ ‬معلومات‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭. ‬ووُجهت‭ ‬تهمة‭ ‬نشر‭ ‬صور‭ ‬إباحية‭ ‬لأطفال‭ ‬وحيازتها‭ ‬لرجل‭ ‬وُضع‭ ‬تحت‭ ‬الرقابة‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذا‭ ‬التحقيق‭.‬

ولم‭ ‬توجّه‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬أي‭ ‬تهمة‭ ‬لبيار‭ ‬بالماد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭. ‬وتم‭ ‬تفتيش‭ ‬منزليه‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬وسيلي‭-‬ان‭-‬بيير‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬بالماد‭ ‬دين‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬بتهمة‭ ‬تناول‭ ‬المخدرات‭.‬