الجفاف يغير نمط العيش في ولاية أمريكية

ريو‭ ‬فيردي‭ ‬فوتهيلز‭ (‬Etats‭-‬Unis‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كان‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يقطنه‭ ‬ويندي‭ ‬وفانس‭ ‬ووكر‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬فيردي‭ ‬فوتهيلز‭ ‬ويضم‭ ‬حديقة‭ ‬تعج‭ ‬بنبات‭ ‬الصبار‭ ‬وتطلّ‭ ‬على‭ ‬القمم‭ ‬الصخرية‭ ‬لصحراء‭ ‬سونوران،‭ ‬بمثابة‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬الجنة‭… ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الوضع‭ ‬تغيّر‭ ‬عندما‭ ‬انقطعت‭ ‬المياه‭ ‬بصورة‭ ‬مفاجئة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أريزونا‭.‬

ومنذ‭ ‬أن‭ ‬قررت‭ ‬سلطات‭ ‬مدينة‭ ‬سكوتسدايل‭ ‬المجاورة‭ ‬والمسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إمداد‭ ‬ريو‭ ‬فيردي‭ ‬فوتهيلز‭ ‬بالمياه،‭ ‬التوقّف‭ ‬عن‭ ‬توفيرها‭ ‬للمنطقة‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬بسبب‭ ‬الجفاف‭ ‬الذي‭ ‬يطال‭ ‬غرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬تبدّلت‭ ‬حياة‭ ‬الزوجين‭ ‬الخمسينيين‭ ‬اليومية‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭.‬

ولم‭ ‬يتوان‭ ‬ويندي‭ ‬وفانس‭ ‬ووكر‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تقليص‭ ‬استهلاكهما‭ ‬للمياه،‭ ‬إذ‭ ‬باتا‭ ‬يستخدمان‭ ‬الصحون‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬الكرتون‭ ‬وأدوات‭ ‬المائدة‭ ‬البلاستيكية‭ ‬لتناول‭ ‬الأطعمة،‭ ‬فيما‭ ‬يستحمان‭ ‬كل‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬ويجمّعان‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬ليستخدماها‭ ‬في‭ ‬المرحاض‭. ‬وتقول‭ ‬ويندي‭ ‬متنهّدةً‭ ‬من‭ ‬منزلها‭ ‬الذي‭ ‬اشترته‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬لقاء‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬إنّ‭ “‬أشخاصاً‭ ‬كثيرين‭ ‬لا‭ ‬يتعاملون‭ ‬بجدّية‭ ‬مع‭ ‬مشكلة‭ ‬الجفاف‭”. ‬وتضيف‭ “‬رغم‭ ‬أننا‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نأخذ‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد،‭ ‬حتى‭ ‬تعيّن‭ ‬علينا‭ ‬ذلك‭”.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬هذين‭ ‬الزوجين،‭ ‬تضرر‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬ريو‭ ‬فيردي‭ ‬فوتهيلز‭ ‬بسبب‭ ‬الواقع‭ ‬المناخي‭ ‬السائد‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تستفد‭ ‬منازلها‭ ‬ومزارعها‭ ‬قط‭ ‬من‭ ‬كميات‭ ‬مياه‭ ‬جارية،‭ ‬كان‭ ‬نحو‭ ‬500‭ ‬بيت‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬سكوتسدايل‭ ‬المجاورة‭ ‬لبيع‭ ‬المياه‭ ‬لشركات‭ ‬تتولى‭ ‬إيصالها‭ ‬إلى‭ ‬السكان‭ ‬عبر‭ ‬الصهاريج‭.‬‮ ‬

ويتعيّن‭ ‬على‭ ‬سلطات‭ ‬سكوتسدايل‭ ‬مواجهة‭ ‬التدهور‭ ‬الكبير‭ ‬لنهر‭ ‬كولورادو‭ ‬الذي‭ ‬تؤمّن‭ ‬منه‭ ‬70‭%‬‭ ‬من‭ ‬كمية‭ ‬المياه‭.‬

وتسبّب‭ ‬الجفاف‭ ‬الذي‭ ‬امتدّ‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بالاحترار‭ ‬المناخي،‭ ‬بتقليص‭ ‬حجم‭ ‬هذا‭ ‬النهر‭ ‬الذي‭ ‬يروي‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لدرجة‭ ‬وقوع‭ ‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬السبع‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬كيفية‭ ‬خفض‭ ‬استهلاكها‭ ‬بما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الربع‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬قيود‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬من‭ ‬فرضها،‭ ‬أصدرت‭ ‬سلطات‭ ‬سكوتسدايل‭ ‬قراراً‭ ‬أعلنت‭ ‬فيه‭ ‬أنها‭ ‬باتت‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات ريو‭ ‬فيردي‭ ‬فوتهيلز،‭ ‬واصفةً‭ ‬الأخيرة‭ ‬بأنها‭ ‬منطقة‭ ‬مجاورة‭ ‬ينتشر‭ ‬فيها‭ ‬النمو‭ ‬العقاري‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬مسؤولة‭. ‬وفي‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬حجبت‭ ‬المدينة‭ ‬عن‭ ‬عمال‭ ‬توصيل‭ ‬المياه‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬محطتها‭.‬

وأدى‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬تغييرات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬جون‭ ‬هورنور،‭ ‬إذ‭ ‬بات مضطراً‭ ‬للقيادة‭ ‬لساعات‭ ‬حتى‭ ‬يتمكّن‭ ‬من‭ ‬تعبئة‭ ‬صهريجه‭ ‬‮ ‬الذي‭ ‬يسع‭ ‬22‭ ‬ألف‭ ‬ليتر‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬عدة‭.‬

ويقول‭ ‬هورنور‭ ‬الذي‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬كميات‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬يعتزم‭ ‬بيعها‭ ‬لبعض‭ ‬الزبائن‭ “‬نحن‭ ‬أول‭ ‬قطعة‭ ‬دومينو‭ ‬تسقط‭ ‬ونشعر‭ ‬فعلاً‭ ‬بالآثار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الجفاف‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬كلما‭ ‬أصبحت‭ ‬المياه‭ ‬نادرة‭ ‬وذات‭ ‬قيمة‭ ‬أكبر،‭ ‬زادت‭ ‬رغبة‭ ‬المدن‭ ‬والسلطات‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬مواردها‭ ‬المائية‭ ‬الخاصة‭”.‬

وبعد‭ ‬مضاعفة‭ ‬أسعاره‭ ‬بسبب‭ ‬تكلفة‭ ‬الغاز‭ ‬وساعات‭ ‬العمل‭ ‬الإضافية،‭ ‬يراود‭ ‬هورنور‭ ‬سؤال‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تحديده‭ ‬العائلات‭ ‬التي‭ ‬سيضطر‭ ‬لحرمانها‭ ‬من‭ ‬المياه،‭ ‬إذ‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لديه‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬لإيصال‭ ‬المياه‭ ‬للجميع مع‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الحار‭.‬

ودفع‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬الكارثي‭ ‬سلطات‭ ‬ولاية‭ ‬أريزونا‭ ‬للتحرك‭. ‬وبعد‭ ‬ضغوط‭ ‬سياسية‭ ‬كثيرة،‭ ‬أعلنت‭ ‬سلطات‭ ‬سكوتسدايل‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬طارئ‭.‬

وبموجب‭ ‬هذا‭ ‬الحل،‭ ‬بات‭ ‬بإمكان‭ ‬البلدية‭ ‬التي‭ ‬يديرها‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تحجم‭ ‬عن‭ ‬سقي‭ ‬ملاعب‭ ‬الغولف‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬شراء‭ ‬كميات‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬وإعادة‭ ‬تفويض‭ ‬عمليات‭ ‬نقلها‭ ‬لجهات‭ ‬أخرى،‭ ‬لكن‭ ‬شرط أن‭ ‬تتولى‭ ‬المقاطعة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التي‭ ‬تتبع‭ ‬ريو‭ ‬فيردي‭ ‬فوتهيلز‭ ‬لها‭ ‬تمويل‭ ‬العملية‭.‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬سلطات‭ ‬المقاطعة‭ ‬رفضت‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬وتعثرت‭ ‬المفاوضات‭.‬

وبما‭ ‬أنّ‭ ‬الخطة‭ ‬هي‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬سيتعيّن على‭ ‬ريو‭ ‬فيردي‭ ‬فوتهيلز‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬طريقة‭ ‬أخرى‭ ‬لتزوّد‭ ‬سكانها‭ ‬بالمياه‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭.‬

وهنا‭ ‬أيضاً‭ ‬تدخل‭ ‬الخلافات،‭ ‬إذ‭ ‬يعاني‭ ‬السكان‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬يوكلوا‭ ‬إدارة‭ ‬مياههم‭ ‬مستقبلاً‭ ‬لشركة‭ ‬خاصة‭ ‬أو‭ ‬وكالة‭ ‬عامة،‭ ‬فيما‭ ‬يعارض‭ ‬مالكو‭ ‬الآبار‭ ‬المحليون‭ ‬بشدة‭ ‬الخيار‭ ‬الثاني‭ ‬لأنهم‭ ‬يخشون‭ ‬أن‭ ‬تُنتزع‭ ‬الملكية‭ ‬منهم‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الارباك‭ ‬المحيط‭ ‬بالمسألة،‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬لوثار‭ ‬رو‭ ‬وأحصنته‭ ‬الخمسون‭ ‬الانتظار‭. ‬فالرجل‭ ‬الألماني‭ ‬الثمانيني‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬مزرعة‭ ‬منذ‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً،‭ ‬اشترى‭ ‬حديثاً‭ ‬أرضاً‭ ‬فيها‭ ‬بئر‭ ‬مقابل‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

ويقول‭ “‬أعجز‭ ‬عن‭ ‬تصديق‭ ‬ما‭ ‬يحصل،‭ ‬فالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬وتحاول‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المريخ‭… ‬تفتقد‭ ‬مناطقها‭ ‬هذه‭ ‬للمياه‭”.‬

ويشير‭ ‬راستي‭ ‬تشايلدرس‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬المشكلة‭ ‬تتمثل‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬في‭ ‬أننا‭ ‬كنّا‭ ‬جميعاً‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إنكار،‭ ‬ولم‭ ‬يعتقد‭ ‬أحد‭ ‬أن‭ ‬مشكلة‭ ‬المياه‭ ‬ستصبح‭ ‬واقعاً‭”.‬

ووضع‭ ‬هذا‭ ‬المصوّر‭ ‬لافتة‭ ‬أمام‭ ‬منزله‭ ‬عليها‭ ‬عبارة‭ “‬أيها‭ ‬المشترون،‭ ‬احذروا‭! ‬لا‭ ‬مياه‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬فيردي‭”. ‬ورغم‭ ‬الوضع‭ ‬المقلق‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬تتكاثر‭ ‬مواقع‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬إذ‭ ‬يستغل‭ ‬المطورون‭ ‬العقاريون‭ ‬بعض‭ ‬الثغرات‭ ‬القانونية‭ ‬لتشييد‭ ‬مبان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المياه‭ ‬مُتاحة‭ ‬بصورة‭ ‬دائمة‭.‬