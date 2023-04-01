الجزائية الدولية تقصير فاضح وكيل بمكيالين – حامد الزيادي

مائة وثمانية وعشرون مادة تضمنها ميثاق روما الذي تشكلت بموجبه المحكمة الجزائية الدولية في ” لاهاي ” في 17 تموز 1998وانطلق عملها الرسمي في 1 يوليو 2002وقد صادقت على الميثاق 123 دولة لغاية الآن منها 40دولة اكتفت بالتوقيع ولم تصادق عليها بعد، منها سوريا والجزائر وايران والأردن والإمارات العربية ومصر والمغرب ومازالت بعض الدول تمتنع على التوقيع مثل روسيا والهند والصين الولايات المتحدة علما ان الاخيرة سحبت توقيعها مع (إسرائيل) وتختص المحكمة بجرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان وابرز الجرائم ضد الإنسانية هي (القتل العمد، التعذيب، الاغتصاب، أبعاد السكان والتهجير القسري، والابادة) . ومن يطلع على بنود وفقرات وديباجة البيان يجدها شاملة لكل الجرائم والانتهاكات التي حدثت وتحدث في بلدان العالم، وامام الحجم الهائل من التشريعات و الأنظمة والقوانين في تشكيل المحكمة الجزائية الدولية تجد ان الكثير منها انتقائية وتسير ببطء كبير ولم تفتح الا اربع قضايا في أوغندا والكونغو وأفريقيا الوسطى َدارفور ولم تحتجز الا شخصين فقط!! وهذا كما يثير الغرابة والدهشة بعمل المحكمة مما يؤكد أن الجانب السياسي متحكم في قراراتها على غرار باقي المنظمات والهيئات الدولية التي تدعي الحفاظ على السلم الدولي وحقوق الإنسان، بالرغم أن أحد مواد الميثاق تقول لا فرق بين المتهم أن كان رئيس دولة أو أو حزب أو قائد عسكري أو شخص عادي، فهل جاء تشكيل هذه المحكمة وحجم تكاليفها الباهضة والاهتمام الاعلامي والعالمي بها للحد من الجرائم والانتهاكات، أم من أجل الانتقائية والابتزاز في استهداف المتهمين وفق المزاج السياسي والمصالح الخاصة؟! ثم أن مهام المدعي العام في المحكمة حسب بنود القانون سمح له بتقديم لائحة الاتهام وكذلك استقبال لوائح الاتهام من قبل الحكومات والمنظمات والأشخاص منذ تأسيس هذه المحكمة لغاية الآن .

نصوص القانون

فلماذا تم إهمال غالبية الجرائم والانتهاكات المعززة بالأدلة الدامغة و الشواهد والوثائق الثابتة مع أن كل نصوص القانون تنطبق عليها.وما حصل ويحصل من جرائم وانتهاكات في فلسطين وسوريا وتركيا واليمن وغيرها لا حصر لها تستدعي ان تاخذ المحكمة بها وتصدر مذكرات قبض وإحضار على المتهمين بينما نجد المحكمة بعد سبات طويل تصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الروسي بوتين بجريمة (نقل أطفال من أوكرانيا الى داخل روسيا)!! علما ان روسيا لم توقع على الميثاق وغير ملزمه به لكن هذه المذكرة تفتح استفهامات كثيرة تجعلنا نتسائل عن غض النظر عن جرائم فادحة اقدم من الأزمة الأوكرانية وأكثر بشاعة منها وشواهدها كثيرة ومؤلمة لم تبت بها المحكمة وهي من اختصاصها مما شجع مرتكبيها من الأنظمة المستبدة والعملاء المزدوجين وقادة المليشيات والوكلاء السريين بالافلات من العقاب والأمعان أكثر بالضحايا من المدنيين العزل . وقد وصل الحال بالأنظمة والجماعات استعمال أسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين وقد مارست أبشع الانتهاكات فلماذا لا نسمع للمحكمة الجزائية الدولية صوت أو تصرف أو موقف؟! فاذا كانت مذكرة القبض ضد الرئيس الروسي بجريمة نقل أطفال اوكرانيين فالأولى إصدار مذكرات قبض على من ارتكب الانتهاكات والجرائم ضد الشعب السوري والإيراني واليمني والفلسطيني ومازال الضحايا بين مفقود ومشرد ومقتول ومعذب ولا ندري مقدار ضريبة الدم الواجب دفعها كي تشعر وتنتبه لهم المحكمة الجزائية الدولية ثم إذا كانت كل هذه الجرائم التي يتعرضون لها ليس من أختصاص المحكمة أو ليس لها توصيف جرائم ضد الإنسانية فما حاجة المجتمع الدولي لهذه المحكمة؟! التي لها صلاحيات واسعة لكن إرادة سياسية قاهرة تجعلها مقيدة اليد وغير فاعلة.