الجزائر تستضيف دورة الألعاب العربية تموز المقبل

بغداد- الزمان

أعلن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الثامن والثلاثين في جدة، أن الجزائر ستستضيف دورة الألعاب الرياضية العربية في تموز المقبل.وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية خير الدين برباري، إن الجزائر فازت بالاستضافة بعدما قوبل طلبها بالقبول من قبل جميع أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد.وأضاف برباري في تصريحات اعلامية تمت دراسة الطلب المقدم من قبل الجزائر لاستضافة الدورة، حيث وافق الجميع بالإجماع، وهذا خبر مفرح ويجسد ديناميكية تصاعدية كبيرة للجزائر في احتضان التظاهرات الرياضية الدولية”.

وأكد برباري أن وفدا من اتحاد اللجان الأولمبية العربية سيزور الجزائر لدراسة كافة الأمور التقنية والتنظيمية مع السلطات العليا في الجزائر التي تولي استضافة هذا الحدث أهمية كبيرة.وبعد استضافتها دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران الصيف الماضي، وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمحليين (الشان) التي اختتمت الشهر الماضي، تستعد الجزائر لاحتضان دورة الألعاب العربية للمرة الثانية في تاريخها بعد 19 عاما من استضافتها للدورة العاشرة عام 2004.وكانت قطر استضافت آخر نسخة من الدورة العربية أواخر العام 2011 علما أن التجمع الرياضي العربي انطلق من مدينة الإسكندرية في مصر عام 1953.

وتتفوق مصر بعدد الاستضافات للتجمع الرياضي العربي بثلاث مرات كان آخرها عام 2007 كما دانت السيطرة للرياضيين المصريين في تبوء صدارة ترتيب الميداليات في معظم الدورات.