الجريدة وذكرى النقابة – هشام السلمان

تحتفي نقابة الصحافيين العراقيين كل عام وتحديدا في الخامس عشر من حزيران بعيد الصحافة العراقية وهو تقليد جميل وتاريخي وهذا العام تصادف الذكرى ( 154) استنادا لصدور صحيفة ( زوراء ) التي أصدرها الوالي العثماني مدحت باشا عام 1869 وباللغتين التركية والعربية اثناء الاحتلال العثماني للعراق ..

أولا نقول هنيئا لجميع الصحفيين العراقيين بعيد الصحافة العراقية هدا العيد الذي يعني الكثير للصحفيين بل يقف امامه نخب كثيرة من الصحفيين لتتأمل العيد واستذكاره لانه يمثلهم ويمثل تاريخهم المهني .

اقترن عيد الصحافة العراقية بصدور أول صحيفة (عراقية) وهي

( زوراء ) التي كان عددها الاول بهذا الاسم وقد صدر بهذا الاسم دون تعريف المفردة بالالف و اللام !!

وهنا تعني هذه المفردة باللغة العربية الشئ البعيد أو النائي !

واستمرت تصدر بهذا الاسم غير المًعرق ( بالالف واللام ) حتى عام 1913 اي قبل انتهاء الاحتلال العثماني للعراق بثلاث سنوات اي في عام 1917!!

بعد ذلك صدرت الصحيفة بالاسم المعرف الصحيح وهو ( الزوراء ) الذي يعني باللغة اسم بغداد و يعني العاصمة العراقية ذات العمق التاريخي والحضاري المهم .هناك فارق زمني كبير بين صدور أول صحيفة في العراق وهي الزوراء عام 1869وبين تأسيس نقابة الصحفيين العراقيين !

وكان أول نقيب للصحفيين العراقيين

هو شاعر العراق الكبير محمد مهدي الجواهري عام 1959 صاحب جريدة الرأي العام .ومن ثم جاء بعد الجواهري عدد من شغل منصب نقيب الصحفيين العراقيين منهم طه الفياض وفيصل حسون وعبد العزيز بركات وسعد قاسم حمادي وطه ياسين حسن البصري وصلاح ياسين وعدي صدام حسين وشهاب التميمي وجبار طراد الشمري ومؤيد اللامي .

نعم العمق التاريخي لصحيفة الزوراء يمتد طويلا منذ عام 1869.

ويعني ( قرن ونصف ) من السنين وهذه الصحيفة اسسها المحتل العثماني للعراق مدحت باشا بينما هناك الكثير من الصحف العراقية صدرت بعد هذا التاريخ ويمكن اعتماد تاريخ صدورها عيدا للصحافة العراقية وبالتأكيد أصدرها صحفيون عراقيون وهم اسماء كبيرة بالصحافة العراقية !!

ويمكن استدراك بان يتم اعتماد تاريخ تتويج أول نقيب للصحفيين العراقيين وهو شاعرنا الكبير محمد مهدي الجواهري ( عراقي أصيل ) يمكن اعتماد تاريخ تتويجه بمنصب أول نقيب للصحفيين العراقيين عام 1959 عيدا للصحافة العراقية مع التاكيد والاقرار بان هناك العديد من الصحف العراقية التي صدرت بعد (الزوراء) .

أطرح هدا من باب ان اي عراقي هو أولى من أي شخص جاء بواسطة الاحتلال العثماني للعراق الذي استمر منذ عام 1535 وحتى عام 1917 علما ان الصحفية كانت تصدر بالغتين التركية (العثمانية) والعربية واستمرت تصدر مدة ( 48) سنة .. الستم معي !!؟