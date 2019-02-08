الجبير : استهداف الامير محمد بن سلمان خط أحمر

واشنطن-(أ ف ب) – قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير في واشنطن الجمعة إن ولي العهد الامير محمد بن سلمان “غير ضالع في جريمة قتل” الصحافي جمال خاشقجي، وحذر من ان استهدافه يعتبر “خطا أحمر”.

وأضاف للصحافيين “كل من يعتقد أنه يستطيع أن يملي ما يتعين علينا القيام به وما ينبغي أن يفعله قادتنا هو أمر مثير للسخرية” في حين يعتبر العديد من أعضاء الكونغرس ان الأمير محمد “مسؤول” عن قتل الصحافي.

وأضاف الجبير الذي التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس “وكأننا نقول نحن لبلد آخر +نود أن تغيروا رئيس وزرائكم وأن تحدوا صلاحيات رئيسكم+. هذا أمر غريب”.

وأمام الرئيس دونالد ترامب نظريا حتى الجمعة ليحدد بناء لطلب الكونغرس ما إذا كان ولي العهد السعودي مسؤولا عن مقتل خاشقجي وفي هذه الحالة فرض عقوبات عليه.

لكن يبدو أن إدارته الحريصة على الحفاظ على علاقتها مع الرياض، تتجاهل هذه المهلة القانونية بحجة أنها فرضت عقوبات على 17 مسؤولا سعوديا أقل شأنا.

في حين يحمل مجلس الشيوخ ولي العهد “مسؤولية” القتل، قدم بعضهم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي مشروع قانون لمنع بيع أسلحة للسعودية بسبب قضية خاشقجي دور الرياض المثير للجدل في “الحرب في اليمن”.

وقال الجبير بشأن قتل الصحافي في قنصلية بلاده إن “مثل هذه التدابير غير ضرورية لأننا نقوم بما يلزم. لقد اعترفنا بهذا الخطأ”. وأضاف “نحقق ونوجه التهم لأشخاص لمحاسبتهم”.

وتابع “من المنطقي انتظار انتهاء العملية قبل إصدار أحكام. لكن الناس تستبق الأمور”.

ورأى أن الكونغرس حازم جدا بسبب “اللعبة السياسية” و”الأجواء السائدة في واشنطن”.

وأضاف “أنها جريمة فظيعة نتفهم ذلك لكن أعتقد أنه علينا التحلي بالحكمة” داعيا الكونغرس الأميركي “إلى أخذ خطوة إلى الوراء والنظر إلى العلاقة” بين السعودية والولايات المتحدة.