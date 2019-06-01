العثور على جثامين محترقة لجامعي الكمأ بالأنبار

الجبوري يكشف عن أسباب التفجيرات الإجرامية في كركوك

كركرك – مروان العاني

النجف – سعدون الجابري

كشف محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري عن سبب وقوع التفجيرات الاجرامية التي ضربت المحافظة، مؤخرا وراح ضحيتها 40 مواطنا بين شهيد وجريح . وقال الجبوري خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للجنة الأمنية بالمحافظة انه ( جرى خلال الاجتماع تحليل دقيق للحادث الإرهابي وتحديد المقصرين والاجراءات الأمنية المتخذة قبل وقوع الحادث وبعد الجريمة الارهابية)، ولفت الى ان (دماء مواطني كركوك لن تذهب سدى وسنصل لمرتكبي هذه الجريمة الإرهابية التي احزنت الجميع وسيتم ايضا محاسبة المقصرين في اداء واجبهم الأمني)، مؤكدا أن (الأجهزة الاستخبارية كانت قد نبهت قبل ايام من وجود نوايا إرهابية قبل وقوع الهجوم ولكن كان هناك تقصير وضعف في الأداء الأمني لبعض تشكيلات الشرطة المحلية الموجودة بمناطق التفجيرات)، وتابع ان (تكاتف مكونات كركوك وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية عامل مهم لتحقيق الأمن والاستقرار وان امن وسلامة مواطني كركوك غير قابل للسجال السياسي بل علينا جميعا التوجه نحو الأمن والاستقرار والحفاظ على المكاسب التي تحققت لمواطني كركوك). وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن حصيلة تفجيرات كركوك.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان امس إن (حصيلة التفجيرات في كركوك انتهت الى شهيدين و 38 جريحا)، مشيرا الى (استنفار ملاكات دائرة صحة كركوك والدوائر القريبة منذ لحظة الانفجار لتقديم الخدمات الطبية اللازمة). وفي سياق ذاته ، تبرأعلن الاتحاد الوطني الكردستاني من المحافظ السابق نجم الدين كريم . وقال القيادي في الاتحاد رهبر سيد برايم انه (لم يعد لكريم اي علاقة بالاتحاد الوطني).

وتأتي تصريحات القياديين في الاتحاد الوطني بعد تصريح سابق لسعدي احمد بيره عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني ان (علاقة كريك انقطعت الى حد ما بالاتحاد الوطني ويبقى ذلك على مؤتمر الحزب، اما بانهاء عضويته او تمديدها). واعتقلت السلطات الامنية محافظ كركوك السابق في مطار بيروت الدولي قبل ايام عدة. وفي الانبار ، عثرت خلية الاعلام الامني على تسع جثامين محترقة لجامعي الكمأ في المحافظة.

وذكر بيان للخلية امس ان (قوة تابعة لمقر لواء حرس الحدود الخامس عثرت على تسعة رفات محترقة للشهداء المغدورين في منطقة مطار ملاشه من الذين كانوا يرومون الحصول على الكمأ)، وأضاف انه (تم تسلم الجثث الى ذويهم). واكد مصدر انتشال جثة من نهر دجلة تعود لاحد ضحايا العبارة في مدينة الموصل.وقال المصدر إن (قوة امنية تمكنت من إنتشال جثة من نهر دجلة لأحد ضحايا العبارة بمدنية الموصل)، مبينا ان (الجثة تعود لطفل يبلغ من العمر عشر سنوات في قرية طويبة بناحية الشورى ).

والقت قيادة شرطة محافظة كربلاء القبض على عصابة متخصصة بتزوير العملات الأجنبية في أحد احياء المدينة. وقال المتحدث باسم القيادة علاء الغانمي في بيان ان (مفارز مكافحة الإجرام استطاعت ان تحكم قبضتها على اشخاص يقومون بتزوير عملات اجنبية وهم رجل وأمرأتين). في غضون ذلك تمكنت مديرية الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع في مخزن بمنطقة جسر ديالى في بغداد. وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان إن (الحادث اندلع بمساحة مكشوفة وتستخدم كمخزن يضم نحو ثلاثة الاف 500 تكتكا)، مشيراً إلى أن (المخزن يعود لشركة أهلية)، واضاف ان (الحريق اندلع في كل الأماكن حيث تم اشتراك أكثر من 20 فرقة حوضية كونه كان بالقرب من انبوب النفط الذي تم تأمينه بالكامل). واعلنت مديرية الشؤون والأمن التابعة للشرطة الاتحادية عن اعتقال منتسب يمارس الابتزاز الالكتروني. وقالت المديرية في بيان إن (المفارز الامنية إلقت القبض على منتسب في الشرطة الاتحادية يقوم بعملية الابتزاز إلكتروني من خلال صفحات التواصل الاجتماعي).