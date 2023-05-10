الجبوري تنضّم إلى العزم بسبب فوضى القرار في كركوك

بغداد – ندى شوكت

انسحبت النائبة ساهرة الجبوري ، من تحالف تقدم الذي يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ،باعلان الانضمام الى تحالف العزم بقيادة النائب مثنى السامرائي، احتجاجا على ما وصفته فوضى القرار في محافظة كركوك، واكدت انها ترفض المساومة على مصالح المواطنين والتحكم بمؤسسات المحافظة. وكتبت في صفحتها على فيسبوك امس إنه (انطلاقا من مبدأ تحقيق مصلحة الجمهور وأبناء محافظتي وإيفاءاً بالتزاماتي مع أهلي، أعلن الإنضمام إلى تحالف العزم لتحقيق هذا الهدف). وعزت في بيان سابق (سبب الانسحاب من تقدم إلى السّيطرة والتحكم في بعض مؤسسات كركوك التي اصبحت حكرًا دون أن يكون لها قرار أو رأي ،ولتجنب الوصول إلى مرحلة التقاطع التام مع بعض النواب في التحالف)، واكدت انها (ترفض المساومة على مصالح المواطنين). فيما افادت مصادر بإن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، يعتزم الإعلان عن تحالف انتخابي جديد. وقالت المصادر ان (الخنجر عقد سلسلة مفاوضات مع معارضين داخل البيت السني من اجل خوض الانتخابات المقبلة بالتشارك)، مؤكدين ان (الخنجر وافق على تلك الطلبات وقد التقى مع نواب من الكتل الاخرى). الى ذلك ،قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، شمول الناخبين من مواليد 2005 بالانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح تابعه (الزمان) امس إن (عملية التسجيل البايومتري مستمرة منذ تسلم مجلس المفوضين مهام عمله، ويتضمن تسجيل الناخبين وشمول مواليد جديدة في كل عام ممن بلغوا السن القانونية)، واضافت ان (هذا العام سيتم شمول الناخبين من مواليد 2005)? واشارت الى ان (عملية التسجيل البايومتري تتم من خلال مراكز التسجيل والتي وصل عددها إلى 1079 مركزاً ،فضلا عن الفِرق الجوالة التي تزور مؤسسات ودوائر الدولة والمؤسسات شبه الرسمية والمنظمات والنقابات)، واوضحت الغلاي أن (بيانات التسجيل البايومترية ومستقبل بيانات تحديث سجل الناخبين مشفرة وتخضع للأمن السيبراني وبالتالي لا يمكن لاي ناخب أن يطَّلع على بيانات ناخب آخر أو أي مواطن أن يطلع على بيانات آخر). وفي تطور ، عقد تحالف قوى الدولة ، اجتماعا ، لمناقشة تهيئة كل المستلزمات إتمام الانتخابات في موعدها. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (التحالف ناقش مشروع قانون الموازنة ،ودعا الى تهيئة كل المستلزمات إتمام الانتخابات في موعدها).