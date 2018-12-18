ال دهلكي يحذر من كارثة تنتظر النازحين

الجبوري:كمية السلاح في ديالى كافية لتمويل فرق عسكرية متكاملة

ديالى ــ سلام عبد الشمري

كشف النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري ، عن ان وفرة السلاح في ديالى كافية لتمويل فرق عسكرية متكاملة ، فيما حذر من استخدامه لتحقيق اهداف سياسية.

وقال الجبوري لـ ( الزمان )، إن ( وفرة السلاح في ديالى أمر في غاية الخطورة، وتشكل تحديا أمنيا كبيرا لكل مناطقها في ظل تكرار استخدامها في النزاعات، ما يؤدي الى سقوط ضحايا) . وأضاف الجبوري، أن (وفرة السلاح في ديالى كافية لتمويل فرق عسكرية متكاملة ما يظهر حجم المشكلة في المحافظة ) ، مؤكدا أن (أحداث المقدادية الاخيرة كانت بمثابة جرس انذار آخر من اجل الدفع باتجاه اتخاذ خطوات جادة في حصر السلاح ومنع استخدامه في البعد السياسي لتحقيق اجندة ومصالح معينة للقوى المتنفذة ). واشار الجبوري إلى أن ( أمن ديالى لا يمكن ان يتحقق وهناك عشرات آلاف من قطع السلاح خارج سلطة القانون والتي قد تهدد المحافظة مستقبلا بما هو اخطر) ، مؤكدا أن (كل قرارات الحكومة حول حصر السلاح في ديالى لاتزال حبرا على ورق ) . ومن جانب آخر حذر النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي من كارثة جديدة قد تحل بالنازحين، فيما وجه رسالة عاجلة الى الحكومة.

مخازن خاوية

وقال الدهلكي لـ ( الزمان ) ، إنه (بعد الاطلاع على مخازن المؤن الغذائية والدوائية والمساعدات الخاصة بالنازحين في عدد من المحافظات تبين انها شبه خالية) ، مبيناً أن ( هذا ينذر بشيء خطير قد يتسبب بكارثة إنسانية كبيرة ) . وأوضح الدهلكي ، أن ( النازحين يعانون الان من قطع المواد الغذائية عنهم، إضافة الى عدم تمكنهم من العودة الى مناطقهم لتلكؤ العمل بإعمار محافظاتهم ونقص الخدمات فيها) . وطالب الدهلكي الحكومة بأن (تتدارك وبأسرع وقت هذه الازمة الانسانية الخطيرة) ، محملا في الوقت نفسه (جميع المسؤولين عن هذا الملف، التقصير الواضح برفد تلك المخازن وغيرها من المساعدات لسد حاجة تلك الشريحة). الى ذلك باشرت قيادة شرطة ديالى، بفتح عدد من الشوارع والطرق المغلقة وإلغاء السيطرات ألأمنية والحواجز الكونكريتية منها بعد أستتباب الاوضاع الامنية فيها وأهمها شارع المحافظة الذي تم فتحه بإشراف المحافظ مثنى التميمي الذي يضم ثماني دوائر حكومية بعد مرور 15 عام على أغلاقه ورفع سيطرة مدخل شارع الطابو بالقرب من بناية القائم مقامية في مدينة بعقوبة وشارع الصحة والزراعة .

وقال الناطق الرسمي بأسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية لـ (الزمان) ، أن (قيادة الشرطة وبتوجيه من اللواء فيصل كاظم العبادي جادة وعازمة في عملها بفتح الشوارع والطرق المغلقة ورفع عدد من السيطرات الامنية والحواجز الكونكريتية في مدينة بعقوبة وباقي مدن المحافظة استجابة لمناشدات المواطنين ولتسهيل حركة ومرور العجلات وتقليل ألأختناقات المرورية بعد تحسن الوضع الامني فيها).

حواجز نفسية

واضاف العطية ، ان (العام 2019 سيكون عام فتح جميع الطرق المغلقة ورفع الحواجز النفسية مع المواطن قبل الحواجز الكونكريتية وتوطيد العلاقة الإيجابية بين المؤسسة الامنية والمواطنين ، لافتا الى ان قيادة شرطة ديالى لديها ستراتيجة بديلة تتخذها في عملها الامني مستقبلا تحل بديلاً عن السيطرات الامنية منها كامرات المراقبة والجهد الاستخباري الذي اصــــــبح قـــــــادر على فرض الامن والاستقرار وتعاون المواطنين في عموم مناطق المحافظة) . فيما قال رئيس المجلس المحلي لناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي لـ (الزمان) ، إن ( مدنيين إثنين لقيا مصرعهما فيما أصيب ستة آخرين بحادث سير على طـــــــريق بغداد- كركوك المار عبر ناحــــــــية العظيم شـــــــمالي ديالى) .وأضاف العبيدي ، ان (الطريق كان قد سجل أول أمس إصابة 13 مدني بحوادث سير لـ5 سيارات أيضا) ، مبينا، أن (الطريق المذكور أصبح مكان للموت بفعل التخسفات والمطبات عليه والتي تجبر المواطنين على السير بإتجاه واحد وهو مايسبب تلك الحوادث).

وطالب رئيس مجلس ناحية العظيم رئاسة الوزراء بـ (ضرورة التدخل الفوري وإيجاد حل لطريق بغداد – كركوك الإستراتيجي لإيقاف نزف الدماء عليه وإنقاذ المارة من خطره الذي بات يتفاقم باستمرار ) .