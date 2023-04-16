العراق يتابع أوضاع الجالية ومجموعة السلام تعرض المساعدة

الجامعة العربية تعقد جلسة طارئة وسط تحرّك دولي لوقف الإقتتال في السودان

بغداد – قصي منذر

الخرطوم – الزمان

قتل 56 مدنيا خلال المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع ،المستمرة لليوم الثاني على التوالي في الخرطوم ، وسط صراع على السلطة بين الجنرالين الذين يقودان السودان منذ انقلاب2021 .

وتزايدت دعوات المجتمع الدولي إلى وقف القتال، فيما أعلن مجلس السلم والأمن الافريقي والجامعة العربية ،اجتماع طارئ بشأن السودان بطلب من القاهرة. وأكد القائم بأعمال سفارة السودان لدى مصر الصادق عمر عبد الله أن (ما يحدث في السودان شأن داخلي غير ان جهود الدول العربية الشقيقة مطلوبة للمساعدة في تهدئة الأحوال بالبلاد)، مطالبا بـ (ترك الأمر للسودانيين لإنجاز التسوية في ما بينهم بعيدا عن التدخلات الدولية). واكد العراق، انه يتابع أوضاع الجالية في السودان. وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته (الزمان) امس انها (تتابع وعبر سفارتها في الخرطوم، أوضاع المواطنين العراقييّن المقيمين هناك في ظل التطورات الأمنيَّة الجاريّة هناك)، داعيا الجالية العراقية الى (ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية )، وطالب البيان الأطراف السياسية في السودان بـ (تغليب لغة الحوار والابتعاد عن التصعيد حفاظاً على السلم الأهليّ وخدمةً لمصالح الشعب الشقيق). في وقت، ناشدت مجموعة السلام العربي ،الأطراف السودانية ودعتها إلى التحلّي بالصبر وضبط النفس لمنع الانزلاق إلى نزاع مسلّح شامل. واكدت في بيان تلقته (الزمان) امس (استعدادها للذهاب إلى الخرطوم للمعاونة في حلّ سياسي، يجنّب البلاد الخراب والقتل والدمار)، وقالت أنها (تضع كامل إمكاناتها لتحقيق هذا الهدف النبيل بالتعاون مع جميع الخيّرين وللحيلولة دون تدهور الوضع)، واعرب البيان عن امله (باستتباب الأمن وإعادة الحياة الطبيعية، وتنفيذ الاتفاقات التي تمّ التوصّل إليها في وقت سابق، بهدف استكمال برنامج التحوّل السلمي بما يحفظ وحدة السودان أرضًا وشعبًا ويضعها على طريق التنمية). كما دعت باريس الى بذل ما يمكن لوقف الاشتباكات الجارية بين قوات الجيش والدعم السريع.ونصحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان بـ(العودة إلى عملية سياسية تجمع كل الأطراف وتقود إلى تعيين حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عامة، يمكنها إيجاد تسوية دائمة لهذه الأزمة)، واكدت انها (جاهزة مع شركاء السودان الآخرين، لتسهيل الخروج من الأزمة والتشجيع على حل سياسي). وتحول التوتر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف ، إلى أعمال عنف منذ السبت الماضي، بعدما كانت الخلافات السياسية بينهما تتصاعد في الأسابيع الأخيرة. وافادت مصادر بإن (البرهان اعلن حل قوات الدعم السريع ، ويعتزم إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال وإغلاق الحدود برا وجوا لحين انتهاء عمليات التمشيط والمطاردة). وشهدت المعارك الدائرة في الخرطوم ومناطق اخرى،استخدام كل أنواع الأسلحة من بنادق ومدفعية وطائرات مقاتلة.وكان الجيش قد أعلن عبر فيسبوك أنّ (القوات الجوية السودانية ستقوم بعملية مسح كامل لمناطق تواجد ميليشيا الدعم السريع المتمرّدة)، واضاف أنّه (يطلب من المواطنين الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج). من جانبهم ،افاد شهود عيان بإن (معارك بالأسلحة الثقيلة بين الجيش والقوات شبه العسكرية في الضواحي الشمالية للعاصمة، وكذلك في جنوب الخرطوم). ويجول رجال يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة في شوارع العاصمة الخالية من المدنيين، فيما تتصاعد أعمدة الدخان منذ السبت من وسط المدينة حيث توجد المؤسسات الرئيسية التابعة للسلطة.وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية فإنّ (إجمالي القتلى المدنيين بلغ 56 شخصا أكثر من نصفهم في الخرطوم وضواحيها، بينما لقي عشرات الجنود وعناصر القوات شبه العسكرية حتفهم، بالإضافة إلى ذلك، أصيب نحو 600 شخص بجروح. كما قتل ثلاثة عاملين في برنامج الأغذية العالمي في إقليم دافور بغرب السودان، وأعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس الذي أدان بشدة الهجوم على موظفي الأمم المتحدة ومنشآت المنظمات الانسانية في دارفور إن (الموظفين الأمميين الثلاثة قتلوا في اشتباكات وقعت في كبكابيه بشمال دارفور أثناء قيامهم بواجبهم).