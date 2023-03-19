الجامعة العراقية بضيافة ثقافة الأطفال

بغداد – اسماء البدران

زارعدد من اساتذة وطالبات قسم رياض الاطفال والتربية الخاصة في كلية التربية للبنات بالجامعة العراقية دار ثقافة الطفال للاطلاع على العمل الثقافي والاعلامي .واكد المدير العام للدار ان (الزيارة العلمية تهدف للتعرف على نشاطات ومطبوعات الدار ، ودورها في مجال ثقافة الاطفال التي تشكل اهمية للطلبة والطالبات ، وان ابواب الدار مفتوحه امام الطلبة والباحثين للتعاون في المجالات ذات الصلة بثقافة الطفل). وأشاد التدريسي في الجامعة اسعد خضير اسكندر بالزيارة التي تحمل ابعادا تربوية وتعليمية وضرورية ، وتاتي للاطلاع على دور دار ثقافة الاطفال كمؤسسة أولى رائدة في الوطن العربي في مجالها ، واهمية منجزها الابداعي ومطبوعاتها من مجلات المزمار ومجلتي ، والسلسلة القصصية المتنوعة الهادفة. فيما اكدت رئيس قسم رياض الأطفال والتربية الخاصة اشواق نصّير جاسم ، اهمية ألاطلاع على البرامج والنشاطات والفعاليات التثقيفية المعدة للطفل والتي تقدمها الدار. وتم توزيع مطبوعات الدار من مجلات المزمار ومجلتي ، واصداراتها على الأساتذة والطالبات.