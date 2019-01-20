الجامعة التكنولوجية تحت المجهر – عبد الباري الحريري

بفخر واعتزاز غامرين تعايشت لأيام متتالية مع الواقع العلمي الرصين والمتقدم الذي تعيشه الجامعة التكنولوجية والتي تعد احدى المؤسسات العلمية المتميزة ليس في العراق بل الوطن العربي والعالم …. فهذا الصرح الذي ولد عام 1960 حقق انجازات رفيعة وطفرات واسعة جعله يحتل المركز 3856 حسب التصنيف العالمي للجامعات الرصينة بموجب الموقع الدولي webometrics الاسباني بعد ان كانت بالتسلسل 8512 في عام 2011.

وبغية مواكبة التطورات العلمية الحديثة تم استحداث قسم هندستي الطب الحياتي والاتصالات فضلا” عن استحداث فروع ووحدات ومختبرات في مختلف الاقسام العلمية والهندسية اضافة الى وجود 16 قسما” هندسيا” وعلميا” تتألف من 53 فرعا” علميا” للدراسات الاولية و8 مراكز بحثية وعلمية وخدمية … اما فيما يخص الدراسات العليا ففي الجامعة اكثر من 80 تخصصا” في دراستي الماجستير والدكتوراه اضافة الى قيامنا بفتح دراسات عليا في اختصاصات جديدة واعادة فتح الدراسات المعلقة سابقا” ودعمها لاهميتها في خدمة المجتمع ، وان الاطاريح تتبنى المشاكل التي تواجه الوزارات الخدمية والتعاقد معها لحلها وبالتنسيق مع دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ونجحت الجامعة في انجاز اكثر من 100 مشروعا” لطلبة الماجستيروالدكتوراه باستخدام الاجهزة والمكائن الحديثة المتوفرة في مركزالتدريب والمعامل بعد ان كانوا يستخدمون مثيلاتها خارج الجامعة.

وحرص اساتذة الجامعة على مواكبة حافات العلوم المتقدمة بالعالم بهدف انجاز المناهج الدراسية للطلبة وقاموا بتأليف اكثر من 62 كتابا”منهجيا” لمساعدة طلبة الدراسات الاولية والعليا ، ونفذنا فكرة

التغذية المرتدة لتقييم مناهجها من خلال اقامة ندوة عن التواصل مع كافة الطلبة الخريجين منذ تأسيسها لمعرفة احتياجاتهم والاستفادة من خبراتهم المتراكمة في الميدان وكانت جامعتنا المتفردة بين الجامعات العراقية في هذا المجال.

وحصل اساتذتنا على اكثر من 175 براءة اختراع في مختلف التخصصات الهندسية والعلمية على الاصعدة المحلية والعربية التي وضعت الحلول لبعض المشاكل التي تواجه مجتمعنا اضافة الى نشرهم اكثر من 4595 بحثا” ولشتى التخصصات الهندسية كأفضل البحوث العالمية .

وبهدف تحفيز الخبرات والعقول العراقية المغتربة على العودة الى بلدهم الحقيقي تم استضافة عدد كبير منهم اضافة الى الاساتذة الاجانب لغرض المشاركة في بحوث المؤتمرات والقاء محاضرات على الطلبة وعقد ندوات داخل الجامعة وخارجها من اجل الاطلاع على احدث التوجهات البحثية العالمية اضافة الى تنظيم زيارات للجامعة من قبل عدد من الشركات العالمية في عموم التخصصات الهندسة والعلمية.

وتحديا للظروف الصعبة التي تواجه العراق وبهدف مواكبتنا للتطورات العالمية المتقدمة التي تعاون الاقسام العلمية والهندسية والمراكز البحثية والباحثين قمنا بشراء جهاز المجهر الالكتروني الماسح الذي يستفاد منه ليس طلبتنا فقط بل عموم طلبة العراق للدراسات الاولية والعليا وجهاز الفحص بالامواج فوق الصوتية الذي يسهم في الكشف عن العيوب الداخلية في العينات.

حافة العلوم

أما فيما يخص مواكبتنا لحافات العلوم المتطورة والحديثة فقد طبقنا تجربة تعد الاولى في تقنية المعلومات وتم استحداث نظاما” للمكتبة الالكترونية باستخدام الهاتف الذكي وتطبيق آلية جديدة في التسجيل الالكتروني للاقسام الداخلية واستحدثنا نظاما”للبحث الالكتروني عبر شبكة الانترنيت لباحثي وطلبة الجامعة وبطرق مبسطة اضافة الى استخدامنا خدمة الانترنيت عن طريق الكيبل الضوئي fiber optic .

وحصل مركز النانو تكنولوجي والمواد المتقدمة في جامعتنا على المركز الاول في يوم العلم الذي تقيمه دائرة البحث والتطوير التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمرات عديدة ونظم مركز البحوث البيئية في الجامعة الى الشبكة الدولية شبكة حلول التنمية المستدامة كممثل وطني وهي شبكة وطنية تابعة للامم المتحدة …. كما حصل مركز اللغة الانكليزية بالجامعة على التصنيف الاول في تنفيذ اختبارات التوفل.

ومن اجل حل المشاكل والمعضلات التي تواجه مجتمعنا اقمنا ورشة للنهوض بالواقع الصناعي بالعراق وآلية معالجة المعوقات لعمليات الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار لتفادي تكرار غرق عاصمتنا الحبيبة ، وتنظيم ندوة علمية حول مصادر المياه في العراق ومشكلات المياه المستقبلية وكيفية ادارة الموارد المائية والامن المائي ، وانجاز دراسات وبحوثا” تهدف الى اعادة انعاش الاهوار وكيفية الحفاظ عليها ، واقامة ندوة اخرى عن واقع الطاقة الكهربائية في العراق …. كما اعد مركز النانوتكنلوجي دراسات وابحاثا” تتعلق بالكشف عن المتفجرات والغازات السامة والمواد الكيمياوية والتلوث والمتحسسات الكيمياوية والاغشية النانوية من خلال مركز النانو تكنولوجي وابحاثا” تتعلق بالامراض الجلدية والسرطان.

ونظمت وحدة التحسس النائي وال GIS دورات لصالح عدد من دوائر الدولة في مجال انشاء وقواعد البيانات ومعالجة الصور … ووقعنا مذكرات تفاهم واتفاقيات توأمة مع جامعة ميزوري الامريكية للعلوم والتكنولوجيا ومذكرة تفاهم علمية مع جامعة ساسكس البريطانية وجامعة جنوب اورال الروسية وجامعتي النيلين والزعيم الازهري السودانيتين.

زيادة خبرة

وتم ايفاد عدد من تدريسينا وطلبتنا المتميزين الى الجامعات العالمية من اجل زيادة الخبرة ومسايرة التطورات العالمية في شتى المجالات الهندسية والعلمية ، وابرمنا مذكرات تفاهم مع وزارات الكهرباء ، والنفط ، والصناعة والمعادن ، ووقعنا عقودا” مع هيئة البحث والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن بغية تبني البحوث التطبيقية لاساتذة الجامعة بهدف حل بعض المشاكل التي تواجه هذه الوزارة بالذات.

وعقدنا اكثر من60 مؤتمرا” على الصعيدين المحلي والاقليمي تناولت مختلف التخصصات العلمية التي تصب في خدمة المسيرة التعليمية وبالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة بهدف ايجاد الحلول للمشاكل التي تواجه الصناعةالعراقية ومجتمعنا بالذات .

وتحت شعار التقدم والابتكارات في السوائل الايونية وبالتعاون مع جامعة ملايا الماليزية نظمنا المؤتمر العلمي العالمي للمرة الاولى في جزيرة لانكاوي في ماليزيا ، اضافة الى اقامة المؤتمر الوطني للطاقات المتجددة وتطبيقاتها ، والمؤتمر الثاني للتقنيات الحديثة في تصفية النفط والبيئة والتنمية المستدامة.

واعطينا اولوية لجانب الاداء والجودة وصولا” الى الاعتمادية العالمية ، واقمنا في ضوء ذلك ورشا” وحلقات دراسية تخص آليات الارتقاء بمستوى الاداء والجودة وفق معايير الجامعات الرصينة وعن تجويد التعليم العالي في العراق .

ومن اجل النهوض بالواقع المتردي للبنى التحتية تم تأهيل وانشاء بناية ملحق قسم هندسة الانتاج والمعادن وبناية قسم هندسة الحاسوب ، وتشييد موقع للسيارات العمودي واعادة تأهيل بناية قسم هندسة المكائن والمعدات والمختبرات والمراكز البحثية في قسم الهندسة الكيمياوية.

ونحن ندخل العام الجديد:

نقول بارك الله بهذا الجهد الخير الذي يسهم في اعادة المسيرة التعليمية في العراق الى عهدها الزاهي السابق .