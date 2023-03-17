الجامعة الإسلامية تحتضن مجموعتان من بطولة الطائرة للمؤسسات الأكاديمية

النجف – سعدون الجابري

بحضور رئيس الجامعة الإسلامية في النجف الأشرف عمار عبد الأمير السلامي ، إحتضنت الجامعة الإسلامية منافسات بطولة الجامعات العراقية بالكرة الطائرة، بمشاركة 45 جامعة وكلية حكومية و أهلية ، و التي تستمر هذه البطولة لمدة 8 أيام. وقال رئيس الجامعة عمار السلامي في تصريح للصحفيين أحتضنت الجامعة الإسلامية وكذلك جامعة الفرات الأوسط التقنية.. منافسات المجموعات الأخرى بكرة الطائرة ، و التي أسفرت منافسات مجموعتان في الجامعة الاسلامية التي جرت وقائعها على القاعة الرياضية المغلقة في الجامعة الإسلامية ، عن فوز جامعة المستقبل على الفراهيدي 2-0 وفوز وارث الأنبياء على الطوسي 2-0 وديالى على العميد 2-0 وجامعة بغداد على جامعة البصرة 2-0 وفوز جامعة القلم على الكفيـــــــل بـ 2-0 و المباراة الأخيرة التي انتهت بفوز الجامعة الإسلامية على جامعة أوراك بـ 2-0.

نتائج منافسات

وأضاف السلامي أسفرت نتائج المنافسات التي جرت في مواجهات اخرى على قاعة جامعة الفرات الأوسط التقنية و المعهد الفني في الكوفة كما يلي فوز جامعة العين على الفرات الأوسط بـ 2-0 وجامعة الكوت على الحكمة بـ 2-0 و فوز جامعة المعقل على جابر بن حيان بـ 2-0 و فوز جامعة بابل على كربلاء بـ 2-1 و فوز الحلة على الهادي بـ 2-0وفي المباراة السادسة فازت جامعة المثنى على الأسراء بـ 2-0. من جانبة قال رئيس قسم التربية الرياضية في الجامعة الإسلامية جبار رحيمة حسن الكعبي إن قسم جهاز الإشراف و التقويم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي قسم النشاطات الطلابية ، أقام بطولة الجامعات العراقية و هي ضمن نشاطات القسم الثاني من نشاطات الوزارة ، و أن عدد الفرق بلغ 45 جامعة و كلية حكومية وأهلية ، حيث قسمت المنافسات بين جامعتين هما جامعة الفرات الأوسط التقنية و الجامعة الإسلامية ، حيث جرت و قائع أفتتاح البطولة في جامعة الفرات الأوسط التقنية ، و ستكون المباراة الختامية في الجامعة الإسلامية إنشاء الله. وفي سياق منفصل أسفرت قرعة نهائيات كأس آسيا للكرة الطائرة عن وقوع منتخب العراق في مجموعة صعبة. ويتواجد أسود الرافدين إلى جانب، إيران البلد المضيف وهونج كونج في المجموعة الأولى من البطولة، التي ستقام داخل صالة آزادي بالعاصمة طهران خلال آب المقبل. وشهدت القرعة أيضا، وقوع المنتخب البحريني بالمجموعة الرابعة مع منتخبي منغوليا والصين تايبيه، فيما يواجه المنتخب القطري كل من الهند وأفغانستان بالمجموعة الخامسة. وأوقعت القرعة كذلك منتخبات اليابان وأوزبكستان وتايلاند بالمجموعة الثانية، بينما تتــــــواجد كازاخستان مع الصين وإندونيسيا بالمجموعة الثالثة، فيما تلتقي كوريا الجنوبية مع بنجلاديش وباكستان بالمجموعة السادسة.

مشاركة الأسود

وستقام منافسات البطولة خلال الفترة من 19 وحتى 26 من آب المقبل. وسيعود المنتخب العراقي للمشاركة في بطولة آسيا، بعد غياب دام 10 أعوام عن الاستحقاقات القارية. وكانت آخر مشاركة لأسود الرافدين بالبطولة في نسخة عام 2013 التي جرت بالإمارات وجاء ثانيا بمجموعته بعد كوريا الجنوبية، لكنه لم ينجح بالوصول للدور ربع النهائي بعد الهزيمة في الدور الثاني أمام كازاخستان 1-3.