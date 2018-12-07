الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬تقر‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأول‭ ‬للإقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬أبو‭ ‬ظبي

القاهرة – مصطفى عمارة
عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية مؤتمرا صحفيا بمقر الإتحاد بحضور كل السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق والدكتور علي الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية ورئيس الإتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ورجل الأعمال محمد أبو العينين وذلك للإعلان عن إنطلاق المؤتمر الأول لدعم وتطوير الاقتصاد العربي الرقمي المزمع عقده فى أبوظبي أيام 16 ، 17 ديسمبر الجاري.
وفى بداية المؤتمر ألقى السفير محمد الربيع كلمة أشاد فيها بالدور الكبير الذى قام به د/ على الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية ورئيس الإتحاد العربي للاقتصاد الرقمي حتى يرى هذا الاتحاد النور فى ظل دعم غير مسبوق من حكومة الإمارات والشيخ محمد بن زايد أل نهيان ولى عهد أبوظبي ونائب قائد القوات المسلحة لدفع الاستقرار السياسي والاجتماعي فى العالم العربي من خلال الشمول الرقمي وتطوير البنى التحتية التشريعية والتكنولوجية القائمة على المعرفة الرقمية لتحقيق الأمن والأمان والرفاهية للمجتمعات العربية ، وأكد الربيع ثقته فى نجاح تلك التجربة لأن العالم العربي لديه الإمكانيات والموارد الهائلة والموقع الجغرافي والخبرات والأهم من ذلك جيل يطمح للأفضل وشغوف بالتكنولوجيا ولديه مقومات النجاح فى البرمجيات والإلكترونيات والتقنيات الحديثة ، ثم تحدث د/ على الخوري فقال أن المؤتمر سيعرض محاور الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي الداعمة للتنمية المستدامة والاستثمار فى المشاريع التكنولوجية والبنى التحتية فى الوطن العربي ومن أجل النجاح فى هذا قام المجلس فى سبتمبر الماضي بالتعاقد مع جامعة القاهرة لتصميم دراسة الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي بالاضافة الى التحليل القطاعي والبيئي والأثار الإقتصادية والاجتماعية للتحول الرقمي فى العالم العربي ومن أجل حشد الخبرات العربية والدولية لصياغة استراتيجية عالمية المحتوى والطرح فى مجال الاقتصاد الرقمي قمنا بتشكيل لجان فرعية من خبراء عرب ودوليين ومنظمات دولية لدراسة ومراجعة وصياغة الاستراتيجيات النهائية وبعد أن تقوم اللجنة بمراجعة الاسترتيجية سيتم رفعها للتصديق عليها من قبل الجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي قبل عرضها وإطلاقها رسميا مع ممثلي الدول العربية فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاقتصاد الرقمي بأبوظبي . كما نقوم حاليا بالتحضير لضم الاستراتيجيات للملفات التى ستعرض للقادة العرب فى القمة المقبلة المزمع عقدها فى تونس فى مارس المقبل وأضاف أن مؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي الأول سيستعرض محاور استراتيجية بالإضافة للفرص الاقتصادية المتاحة للدول العربية من جراء التحول الرقمي كما سنقوم بإدارة مجموعة من المحاور لدعم خطط التحول الرقمي للحكومات العربية وتعزيز خطط الشمول المالي ودعم البنى التحتية المعرفية والتشريعية والتكنولوجية فى الدول العربية ودعا الخوري فى نهاية كلمته وسائل الإعلام الى بث روح التفاؤل من أجل إنجاح هذا المشروع والذى يمكن أن يحدث تحول اقتصادي فى العالم العربي، وأوضح محمد أبو العينين رجل الأعمال أن الاقتصاد الرقمي أصبح لاعبا رئيسيا فى اقتصاديات دول العالم وتتزايد التجارة عبر الإنترنت يوما بعد الأخر حتى وصلت الى 13 تريليون دولار سنويا .