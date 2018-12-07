الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬تقر‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأول‭ ‬للإقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬أبو‭ ‬ظبي

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

عقد‭ ‬مجلس‭ ‬الوحدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العربية‭ ‬التابع‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬مؤتمرا‭ ‬صحفيا‭ ‬بمقر‭ ‬الإتحاد‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬الربيع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الوحدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العربية‭ ‬والمهندس‭ ‬عاطف‭ ‬حلمي‭ ‬وزير‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬السابق‭ ‬والدكتور‭ ‬علي‭ ‬الخوري‭ ‬مستشار‭ ‬مجلس‭ ‬الوحدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ورئيس‭ ‬الإتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬ورجل‭ ‬الأعمال‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬العينين‭ ‬وذلك‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬إنطلاق‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأول‭ ‬لدعم‭ ‬وتطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العربي‭ ‬الرقمي‭ ‬المزمع‭ ‬عقده‭ ‬فى‭ ‬أبوظبي‭ ‬أيام‭ ‬16‭ ‬،‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وفى‭ ‬بداية‭ ‬المؤتمر‭ ‬ألقى‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬الربيع‭ ‬كلمة‭ ‬أشاد‭ ‬فيها‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذى‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬د‭/‬‭ ‬على‭ ‬الخوري‭ ‬مستشار‭ ‬مجلس‭ ‬الوحدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ورئيس‭ ‬الإتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬حتى‭ ‬يرى‭ ‬هذا‭ ‬الاتحاد‭ ‬النور‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬دعم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬الإمارات‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬أل‭ ‬نهيان‭ ‬ولى‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬ونائب‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬لدفع‭ ‬الاستقرار‭ ‬السياسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشمول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتطوير‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬التشريعية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭ ‬الرقمية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والرفاهية‭ ‬للمجتمعات‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬وأكد‭ ‬الربيع‭ ‬ثقته‭ ‬فى‭ ‬نجاح‭ ‬تلك‭ ‬التجربة‭ ‬لأن‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬لديه‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والموارد‭ ‬الهائلة‭ ‬والموقع‭ ‬الجغرافي‭ ‬والخبرات‭ ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬جيل‭ ‬يطمح‭ ‬للأفضل‭ ‬وشغوف‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬ولديه‭ ‬مقومات‭ ‬النجاح‭ ‬فى‭ ‬البرمجيات‭ ‬والإلكترونيات‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬،‭ ‬ثم‭ ‬تحدث‭ ‬د‭/‬‭ ‬على‭ ‬الخوري‭ ‬فقال‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيعرض‭ ‬محاور‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العربية‭ ‬المشتركة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬الداعمة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والاستثمار‭ ‬فى‭ ‬المشاريع‭ ‬التكنولوجية‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭ ‬فى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬النجاح‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬قام‭ ‬المجلس‭ ‬فى‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬لتصميم‭ ‬دراسة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العربية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬التحليل‭ ‬القطاعي‭ ‬والبيئي‭ ‬والأثار‭ ‬الإقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬حشد‭ ‬الخبرات‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬لصياغة‭ ‬استراتيجية‭ ‬عالمية‭ ‬المحتوى‭ ‬والطرح‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬قمنا‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجان‭ ‬فرعية‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬عرب‭ ‬ودوليين‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭ ‬لدراسة‭ ‬ومراجعة‭ ‬وصياغة‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬النهائية‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬اللجنة‭ ‬بمراجعة‭ ‬الاسترتيجية‭ ‬سيتم‭ ‬رفعها‭ ‬للتصديق‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬ومجلس‭ ‬الوحدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العربية‭ ‬والاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬قبل‭ ‬عرضها‭ ‬وإطلاقها‭ ‬رسميا‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬فى‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬بأبوظبي‭ . ‬كما‭ ‬نقوم‭ ‬حاليا‭ ‬بالتحضير‭ ‬لضم‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬للملفات‭ ‬التى‭ ‬ستعرض‭ ‬للقادة‭ ‬العرب‭ ‬فى‭ ‬القمة‭ ‬المقبلة‭ ‬المزمع‭ ‬عقدها‭ ‬فى‭ ‬تونس‭ ‬فى‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬العربي‭ ‬الأول‭ ‬سيستعرض‭ ‬محاور‭ ‬استراتيجية‭ ‬بالإضافة‭ ‬للفرص‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتاحة‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬كما‭ ‬سنقوم‭ ‬بإدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬لدعم‭ ‬خطط‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للحكومات‭ ‬العربية‭ ‬وتعزيز‭ ‬خطط‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬ودعم‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬المعرفية‭ ‬والتشريعية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬فى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ودعا‭ ‬الخوري‭ ‬فى‭ ‬نهاية‭ ‬كلمته‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الى‭ ‬بث‭ ‬روح‭ ‬التفاؤل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬والذى‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬تحول‭ ‬اقتصادي‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬وأوضح‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬العينين‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬أصبح‭ ‬لاعبا‭ ‬رئيسيا‭ ‬فى‭ ‬اقتصاديات‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وتتزايد‭ ‬التجارة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬الأخر‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬13‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ .‬