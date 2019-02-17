الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬تدعم‭ ‬دعوة‭ ‬روسيا‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬الأكراد‭ ‬ودمشق

الأسد: الولايات المتحدة لن تحمي مَن يراهنون عليها
ميونخ (ألمانيا) – بيروت دمشق – الزمان
اعتبر مسؤول روسي كبير الاحد أن على الاكراد السوريين التحاور مع دمشق، في وقت تزداد المخاوف على مصير هؤلاء الذين تهددهم تركيا مع اقتراب موعد الانسحاب الاميركي من سوريا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين في مؤتمر الأمن في ميونيخ «اذا لم يعد ثمة قوات اجنبية في شمال شرق سوريا، أعتقد أن الحل الافضل هو البدء بحوار بين الاكراد ودمشق».
واضاف «الاكراد هم جزء من الشعب السوري. بالتأكيد، نعلم المشكلات بين دمشق والاكراد، لكنني اعتقد أن ثمة حلا عبر الحوار».
وتعتزم واشنطن سحب جنودها الألفين من سوريا في الاسابيع المقبلة، وطلبت من حلفائها تشكيل «قوة مراقبين» في شمال شرق البلاد لضمان أمن الاكراد الذين يقاتلون تنظيم الدولة الاسلامية باسناد من التحالف الدولي.
لكن شركاء الولايات المتحدة داخل التحالف رفضوا هذا الاقتراح الجمعة في ميونيخ، وفي مقدمهم فرنسا والمانيا.
وكرر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الاحد في ميونيخ أن «أمن حدودنا هو مصدر قلقنا الرئيسي، قبل الانسحاب الاميركي وبعده»، مجددا التأكيد أن «وحدات حماية الشعب الكردية مجموعة ارهابية».
من جهته، علق الموفد الاميركي الخاص الى سوريا جيمس جيفري «نريد تبديد قلق حليفنا التركي، لكننا نرغب أيضا في تجنب إساءة معاملة قوات سوريا الديموقراطية التي خضنا المعركة الى جانبها» بعد الانسحاب الاميركي.
ووعد بأن يتم الانسحاب على مراحل على أن تحتفظ واشنطن ب»قدرات» في المنطقة. والاحد، حذرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في مقال من جعل الأكراد السوريين «ضحايا» جددا للنزاع في سوريا.
فيما حذر الرئيس السوري بشار الأسد الأحد الفصائل التي «تراهن» على الولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن لن تحميهم، في إشارة ضمنية إلى المقاتلين الأكراد في وقت تستعد واشنطن لسحب جنودها من شرق سوريا.
وتدعم واشنطن مجموعة وحدات حماية الشعب الكردية المسلحة في قتالها ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الأول/ديسمبر قرب سحب حوالى 2000 جندي أميركي منتشرين في البلاد متوقعة هزيمة وشيكة للجهاديين.
وقال الأسد في خطاب نقله التلفزيون السوري الرسمي «نقول لهذه المجموعات التي تراهن على الأميركي إن الأميركي لن يحميكم».
واضاف «الأميركي لن يضعكم لا في قلبه ولا في حضنه. الأميركي سيضعكم في جيبه لكي تكونوا أداة المقايضة مع الدولارات التي يحملها». ونجح الأكراد بعد بدء النزاع في سوريا العام 2011، في إعلان إدارة مستقلة بحكم الامر الواقع على الأراضي التي تخضع لسيطرتهم، وهي تتوزع بين شمال وشمال شرق البلاد وتشكل 30% من مساحتها.
وفاجأ قرار الانسحاب الأميركي الأقلية الكردية التي تواجه خطر إضعافها بمواجهة تركيا المجاورة، في وقت تهدد أنقرة بإطلاق حملة عسكرية لطرد وحدات حماية الشعب بعيدا من حدودها.
ولحماية أنفسهم، شرع الاكراد في التقارب مع دمشق ويحاولون التفاوض على حل سياسي يحفظ لهم الإدارة شبه الذاتية. لكن المحادثات تسير ببطء.
وتابع الأسد «إذا لم تحضروا أنفسكم للدفاع عن بلدكم وللمقاومة فلن تكونوا سوى عبيد عند العثمان» في إشارة إلى تركيا.
وأضاف «لن يحميكم سوى دولتكم. لن يدافع عنكم سوى الجيش العربي السوري».
وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة ترفض كل وجود أجنبي على الأراضي السورية من حيث المبدأ،
واشار أحمد أبو الغيط إلى أن الحل الأفضل للوضع فى شمال سوريا بعد الانسحاب الأمريكي قد يتمثل فى العودة إلى اتفاق «أضنة» الذي تم التوصل إليه بين تركيا وسوريا فى عام 1998، خاصة وأن الاتفاق يساعد على الاستجابة للشواغل الأمنية التركية.
جاء ذلك في حديث أبو الغيط خلال جلسة خصصت اليوم لمناقشة الأزمة السورية فى إطار «مؤتمر ميونيخ للأمن» الذى ينعقد فى الفترة من 15 إلى 17 شباط الجاري. وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن الجلسة ضمت كلاً من وزير الدفاع اللبناني ونظيره التركي، وكذا المبعوث الأمريكي لسوريا، ونائب وزير الخارجية الروسي، فضلاً عن المبعوث الأممي إلى سوريا.
وأشار عفيفي إلى أن الجلسة شهدت حديثاً صريحاً حول الأبعاد المختلفة للأزمة السورية، حيث لفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن كافة المداولات التى تتناول مستقبل سوريا تخلو من الحضور السوري، مؤكداً أن هذا التناقض يمثل خطأ كبيراً يتعين تداركه، ومضيفاً أن الخلافات الأمريكية ـ الروسية على الصعيد الدولي تنعكس سلباً على إمكانيات تسوية الأزمة فى سوريا، وأن السلوك الإيراني يمثل مشكلة كبيرة ليس فى سوريا وحدها، وإنما فى المنطقة.
ورداً على سؤال حول احتمالات استعادة سوريا لمعقدها فى الجامعة العربية، أكد أبو الغيط أن القرار فى النهاية يعود للدول العربية، وأنه لا يلمس تغيراً جوهرياً فى مواقف الدول العربية حيال هذا الأمر.
وأضاف أبو الغيط أن النظام السوري يحتاج إلى تبنى منهج أكثر اعتدالاً وألا يكتفي بتحقيق النجاحات العسكرية على الأرض، وإنما ينخرط في عملية سياسية جادة وحوار حقيقي مع المعارضة السورية بما في ذلك الكورد.