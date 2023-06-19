الثنائي الطربي العراقي – عبد الكريم احمد الزيدي

ظهر في ثمانينات القرن الماضي على ساحة الطرب العراقي صوتين مميزين في الاختيار والاداء ،اضافا قيمة غنائية لعنوان الاغنية في الأسلوب والنهج وَمِمَّا ميز هذين الصوتين ظهورهما الشاب المبكر في فترة كان للأغنية العراقية شأنا راقيا في الكلام واللحن والاداء .فقد تربع على عرش الاغنية حينذاك فحول الصوت والاداء والقيمة الفنية المتميزة باللحن العراقي الاصيل وجودة الاختيار وسباق التفرد والحضور.

كان من بين الأصوات التي غزت بإمكانياتها وحسن اختيارها واستحسان الجمهور لها الفنانين ياس خضر ، فاضل عوّاد، حسين نعمة،رياض احمد، فؤاد سالم، سعدون جابر، قحطان العطار وحميد منصور ، وان كانت الساحة لم تخل من الأصوات النسائية الجميلة التي اعقبت مائدة نزهت وعفيفة إسكندر ولميعة توفيق وأخريات ، اقول أصوات نسائية متميزة نذكر بعضها لا للحصر سيتا هاكوبيان وأنوار عبد الوهاب.

والمتذوق الفني يمكنه الرجوع اليها والاستمتاع بباقة من الأغاني الفريدة التي أتحفت مكتبة الغناء العراقي ولازالت باقية.

ولأنني لست من المتخصصين في هذا المجال الفني فاني اترك للآخرين ارائهم وانطباعاتهم عن هذه الاسماء وما فاتني ذكره واعود الى عنوان موضوعنا في الثنائي الفني الذي احببت ان اعرج عليه واذكر من كان يسمعهما والشباب الذين لم يلحظوا او يواكبوا هذا الارث الغنائي الاصيل..

ذلكم كانا الفنانين محمود أنور و مهند محسن.هذين الشابين اللذين تمكنا من الحضور في موعد الاغنية ايّام زهوها وعنفوان شبابها، وتركا فيها اثرا ملموسا تميز في نقل الاغنية من مديات الشجن والطرب والتأثير الى حضور الاصالة بوجه محدث وجديد وللحقيقة فقد جاهدا للتفرد فيها لكنهما لم يستطيعا مواجهة مد الطرب الذي جاء به من سبقهما من أصوات.

ولربما ذكرني هذين الصوتين بظهور مماثل في الستينات للمطربين حسين السعدي وجاسم الخياط.

ولكي لا اطيل في السرد وتبيان خصوصية ومنحى صوتي الثنائي موضوعنا فقد تناولتهما بقصد التذكير والتنبيه لهما خاصة وأنهما مازالا موجودين لحد الان في مساحة الطرب العراقي الاصيل.

تحية ود وعرفان لكل الأصوات العراقية التي أغنت مكتبة الغناء بذاكرة الاصالة والرقي والعراقة التي لن يتكرر حضورها وتمنياتنا ان تحضر أصوات جديدة تفيض على مسامعنا بنوع من فاكهة الطرب وجديدها، وان لا ننسى ايضاً الثنائي الرائع الذي بدا باسلوب فني وتوزيع موسيقي ولحن استطاع ان يفيض ليغني الساحة الطربية بالصوت والطرب ، وهما الفنانين هيثم يوسف واحمد نعمة ، كل التوفيق والمحبة والتقدير لحضورهما وتواجدهما في عراق الاصالة والسلام .