الثقه بالنفس – سلام الذهب العجيلي

تعرف الثقه بالنفس وحسب المفهوم التربوي والنفسي.بأنه احساس الفرد بقيمته بين الاخرين وتظهر الثقه بالنفس وتترجم ع شكل تصرفات الشخص من عدم قلقه او خوفه في التعامل مع الاخرين وانعدام الرهبه من القيام باي عمل او تصرف في وجود الناس حوله.فتصرفاته يتم التحكم بها من قبله وليس من قبل الاخرين. وتنبع الثقه بالنفس من الذات حيث انها صفه مكتسبه من البيئه التي ولد ونشأ بها الشخص.وانعدام الثقه بالنفس هي التي تجعل الشخص يتصرف وكأنه مراقب من قبل المجتمع. فتتأثر حركاته وتصرفاته وحتى أراؤه بهذا الامر.فتصبح مخالفه لطبيعته وشخصيته الحقيقيه.ف الشخص الواثق من نفسه يمتلك عادة شخصيه قويه…يدعى ذالك بالشخصية السويه الايجابيه ويمتلك الكريزما القويه …